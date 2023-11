Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een Moord Kost Meer Levens op Videoland: ‘Met zo’n daad maak je eigenlijk iedereen kapot’

De woorden „een moord kost meer levens” spraken de kinderen van Peter R. de Vries uit tegen de moordenaars van hun vader, tijdens hun slachtofferverklaringen in de rechtszaak. Het is de veelzeggende titel van een ‘stukgelezen’ boek van de pa van Royce en Kelly de Vries. En vanaf vandaag ook een heftige serie op Videoland.

Metro bekeek met de cast en de makers in het mooie theatertje Corrosia in Almere-Haven twee van de vier afleveringen van Een Moord Kost Meer Levens en sprak na afloop met twee van de hoofdrolspelers, Chris Peters en Melody Klaver. Deze verslaggever, zie kader, heeft er zelfs persoonlijk iets mee.

Ongekend verhaal Een Moord Kost Meer Levens

Een Moord Kost Meer Levens speelt zich af in de jaren tachtig. Paul Spruit (Chris Peters) brengt in Almere-Haven zijn stiefvader (Martijn Fischer) met meer dan dertig messteken om het leven. Eerder is zijn eigen vader Gerard Spruit (Jacob Derwig) al opgepakt. De Amsterdamse pedofiel lokte als rondbrenger van de Donald Duck kinderen in zijn voertuig. Twee van hen, Basje Bloemena (9) en Hélène Isaac (10) werden door Spruit vermoord. Gerard Spruit pleegt later zelfmoord in zijn cel, als zijn TBS tegen zijn verwachting in wordt verlengd. Paul Spruit komt na vijf jaar gevangenis vrij, maar belandt in de criminaliteit. De man leeft trouwens nog steeds en gaat tegenwoordig middelbare scholen langs om zijn verhaal te vertellen en tieners te behoeden voor wat Paul Spruit zelf heeft gedaan.

Monic Hendrickx zien we in Een Moord Kost Meer Levens als de moeder van Paul en ex van Gerard. Zij verhuisde na de kindermoorden naar Almere-Haven. Melody Klaver, die Metro eerder sprak over haar zeer verdienstelijke debuut als schrijfster, is de oudere stiefzus van Paul. Anders gezegd: haar stiefbroertje vermoordde haar vader, een man die Pauls moeder regelmatig in elkaar beukte als hij gezopen had. Zo’n gezinssamenstelling…

Een opvallende acteur in deze true crime-serie: Erik de Vogel, oftewel de eeuwige Ludo Sanders uit GTST, in de rol van rechercheur. Over hem lees je later deze week.

‘Een Moord Kost Meer Levens’ beste boek Peter R. de Vries

Het verhaal van de familie Spruit intrigeerde Peter R. de Vries dusdanig, dat hij er het boek Een Moord Kost Meer Levens over schreef (1994). True crime-liefhebbers lazen het vast in één ruk uit, maar voor velen – ook de acteurs – is het een vrij onbekend verhaal. De Vries zei zelf: „Sommige boeken wilde ik schrijven, deze móest ik schrijven.” En ook: „Een Moord Kost Meer Levens is mijn beste boek geworden.”

Peter R. de Vries had deze titel dus meer lief dan zijn beroemde De ontvoering van Alfred Heineken. Op de dag van de voorvertoning van Een Moord Kost Meer Levens was die ontvoering, vast niet geheel toevallig, precies veertig jaar geleden. De Vries wilde dolgraag dat zijn werk uit 1994 zou worden verfilmd. Hij kan dat door de moord van twee jaar terug zelf niet meer meemaken, maar zijn kinderen Royce en Kelly waren vanaf de eerste seconde bij het werk van regisseur Marco van Geffen en de producenten Lucio Messercola en Mark van Roon betrokken. De twee zijn bijzonder tevreden met het eindresultaat, geven ze bij de viewing in Almere toe. Veel meer dan Peter R. de Vries over de film De Heineken Ontvoering was. Ook hun moeder is overigens bij die voorvertoning aanwezig.

Plaats van je wieg of lot in eigen hand?

Een moord kost meer levens dus, dat is waar het in het leven van Paul Spruit om draaide. Dé serievraag is daarom: is het nou bepalend waar je wieg heeft gestaan of heb je je lot in eigen hand? Bizar dat zijn vader in de Videolandreeks bij het vissen zegt: „Respect voor al wat leeft, Paul.” Chris Peters (Tonio, Dirty Lines) mocht dat bijzondere personage vertolken. Hij kende Een Moord Kost Meer Levens niet, bekent de acteur. „Maar toen ik voor de serie werd gevraagd, was mijn vriendin het boek net aan het lezen. Ongelooflijk toevallig dus. Zij vond het heel erg interessant.”

De vraag of het ongemakkelijk is om iemand te spelen die een gruwelijke moord en meer op zijn geweten heeft en nu zelf nog leeft, beantwoordt Chris Peters met ‘nee’. „Er zit wel ongemak in de rol, in hoe Paul Spruit zich door de wereld begeeft. Dat hebben we wel proberen te pakken. Het idee van hem spelen vond ik niet ongemakkelijk.”

Ook sympathie voor Een Moord Kost Meer Levens

Het klinkt een beetje gek misschien, maar kijkers van Een Moord Kost Meer Levens zullen óók sympathie voor Paul Spruit, ondanks de moord, kunnen opbrengen. Chris Peters kan het wel begrijpen. „Het is interessant om te kijken hoe je in iemand die je dader noemt kunt meegaan. Een dader die tegelijkertijd ook een slachtoffer is. De kijker wordt in elk geval uitgedaagd. Ik moet ook zeggen dat je normaal gesproken in een serie van vier afleveringen alles wel kunt vertellen. Maar met mijn personage Paul gebeurt zóveel, dat het heftig is om alles achter elkaar te zetten. Het is een enorm rijk verhaal, maar nog true crime ook.”

„Voor schrijvers en kijkers is de vraag ‘wat is een dader, wat is een slachtoffer?’ heel interessant. ‘Een moord kost meer levens’ gaat in elk geval op. De levens van verschillende families liggen in duigen. Met zo’n daad maak je eigenlijk iedereen kapot. Ik hoop dat kijkers dat eruit halen en erover nadenken, voordat je kwaadaardige egocentrische dingen van plan bent, terwijl je daarmee een situatie denkt te redden. Wat dat is wat Paul doet.”

⛺ Noot van de verslaggever Als kindje van 5, 6 jaar kwam ik bij pedofiel en kindermoordenaar Gerard Spruit een aantal keren over de vloer. De campingvloer weliswaar, op een camping in Epe waar de familie Spruit een vaste plek had. Paul Spruit was daar ook, toen een tiener. „Ben je dan als het ware niet door het oog van de naald gekropen?”, vroeg Melody Klaver, in haar ogen misschien wel terecht. Maar nee, totaal niet. Gerard Spruit sloeg namelijk toe als hij Donald Ducks rondbracht en zijn gezin op de camping was. Verder herinner ik me er zelf helemaal niets van, in tegenstelling tot mijn ouders (EJ).

‘Werkelijkheid soms meer bizar dan fictie’

Ook Melody Klaver (stiefzus van Paul) kende Een Moord Kost Meer Levens niet, maar was na het lezen van het werk van Peter R. de Vries overrompeld door het verhaal. „Een heel goed en spannend boek, omdat het zo’n bizar verhaal is. Ze zeggen weleens dat de werkelijkheid soms meer bizar is dan fictie en in deze serie vind ik dat echt zo. Het ging maar door in die familie en bij Paul, van de ene ellende naar het andere. We hadden volgens mij wel zes afleveringen kunnen maken, maar dat was misschien wel te heftig geweest.”

„Al kende ik het niet, ik ben stiekem wel fan van het thema. Ik ben wel zo’n freak die voor het slapengaan echt kan ontspannen bij een true crime-documentaire. Fascinerend vind ik het, omdat het zó ver van me af staat. Hoe die mensen denken, hoe ze bewegen, die hele psyche… ja, het is fascinerend om in zo’n wereld en in hun gedachtewereld te duiken. Bovendien vind ik het haast angstaanjagend dat ze vaak net zulke gewone mensen lijken als jij en ik. Hoe vaak hoor je na een moord niet een interview met een buurman die dan weer zegt ‘dat het zo’n ontzettend vriendelijke man is’? Ze moeten echt ontzettend manipulatief sterk zijn en zo goed in staat om een dubbelleven te leiden. Zelf raak ik al in paniek om een leugentje om eigen bestwil, daar word ik panisch van. Deze mensen lijken het met het grootste gemak te doen.”

Vanaf vandaag, de geboortedag van Peter R. de Vries, is Een Moord Kost Meer Levens op Videoland te zien.

