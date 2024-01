Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Racen in een Ferrari: ‘Als je vriend verongelukt wil je maandag stoppen, de volgende zondag rijd je weer’

Patserbak, geweldige raceauto: wat je ook vindt, Ferrari spreekt altijd tot de verbeelding. Dat zal met die eenvoudige titel in de bioscoop niet anders zijn. Ben je benieuwd naar het verhaal over de grote man, Enzo Ferrari, en die supersnelle wagen? Rennen naar de bios dan maar (Ferrari draait vanaf morgen).

Metro zag het Amerikaanse (!) biografische drama van dik twee uur alvast voor de Filmrecensie van de Week. Met veel plezier zeggen we gelijk maar, en soms ook vol verbazing.

Ferrari van regisseur Michael Mann is namelijk sowieso een aanrader als het je een interessante film lijkt, maar je het verhaal achter het Italiaanse merk en vooral de familie niet kent. ‘Wat een wereld’ en ‘wat een familiegeschiedenis’ zijn dan dingen die ongetwijfeld in je opkomen.

Het verhaal van Ferrari

Het verhaal van Ferrari, we hebben het dan over de film en die gaat slechts over het jaar 1957, behandelt een deel van het leven van Enzo Ferrari dat niet zo florissant was. De grote baas, die 90 jaar zou worden, en zijn vrouw Laura Domenica Garello hebben een jaar eerder hun zoontje Alfredino aan een ziekte verloren.

De voormalig autocoureur krijgt te horen dat zijn autofabriek (Ferrari verkoopt natuurlijk auto’s, maar is ook actief in de autosport) failliet dreigt te gaan. Het snelheidsrecord kan ook zomaar eens door een ander merk veroverd worden. Kan de pas aangenomen Spaanse topcoureur Alfonso de Portago misschien redding brengen? Of één van de andere snelheidsduivels die niet bang zijn voor de dood? Een forse crash betekende in die tijd al snel een enkeltje hiernamaals, want de veiligheidsmaatregelen waren werkelijk belachelijk. Enzo Ferrari realiseert zich dat: „De racers gaan dood in mijn metaal.” Het publiek stond bovendien soms achter een paar balen stro. Of achter helemaal niets.

Enzo Ferrari smijt met geld

Het grootste probleem is dat Enzo Ferrari nogal wat poen in zijn geliefde sport steekt. Zijn gedachte op de rand van de afgrond echter: „Als je op zondag wint, verkoop je op maandag auto’s.” Dat winnen moet gebeuren, zo denkt het team, tijdens de allerlaaste kans: de wedstrijd Mille Miglia, dwars door Italië.

Er zijn echter meer problemen dan die snelle bak op vier wielen. De grootste: de welbekende en jarenlange verhouding van Enzo Ferrari (zijn vrouw noemt hem ‘hoerenloper’), maar zijn onbekende zoon. Nou ja, de hele stad Modena weet het van die jongen eigenlijk, behalve Laura.

Daarmee is Ferrari niet een film over autoracen geworden. Natuurlijk is het een belangrijk onderdeel, maar het gedoe in de familie speelt minstens zo’n grote rol.

Adam Driver en Penélope Cruz

Voor de hoofdrollen zijn niet de minste acteurs gekozen. Adam Driver (je verzint het bijna niet, met zo’n naam) is een schitterende Enzo Ferrari. Driver was in 2021 ook al de perfecte tegenspeler van Lady Gaga in House of Gucci. Wat een verschillende gedaantes – nu met grijs kapsel – kan deze man aannemen. Nu is hij de ideale tegenspeler van Penélope Cruz (zijn vrouw Laura). Of misschien is Cruz dat wel van Driver, want poeh, wat is ze goed.

Misschien had Ferrari wel Italiaanse acteurs verdiend, die hun eigen taal spraken. Ferrari is nu eenmaal ‘van Italië’, een nationaal erfgoed zelfs, dus zo voelt dat. Nu klinkt er een soort Amerikaans-Italiaans, maar storend is het nu ook weer niet.

‘De Paus moet zelfs huilen’

Naast het feit dat Ferrari in z’n geheel een zeer geslaagde film is geworden, zijn sommige dialogen of uitspraken prachtig. We willen je er een paar niet onthouden (er zijn er genoeg). Vaak komen ze uit de mond van de grote baas. „Als je vriend verongelukt, wil je op maandag stoppen. De volgende zondag rijd je weer.” Als hij een coureur vraagt wat deze racer van zijn nieuwe wagen vindt: „Er zit geen asbak in.” En misschien wel de mooiste: „Als Ferrari verliest, moet zelfs de Paus huilen.”

Rest Metro op deze plaats nog te vermelden, dat zo richting het einde er een ‘Holy Mozes’-moment komt. De bioscoop zal even helemaal stilvallen.

Beoordeling uit 5: 4

