Griepepidemie begonnen, aantal coronagevallen blijft wel afnemen

In Nederland is officieel sprake van een griepepidemie. Dat concluderen het Nivel, Erasmus MC en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van cijfers van het aantal mensen dat met griep naar de huisarts is gegaan. Wel is te zien dat het aantal coronagevallen blijft afnemen, zoals eerder ook al was gebleken uit metingen in het rioolwater.

Op de 100.000 inwoners gingen afgelopen week zo’n 70 patiënten naar de huisarts met griepklachten. Dat zijn er meer dan een week eerder en boven de grens waarop er sprake is van een griepepidemie. De week daarvoor zat het aantal patiënten met de griep net onder die grens.

De laatste keer dat zo veel griepgevallen werden geregistreerd, was volgens het RIVM in januari vorig jaar.

Oudere patiënten

Het aantal coronapatiënten is gedaald naar 20 op de 100.000 inwoners. Dat virus heerst relatief vaak onder oudere patiënten. Het aantal positief geteste mensen in de ziekenhuizen is woensdag gedaald tot onder de 300. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen de ziekenhuizen nu nog 283 mensen met corona, het laagste aantal sinds 6 oktober. Een maand geleden, rond de kerstdagen, lagen er meer dan 850 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater is sinds eind december sterk gedaald. De concentraties zijn nu op het laagste niveau sinds oktober, meldt het RIVM woensdag. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk minder coronabesmettingen zijn.

