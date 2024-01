Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrijdag uitspraak in Zuid-Afrikaanse genocidezaak tegen Israël

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) doet vrijdag uitspraak in de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël. Het land heeft het hof gevraagd om een noodmaatregel te treffen tegen Israël waarmee de strijd in Gaza gestaakt zou moeten worden. Volgens Zuid-Afrika overtreedt Israël het Genocideverdrag.

Kort na de hoorzittingen heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd dat hij niet van plan is om de oorlog te staken als het ICJ daar opdracht toe geeft. „Niemand zal ons stoppen: niet Den Haag, niet de as van het kwaad, niemand.” Uitspraken van het ICJ zijn in theorie bindend, maar worden in de praktijk vaker genegeerd.

Zuid-Afrika spande de zaak eind vorig jaar aan. Anderhalve week geleden kregen beide landen de kans om te spreken voor het hof dat is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag. Toen werd er door voor- en tegenstanders van de Israëlische oorlog geprotesteerd.

