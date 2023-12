Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feyenoord sluit groepsfase af met nipte nederlaag bij Celtic

Feyenoord heeft de groepsfase van de Champions League afgesloten met een nederlaag. Het werd 2-1 op Celtic Park in Glasgow, waar werd gestreden om de sportieve eer en een forse winstpremie.

Celtic kwam na ruim een half uur op voorsprong via een penalty, benut door Luis Palma uit Honduras. De strafschop was toegekend na een overtreding van Ramiz Zerrouki, die Liam Scales naar de grond werkte bij een hoekschop. Palma schoot de bal nagenoeg door het midden, maar Feyenoord-keeper Justin Bijlow koos een hoek.

Yankuba Minteh maakte in de 82e minuut gelijk, met een schot met de buitenkant van zijn linkervoet. Santiago Giménez was de aangever, invaller Thomas van den Belt zorgde er met een slimme lichaamsactie voor dat de bal bij Minteh kon komen.

Blessuretijd

Het leek uit te draaien op een gelijkspel, maar in de eerste minuut van de blessuretijd kopte de Zweedse verdediger Gustaf Lagerbielke nog raak.

Beide clubs waren voorafgaand aan de laatste speelronde al kansloos voor het bereiken van de knock-outfase. Het was al zeker dat Feyenoord derde zou worden en door zou gaan in de Europa League en Celtic was uitgeschakeld.

Feyenoord eindigt de poule met 6 punten, twee meer dan Celtic.

ANP

