In de week van kerst je ex vermoord en je dochter ontvoerd door een satanische sekte, wat doe je dan als vader?

Goed, angstaanjagend verhaal voor een film, zou je kunnen zeggen. Het is bijna Kerstmis, vrede op aarde, vrolijkheid alom. Dan wordt duidelijk dat je ex-vrouw is vermoord, maar dat niet alleen. Een satanische sekte blijkt je dochter te hebben ontvoerd. Pa haalt natuurlijk alles uit de kast om de waarheid boven tafel te krijgen en dochterlief uit de handen van die engerds van de sekte te krijgen.

Het erge alleen: dit is niet alleen het verhaal voor een film, God is a Bullet in dit geval (vanaf morgen in de Nederlandse bioscopen). Dit verschrikkelijke verhaal is waargebeurd… Metro ging dus – wat huiverig – kijken voor de Filmrecensie van de Week.

Kidnap door satanische sekte

In God is a Bullet van regisseur Nick Cassavetes zien de bioscoopgangers detective Bob Hightower (Nikolaj Coster-Waldau). In de twee uur durende actiefilm is hij de vader die ten einde raad is als zijn ex-vrouw op brute wijze wordt vermoord en zijn 14-jarige dochter wordt gekidnapt door die satanische sekte.

Hightower besluit zelf actie te ondernemen, want zijn collega’s van de politie schieten ‘geen moer’ op. Hij besluit undercover te gaan. Samen met The Ferryman (Jamie Foxx), maar vooral Case Hardin (Maike Monroe) gaat hij voor een – dat kunnen we hier wel zeggen – bizarre strijd. Al helemaal als je weet dat God is a Bullet (naar het gelijknamige boek van Boston Teran) dus in werkelijkheid gebeurd is. Al kunnen we vanuit de bioscoopstoel niet controleren of elk feitje klopt, want vooraf verschijnt ‘gebaseerd op’ in beeld.

God is a Bullet laat je niet meer los

God is a Bullet wordt als verhaal nóg interessanter als je de achtergrond van Case Hardin leert kennen. Je merkt al snel dat zij een (ex-)junk is, maar zij blijkt ook de enige vrouw die ooit aan de sekte wist te ontsnappen. Samen met haar dus, daalt Bob Hightower, zoals de makers van Patriot Pictures het noemen, ‘af naar de diepste, meest duistere laag van de cult om zijn dochter te redden’.

Dat intrigeert, in ieder geval deze kijker, vanaf het begin. Een meisje met sprekende blik staat met een mooie ballon op straat te wachten op haar mama die in een winkel is. Het meisje wordt een geblindeerde bus ingesleurd, waarna niet veel later de gruwelijke moord op de ex van die Hightower te zien is. Okay, God is a Bullet is los en laat je ook niet meer los.

Demonen van de sekte uitdrijven

Waarschijnlijk had de detective, type ruwe bolster blanke pit, zijn dochter zonder Case – type nietsontziend, grote bek – nooit meer gezien. Haar oog valt echter op een artikel in de krant dat een meisje is ontvoerd. Zij weet al snel genoeg: ‘Daar ging er weer eentje naar de satanische sekte, net als ik’. Case besluit een bericht naar de politie te sturen, vooral uit eigenbelang. Case wil de demonen uit het verleden verdrijven, maar al snel telt voor ook voor haar één ding. Dat arme meisje mag niet meemaken wat zijzelf heeft meegemaakt, al is dat waarschijnlijk tegen beter weten in.

We vertellen hier verder maar niets over het verhaal. Gaat dat zien en laat je lekker meeslepen. Wat een mafkezen zijn er toch op de wereld, wil Metro dan nog wel even kwijt. Rest ons op deze plek wel te vermelden van dat Nikolaj Coster-Waldau en Jamie Foxx (de grime had het druk, zie hieronder) prima zijn. Maika Monroe laat echter iets verbluffends zien. Wat een prachtige, donkere, nare, stoere rol heeft deze actrice (30) neergezet. Als je haar (meestal) rotkop in de film ziet, weet je dat de afdeling grime ook bij haar goed bezig is geweest. Wie haar meteen gaat googelen, ziet een knappe verschijning, totaal anders dan die harde meid die in God is a Bullet op de sekte jaagt. Leuk feitje: Maika Monrpoe is naast actrice ook professioneel kitesurfer.

Beoordeling God is a Bullet uit 5: 4

Metro’s Filmrecensie van de Week lees je elke woensdagavond. Op donderdag verschijnen nieuwe titels in de Nederlandse bioscopen (zoals God is a Bullet), soms op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Silent Night, met alweer zo’n ‘vrolijk’ verhaal. Kerst, een kind en de dood, per ongeluk, door twee rivaliserende bendes.

