PVV stijgt met nog eens tien zetels in de peilingen: ‘VVD’ers ontevreden over Dilan Yeşilgöz’

De PVV verraste vorige maand vriend en vijand tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen al met een verpletterende zege. De partij van Geert Wilders dendert sindsdien keihard door in de peilingen. De PVV staat nu op een historische 47 zetels. Dat zijn er 10 meer dan bij de verkiezingen en betekent bijna een derde van alle Kamerzetels.

Dat blijkt uit de zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos.

Veel nieuwe zetels PVV van VVD

De meeste nieuwe PVV-zetels komen van niet-stemmers en de VVD. Hierdoor zakt de VVD nog verder weg. De partij van Dilan Yeşilgöz komt op 18 zetels uit, zes minder dan een maand geleden.

Uit het onderzoek bleek ook dat nog maar de helft (53 procent) van de VVD-kiezers vertrouwen heeft in Yeşilgöz als partijleider. Ze zijn ontevreden en teleurgesteld over haar opstelling. De achterban voelt meer voor regeren in een rechts kabinet dan in de gedoogconstructie die Yeşilgöz voor ogen heeft. Dit noemen zij onder meer „politiek gekonkel”.

Ook het gedoe rondom de spreidingswet zorgt voor ontevredenheid bij VVD-stemmers. De VVD diende vorige week samen met PVV, BBB en NSC een omstreden motie in om de spreidingswet voorlopig niet in de Eerste Kamer te behandelen. Later werd die motie afgezwakt. Dit vinden VVD’ers een „domme zet”. Volgens hen is niet duidelijk wat de koers is van de VVD.

Zetelpeiling andere partijen

Het aantal zetels van BBB en NSC blijft grotendeels gelijk. NSC staat op 19 zetels, eentje minder dan bij de verkiezingen. BBB groeit met één zetel van 7 naar 8.

GroenLinks-PvdA werd tijdens de verkiezingen de tweede partij met 25 zetels. Daar zijn er nog 22 van over in de peiling. D66 blijft op 9 zetels staan en profiteert daar dus niet van. De Partij voor de Dieren wint er wel twee. De partij van Esther Ouwehand op 5 haalde bij de verkiezingen 3 zetels en staat in deze peiling op 5.

De SP kreeg met de verkiezingen al een flinke tik te verwerken: er bleven slechts vijf zetels over. In de peilingen staat de partij er met drie zetels nog slechter voor. Mogelijk heeft dat te maken met het afzwaaien van Lilian Marijnissen.

CDA gaat van 5 naar 4 zetels en DENK van 4 naar 3. ChristenUnie, Forum voor Democratie en SGP blijven allemaal op 3 zetels staan. Ook Volt blijft gelijk (2 zetels), terwijl JA21 zijn enige zetel verliest en dus virtueel uit de Kamer verdwijnt.

