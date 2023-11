Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo ontzettend veel kosten alle streamingdiensten je in Nederland

Bijna iedereen in Nederland heeft wel een abonnement op een streamingdienst zoals Netflix, Disney+ en HBO Max. Sommige mensen zelfs op meerdere. Maar wat kost het je nou om ze op allemaal geabonneerd te zijn?

Streamingdiensten zijn zowel een vloek als een zege. Je hebt simpel toegang tot ontzettend veel series en films en bij die laatste soms al kort na de release. Toch is er ook een nadeel. Er zijn zoveel streamingdiensten dat het aanbod enorm versnipperd is. Maar hoeveel kost het je eigenlijk om alles te zien? Wij zoeken uit wat de goedkoopste en duurste mogelijkheid is om alle series en films te streamen.

Netflix en alle andere streamingdiensten in Nederland

Er zijn ontzettend veel streamingdiensten in Nederland actief. Bijna iedereen kent natuurlijk Netflix, maar een Discovery+ is natuurlijk veel minder bekend. Wij nemen de tien grootste streamingdiensten met je door en vertellen je wat je kwijt bent.

1. Netflix

Laten we onze lijst beginnen met de bekendste streamingdienst van Nederland, want zo mag je Netflix wel noemen. Het heeft een aantal grote franchises als Sex Education, Stranger Things en Squid Game.

In totaal heeft Netflix drie verschillende abonnementen in ons land. Wij zetten ze hier onder elkaar met de beeldkwaliteit en de prijzen:

Basic | 720p | 7,99 euro per maand

Standaard |1080p | 11,99 euro per maand

Premium | 4K + HDR | 15,99 euro per maand.

2. Disney+

Disney+ mag je internationaal als een van de grote concurrenten zien van Netflix. Met Star Wars, Marvel, 21t Century Fox, Hulu, FX, National Geographic en natuurlijk Disney zelf heeft het een enorme berg aan grote titels.

Toch draait het bedrijf niet echt lekker en verhoogt het de prijzen. Het heeft op dit moment een abonnement in Nederland met twee tarieven. Hierbij krijg je overigens wel 4K beeld en HDR. Aan het einde van het jaar komt er ook nog een abonnement met advertenties, maar daar is de prijs nog van onbekend.

Disney+ maandelijks: 10,99 euro per maand

Disney+ jaarabonnement: 109,90 euro per maand (9,16 euro per maand)

3. HBO Max

HBO Max is inmiddels al een jaar in ons land actief. Niet alleen ken je de streamingdienst van Game of the Thrones en The Last of Us, ook heeft het Warner Bros in het portfolio. Films als Dune en de Harry Potter-titels zie je dan ook op de dienst verschijnen. Het fijne is dat titels vrij rap na de bioscooprelease op het platform zijn te zien.

Net zoals Disney+ heeft ook deze streamingdienst één abonnement dat je zowel jaarlijks als maandelijks kunt afsluiten. Hiervoor krijg je gewoon 4K.

HBO Max maandelijks: 7,99 euro per maand

HBO Max jaarabonnement: 59,99 euro (5 euro per maand)

4. Amazon Prime Video

Ook Amazon Prime Video is een grote uitdager van Netflix. De dienst haalt steeds meer grote franchises binnen, maar heeft ook heerlijke originals als The Boys of The Grand Tour.

Hoewel je in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland flink moet betalen voor de dienst, is die bij ons juist erg goedkoop. Het heeft maar een soort abonnement en hiervoor betaal je 2,99 euro per maand. Sluit je ‘m af via de App Store, dan kost het slechts 2,49 euro per maand. Een biertje in de kroeg is nog duurder.

5. Videoland

Ben je fan van Nederlandse series en films en hou je van lineaire televisie? Dan kom je vrij snel uit bij Videoland. Het heeft het hele aanbod van RTL en daarnaast ook nog licenties van enkele (inter)nationale titels. Je ziet er onder ander Mocro Maffia en The Handmaid’s Tale en het succesvolle De Augurkenkoning.

Videoland heeft drie verschillende abonnementen. De één is met advertenties en de andere twee zonder. Het is daarmee eigenlijk een voorloper van Netflix en Disney+ die dat op en duur ook naar Nederland willen brengen. Bij de andere twee is het in tegenstelling tot Basis mogelijk om content te downloaden en is het enige grote verschil op hoeveel schermen je kan kijken (respectievelijk twee voor Plus en vier voor Premium).

Basis 4,99 euro per maand

Plus: 9,99 euro per maand

Premium 11,99 euro per maand

6. Sky Showtime

SkyShowtime klinkt als naam wellicht onbekend, maar deze streamingdienst heeft ook een aantal grote titels in het portfolio. Het platform is eigendom van Paramount Global en kabelmaatschappij Comcast. Hierdoor heeft het naast Paramount ook content van CBS, Universal, Peacock en Nickelodeon. Zo zie je onder ander Top Gun en Yellowstone op het platform.

Bij het platform heb je maar de keuze uit één abonnement. Deze kost 6,99 euro per maand. Wel is er een actie dat je de eerste drie maanden voor 3,99 euro per maand kan kijken.

7. Apple TV+

Apple TV+ bestaat nog niet zo lang en heeft niet zoals Netflix en Disney+ een flinke pool aan films en series. Desondanks is het toch behoorlijk indrukwekkend wat de streamingdienst laat zien. Alle series en films zijn namelijk originals en bijna allemaal weten ontzettend goed te scoren op het gebied van kwaliteit. Wat te denken van Ted Lasso.

Apple TV+ heeft een vast tarief van 9,99 euro per maand. Als je meerdere diensten van Apple afneemt zoals Music, Arcade en iCloud, is het echter goedkoper omdat je alle abonnementen kunt combineren in Apple One. Deze dienst heb je vanaf 19,99 euro per maand.

8. Viaplay

Viaplay ken je vooral vanwege de Formule 1-rechten. De streamingdienst heeft echter ook wat internationale content en een aantal Scandinavische originals. De dienst is de laatste tijd echter vooral in het nieuws omdat de toekomst van de streamingdienst in het ongewis is. De aandelenkoers is meer dan 90 procent gedaald vanwege tegenvallende cijfers en dat kan weleens het einde betekenen.

Waar Viaplay eerst de keuze had tussen een jaar- en maandabonnement, is nu alleen die laatste over. Daarvoor betaal je 15,99 euro per maand.

9. Discovery+

Discovery+ bestaat nu nog wel, maar in de toekomst wordt deze dienst gefuseerd met HBO Max. Warner Bros. en Discovery zijn namelijk samengegaan en kunnen zo de concurrentie aan met Netflix. Maar goed, hier in Nederland zijn de twee diensten nog apart.

In totaal heeft het twee verschillende abonnementen. Bij het standaardabonnement van Discovery+ zie je de reality-series en documentaires van Discovery en TLC. Daarnaast is er de mogelijkheid om sport toe te voegen. Hiermee krijg je ook online toegang tot de content van Eurosport en kan je live sport kijken.

Discovery+ Entertainment: 3,99 euro per maand

Discovery+ Entertainment & Sport: 5,99 euro per maand.

10. NPO Plus

Als laatste in deze lijst is er ruimte voor misschien wel de onbekendste streamingdienst van Nederland: NPO Plus. Dit is het betaalde platform van de publieke omroep. Hiermee heb je de mogelijkheid om content van NPO 1, 2 en 3 van langer geleden terug te kijken. Daarnaast heeft het ook verschillende (inter)nationale originals in het platform.

Hoewel je veel content gratis kan zien, kun je voor die eerder genoemde extra’s wel betalen. Dit kost je 2,95 euro per maand.

Hoeveel ben je in totaal kwijt voor Netflix en de rest?

Stel dat je op alle tien een abonnement wil nemen. Dat kan natuurlijk als je echt niets wil missen en genoeg tijd hebt om alles te kijken. Dan ben je dus in het goedkoopste geval 69,54 euro per maand kwijt. Dat is op jaarbasis 834,48 euro.

Wil je alles maandelijks kunnen opzeggen en ga je voor de duurste abonnementen en sluit je Amazon Prime Video niet via de App Store af? Dan kom je uit op 91,86 euro per maand. Per jaar is dat dus 1102,32 euro. Een flink bedrag, dus je doet er goed aan om te kijken wat echt bij je past. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de ene maand Netflix te kijken en de volgende maand Disney+. Zo heb je misschien niet elke maand toegang tot al het aanbod, maar kun je in totaal wel zo veel mogelijk zien.

