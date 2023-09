Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De échte leeftijd van de Sex Education-cast versus hun personages

Sex Education is kort gezegd een Netflix-serie over de seksuele ontwikkeling van tieners en speelt zich af op een middelbare school in Groot-Brittannië. Seizoen 4 is gisteren (21 september 2023) in première gegaan, maar wat is de leeftijd van de acteurs inmiddels?

Welnu, er zit een behoorlijk verschil tussen de leeftijd van de acteurs en de personages die ze spelen. Niet dat het stoort, opvallend is het wel. Zo is Asa Butterfield inmiddels 26 jaar oud, terwijl zijn personage Otis Milburn in het vierde seizoen nog maar 18 jaar oud is.

Hoe oud zijn de acteurs uit Sex Education?

Er spelen sowieso geen tieners in Sex Education, verre van zelfs. De acteur die Eric Effiong speelt is zelfs al 30 jaar oud.

Waarom Netflix hiervoor gekozen heeft, is niet helemaal duidelijk. Misschien omdat de serie naast jongeren ook is bedoeld voor volwassenen, en zo het gat iets te dichten. Bovendien zitten er expliciete scènes tussen, en die kun je nou eenmaal niet met tieners opnemen. Een overzicht van de twintigers die tieners spelen. Allemaal klasgenoten van Otis, dus in seizoen 4 van de serie zijn ze nu allemaal rond de 18 jaar oud.

Asa Butterfield (Otis Milburn)

Echte leeftijd: 26 jaar

Asa Butterfield speelt in Sex Education hoofdpersonage Otis Milburn. Waar je hem verder ook alweer van kent? Juist, uit The Boy in the Striped Pyjamas.

Ncuti Gatwa (Eric Effiong)

Echte leeftijd: 30 jaar

Ncuti Gatwa speelt Eric Effiong, de beste vriend van Otis. Hij is in de serie openlijk homoseksueel en komt uit een religieuze Ghanees-Nigeriaanse familie. Ncuti Gatwa is zo’n twaalf jaar ouder dan zijn personage.

Emma Mackey (Maeve Wiley)

Echte leeftijd: 27 jaar

Sociale outcast Maeve Wiley is een alternatief, slim en tegendraadse meid die met Otis bevriend raakt en samen met hem een sekstherapiekliniek runt op Moordale Secondary School. Haar leeftijd is in het echt 27 jaar, een stuk ouder dan haar personage in Sex Education.

Connor Swindells (Adam Groff)

Echte leeftijd: 27 jaar

Adam Groff is de op het eerste gezicht boosaardige zoon van het schoolhoofd, die Eric pest met zijn homoseksualiteit. Zelf blijkt hij ook te worstelen met zijn homoseksualiteit.

Mimi Keene (Ruby Matthews)

Echte leeftijd: 25 jaar

Het personage van Ruby Matthews evolueert van arrogante meid tot iemand waarvoor je begrip hebt. In seizoen 3 van Sex Education speelt ze een grote rol als tegenspeler van Otis. We gaan hier verder geen spoilers delen, maar ook in seizoen 4 heeft ze weer een prominente plek in de serie.

Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti)

Echte leeftijd: 28 jaar

De mooiboy, topzwemmer en ambassadeur van Moordale Secondary School uit Sex Education is in het echt al 26 jaar oud.

Aimee Lou Wood (Aimee Gibbs)

Echte leeftijd: 28 jaar

De ietwat naïeve Aimee Gibbs heeft in Sex Education een onwaarschijnlijke vriendschap met Maeve. Ze houdt van feestjes en seks, maar kampt tegelijkertijd met traumatische klachten na een aanranding in een schoolbus. In seizoen 4 speelt ze wederom een sleutelrol.

Patricia Allison (Ola Nyman) – 28 jaar

Echte leeftijd: 28 jaar

De dochter van Jakob, met wie de moeder van Otis een affaire heeft. Tevens een van de eerste liefdes van Otis.

