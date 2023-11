Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#328 ‘We gaan trouwen!’

Maud is tijdens een privé-feestje op Amsterdam Dance Event ten huwelijk gevraagd door Gio. Al haar vrienden en familie waren erbij en haar favoriete dj was aan het draaien. Zelfs Rochella, met wie ze eigenlijk ruzie heeft, was erbij aanwezig. Na een geslaagd feest zitten Gio en Maud als kersverse verloofden samen in de taxi…

In de taxi komt pas het besef moment, ik ben ten huwelijk gevraagd! „Ik had tot we de zaal binnenliepen echt niks door.” Gio pakt me stevig vast en geeft me een kus op mijn hoofd. Ik voel de vlinders door mijn lichaam razen. „We gaan trouwen!”, roep ik zo hard dat de mensen op straat het kunnen horen.

Mijn moeder heeft Liam van de oppas gehaald en hij blijft bij haar slapen. Gio en ik hebben dus het rijk voor ons alleen. Zodra we de taxi uit stappen, tilt Gio me op en tilt me naar binnen. Eenmaal thuis blijkt het huis ook nog eens versierd! Overal hangen ballonnen, er liggen glitterhartjes op de grond en er staat een fles champagne op tafel!

Voor de vorm proosten we nog met champagne, maar daarna gaat onze aandacht al snel ergens anders heen. Gio begint mijn hele lichaam te zoenen en daarna strompelen we naar de slaapkamer. Niet veel later liggen we naakt boven op elkaar. De rest van de nacht hebben we liefdevolle seks en daarna vallen we uitgeput in slaap.

Echt uitslapen zat er niet in, want de volgende ochtend stond mijn moeder al vroeg op de stoep. Waar ik vroeger uren in bed kon blijven liggen, is dat nu wel anders. Maar het blije hoofd van Liam maakt alles goed. Mijn moeder blijft nog even hangen voor een kopje koffie en de rest van de dag blijf ik thuis om eindelijk eens goed op te ruimen. De koffers van onze vakantie stonden namelijk nog ingepakt in huis. Het hele huis is nu eindelijk lekker goed opgeruimd.

De rest van de week heb ik veel achterstallig werk moeten inhalen. Ik liep nogal achter met werk, maar ondertussen is wel een van mijn grote dromen uitgekomen. En dan heb ik het niet over trouwen, maar een droom op werkgebied! Mijn hoofdredacteur heeft namelijk gevraagd of ik columns wil gaan schrijven in aanloop naar ons huwelijk.

Al sinds mijn 16e droom ik van een eigen column en ik heb in de loop der jaren al heel wat notitieboekjes volgeschreven met mijn eigen hersenspinsels. Mijn eerste columns lever ik dan ook dezelfde dag nog in en zo te horen is mijn hoofdredacteur erg enthousiast. Ik kan niet wachten totdat de column gepubliceerd gaat worden.

Verder stond er deze week ook nog een gesprek met Rochella op de planning. We hebben tussendoor nog wel wat appcontact gehad, maar dat ging eigenlijk alleen maar over koetjes en kalfjes. Ze stuurde foto’s van Isabella en heeft aan de lopende band trouwlocaties gestuurd en ideeën voor een trouwjurk. Ik weet hoe graag Rochella altijd wilde trouwen, dus ergens had ik verwacht dat ze jaloers zou zijn, maar dat lijkt dus mee te vallen.

Vrijdagavond hebben we eindelijk afgesproken, we zouden wat gaan eten en daarna naar een Halloweenfeestje gaan. We hadden om 19.00 uur afgesproken, maar om 19.30 uur is Rochella er nog niet. Ze is een van de weinige vriendinnen die altijd op tijd is. Nadat ik haar drie keer heb gebeld, probeer ik Levi maar eens te bellen. „Hoi Maud…”, zegt Levi. Ik hoor aan zijn stem dat er iets is.

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

Reacties