Oplossing voor meer seks in lange relatie is vrij simpel

Als je heel verliefd bent, gaat vrijen vanzelf, maar zit je in een lange relatie, dan moet je er meer moeite voor doen (probeer bijvoorbeeld eens Bambiseks). Dit is niet gek, want uit onderzoek blijkt dat dit geldt voor veel stellen die al lang samen zijn. Er zijn vele dingen die je kunt doen om de seks in een lange relatie weer wat interessanter te maken. We zetten ze voor je op een rij.

Uit hetzelfde onderzoek van Psychologie Magazine komt naar voren dat in het eerste jaar van de relatie 70 procent van de stellen twee keer per week of vaker seks hebben. Na vijf tot tien jaar is dat nog maar 23 procent en daarna 17 procent.

Ook blijkt dat een derde van de stellen weleens minimaal drie maanden helemaal niet vrijt en van de stellen die meer dan tien jaar samen zijn, heeft meer dan de helft seksloze periodes.

Hoe langer je samen bent, hoe minder seks je met elkaar hebt, kun je dus wel stellen. Hoeft niet erg te zijn natuurlijk, als jullie daar beide oké mee zijn.

Maak de seks in een lange relatie interessanter

Zonde is het wel als jullie worden opgeslokt door kinderen, werk, sporten en andere bezigheden en daardoor elkaar uit het oog verliezen. Seks kan in dat geval verbindend werken, maar als dat ook wegvalt, kunnen jullie uit elkaar gaan groeien.

Tijd dus om meer moeite te steken in jullie seksleven. Vaker seks hebben hoeft helemaal niet als je een lange relatie hebt, belangrijker is om de seks weer interessant en levendig te maken en om niet zo’n druk te leggen op de daad zelf. Dat doe je met de volgende, simpele maar effectieve, tips.

Zet seks op je to do-lijstje als je in een lange relatie zit

Klinkt niet romantisch, maar helemaal nooit meer seks hebben is ook niet romantisch. Bovendien blijkt dat alle aandacht voor elkaar hebben op zo’n avond (of middag of ochtend), het vuurtje snel weer aanwakkert. Leg geen druk op het moeten hebben van seks, maar knuffel, masseer of stap samen onder de douche. Soms komt van het een het ander en soms niet. Dat is ook goed.

Gun jezelf nieuwe lingerie

We begrijpen het hoor, die grote onderbroeken die zo lekker zitten, maar heel opwindend is het niet. Voor je partner niet, maar in de eerste plaats ook voor jezelf niet. Gun jezelf eens een nieuwe set lingerie waar jij je mooi in voelt (comfortabel komt wel weer in die grote onderbroeken die je nog hebt liggen). Het idee alleen al dat je partner je te zien krijgt in die set, doet wat diep weggestopte kriebels opborrelen in je buik.

Fantaseer tijdens een vrijpartij met je partner

Fantaseren over iemand anders terwijl je met je partner vrijt, mag best. Je doet er niemand kwaad mee, maar het helpt je wel om (meer) in de mood te komen en het kan de vrijpartij opeens een stuk interessanter maken. Probeer maar eens.

Seks op de trap

Vallen jullie in slaap zodra jullie je kussen zien? Dan is het bed misschien geen goede plek meer voor een uitbundige vrijpartij. Verleid je partner daarom eens op een ander moment op een andere plek. Denk aan de keuken, de trap, badkamer, washok of de bank. Ook leuk: bedenk om en om een nieuwe plek.

Pikante appjes

Met drukke agenda’s, werkafspraken, misschien kinderen, sporten en een eigen sociaal leven missen jullie het contact met elkaar. Als jullie elkaar na een hele dag weer zien, zijn jullie moe en plof je naast elkaar op de bank om naar een scherm te gaan staren. Dat kan anders. Stuur elkaar overdag eens een pikant appje. Dat kan een tekst zijn of een veelbelovende foto. Een beetje teasen doet de seks in een lange relatie veel goeds!

Probeer eens iets nieuws

Koop eens een speeltje om te gebruiken tijdens een avondje rollebollen in bed. Doe een rollenspel of praat eens over andere fantasieën die jullie seksleven naar een ander level zouden kunnen tillen. Wie weet wat daar voor spannends uit komt.

Plan een date night zonder verwachtingen om de seks in een lange relatie levendig te houden

Klinkt een beetje tegenstrijdig, nietwaar? Niets is minder waar, want de aandacht en tijd die je voor elkaar maakt, verbindt jullie. Ga samen uit eten of kook thuis met elkaar. Ga in bad of geef elkaar een massage en dat allemaal zonder de verwachting van seks. Vaak komt dan uiteindelijk van het een, het ander.

