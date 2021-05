Kijkers krijgen geen genoeg van Frank Lammers als Ferry in nieuwe film

Hij is er eindelijk: de Netflix-film Ferry, de voorganger van de serie Undercover. Frank Lammers is uiteraard van de partij, en kroop nog een keer in de huid van de knuffelcrimineel. De film is sinds gisteren te zien en kijkers kunnen er nu al geen genoeg van krijgen. „Potverdikkie wat een verrekte goeie film!”, schrijft iemand.



#Ferry Potverdikkie wat een verrekte goeie film! 👍🏻 Aanrader!! Van mij mogen ze meer films maken met Ferry en Daan en ik heb zin in Undercover seizoen 3! 😀 — Yvette 🌷 (@YvetteSpillsTea) May 14, 2021

Ferry met Frank Lammers

Eerder vertelde Frank Lammers al hoe hij zijn eigen personage, Ferry, ziet. „Een gewetenloze, keiharde psychopaat met een gigantische liefde voor zijn familie.” In de film zien we het verhaal van crimineel Ferry Bouman, die bij veel mensen al bekend is vanwege de serie Undercover.

De film gaat over het leven van Bouman dat zich afspeelde vóór de serie: zijn criminele verleden, maar ook de ontmoeting met zijn toekomstige vrouw Daniëlle, gespeeld door Elise Schaap. Bouman groeit op het woonwagenkamp op, een plek die niet onbekend is voor Lammers.

„Ik zat vroeger bij de familie Visser op school, die kwamen van het kamp”, vertelt de Brabander. „Ik kwam daar vaak, ik vond het een fascinerende familie. Ze zetten zich een beetje buiten de maatschappij, om het hun eigen wereld te maken.” Door zijn jeugd was Lammers dus goed voorbereid op zijn rol als woonwagenbewoner. „Het gaat heel erg over familie en samenzijn. Een instelling van: ‘Dit zijn wij en daar blijft iedereen vanaf’.

‘Dit was top!’

Mocht je dus nog iets zoeken om te kijken vanavond: Ferry-kijkers zijn laaiend enthousiast over de film. „Dit was top! Wat een heerlijk filmavondje was dit!”, schrijft Monique.



Ook veel lof voor Frank Lammers: „Wat blijft die Frank toch een topacteur!”.



Eindelijk even tijd om #Ferry de film te kijken. Wat blijft die Frank toch een topacteur! — Melanie (@Lameltje) May 15, 2021



Twintig minuten gekeken en mijn vocabulaire is nu al uitgebreid met twee nieuwe scheldwoorden. 🤣🤣 #Ferry pic.twitter.com/lVkSaToS4R — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) May 15, 2021

Maar de crewleden van Ferry moeten zeker niet het ondergeschoven kindje worden, want ook voor de casting en bijvoorbeeld de regisseuse gaan de handjes op elkaar. „Geweldige casting! Ook humor, romance en rauwe actie verenigd in één film.”



Jommes, zullen we even ere geven wie ere toekomt?

Geweldige casting!

Ook humor, romance en rauwe actie verenigd in 1 film.

(En ja, een paar kleine dingetjes over kentekens, drank en taal die in 2006 nog niet gebezigd werd) Knap werk @CeciliaVerh en team! 🙌#Ferry https://t.co/lmCNWuRyMe — Myra 🖤 (@Skierwiefke) May 15, 2021

Brabant

Ook een grote speler in de film: Brabant. Die provincie heeft zeker geen geheimen meer voor Lammers. En dus had hij flink wat eigen inbreng tijdens het schrijfproces van Ferry. „De schrijvers kunnen helemaal geen Brabants. Dus ik moest de taal volledig naar mijn eigen hand zetten”, zegt Lammers lachend.



Ik heb na het zien van de film Ferry enorm behoefte om het Brabants verder te verspreiden. Ge wit wel. Die meesen die de wouten bellen. #Ferry — Nielske (@kingniels) May 14, 2021

Zijn personage heette in eerste instantie dan ook ‘Dré’, maar dat vond Lammers te Amsterdams. Dus werd het Ferry. De enige acteur wier personage Brabants praat, maar wie geen Brabantse roots heeft, is Elise Schaap. „Maar zij heeft heel lang geoefend en kan het nu echt steengoed. Behalve het woord ‘houdoe’, dat kan ze nog steeds niet.”

Lammers herkent een hoop van zichzelf in de gesloten, soms licht ontvlambare Ferry. „Ik ben meer van het vragen stellen. Ik weet alles van iedereen, maar weinig van mezelf. Ik praat niet graag over mijn gevoelens”, vertelt hij. „Dat is misschien ook iets Brabants. Dat zit zo in me, dat krijg je er niet uit.”