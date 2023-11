Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voetbalclub Mainz 05 ontslaat El Ghazi na omstreden posts

De Duitse voetbalclub Mainz 05 neemt per direct afscheid van Anwar El Ghazi. De maatregel wordt genomen als reactie op de opmerkingen en posts van de oud-speler van Ajax en PSV op sociale media.

El Ghazi plaatste naar aanleiding van de oorlog in Gaza een pro-Palestijnse post op Instagram en werd vervolgens door Mainz op non-actief gezet. De tweevoudig Oranje-international kreeg na intensieve gesprekken een nieuwe kans, maar El Ghazi liet vervolgens weten niet op de hoogte te zijn gebracht over het uitgebrachte clubstatement en hij kon zich er ook niet in vinden.

Na die nieuwe post op Instagram heeft Mainz nu besloten om definitief niet verder te gaan met El Ghazi. De aanvaller tekende eind september een contract bij de Duitsers.

Verklaring

Eerder op de dag liet Christian Heidel, bestuurslid technische zaken, nog weten dat Mainz ruim de tijd zou nemen voor een beslissing over de toekomst van El Ghazi. “Het is een speciaal geval en we zullen een verklaring afleggen zodra er een beslissing is genomen.” Die verklaring kwam eerder dan verwacht.

Mainz werd in 1905 mede opgericht door Eugen Salomon, een Duitser van Joodse afkomst. Hij was tevens de eerste voorzitter van de club. Op 14 november 1942 werd hij vermoord in concentratiekamp Auschwitz, nadat hij in 1933 nog naar Frankrijk was gevlucht. De toegangsweg naar het huidige stadion is naar Salomon vernoemd.

Reacties