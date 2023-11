Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax-vrouwen beginnen CL-groepsfase met verrassende zege op PSG

De voetbalsters van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verrassend gewonnen van topclub Paris Saint-Germain. In de Johan Cruijff ArenA werd het 2-0 dankzij doelpunten voor rust van Tiny Hoekstra en Sherida Spitse. Het was de eerste wedstrijd van een Nederlandse club in de poulefase van de Champions League, die in 2021 werd ingevoerd.

De belangstelling voor het duel met de kwartfinalist van vorig seizoen was minder groot dan tijdens de Klassieker in maart. Toen zagen ruim 33.000 toeschouwers in de ArenA het competitieduel met Feyenoord in 1-1 eindigen. Nu zaten er ongeveer 13.000 mensen op de tribune. Normaal speelt de ploeg van trainster Suzanne Bakker de thuiswedstrijden op trainingscomplex De Toekomst voor veel minder fans.

PSG, met international Jackie Groenen maar zonder de geblesseerde Lieke Martens, liet het balbezit aan de kampioen van Nederland. Toch was het de Franse nummer 2 van vorig seizoen die vaker gevaarlijk werd. Na een fout van keepster Regina van Eijk schoot vedette Marie-Antoinette Katoto over. Na een half uur kopte Tabitha Chawinga op de Amsterdamse lat.

Eerste kans Ajax

Bij de eerste grote kans van Ajax was het wel gelijk raak. De bal belandde in de 34e minuut na een afgeslagen schot van Nadine Noordam voor de voeten van vleugelspeelster Hoekstra, die van dichtbij geen fout maakte.

PSG, de afgelopen vijf jaar steeds minimaal kwartfinalist, leek het daarna kwijt. Dat leverde de 16-jarige Lily Yohannes een grote kans op, maar de jeugdinternational tilde van dichtbij de bal over het doel.

Strafschop

Ajax-verdedigster Ashleigh Weerden gaf de bezoekers vlak voor rust de ultieme kans op de gelijkmaker, maar Chawinga kon niet profiteren van de risicovolle breedtepass.

Amper een minuut later maakte Weerden die fout meer dan goed door een strafschop te verdienen. Aanvoerster Spitse bleef koel vanaf 11 meter en verdubbelde tegen alle verwachtingen in de voorsprong.

Tweede helft

In de tweede helft ging het spel meer op en neer. PSG kreeg aanvankelijk de grootste kansen, maar ook Hoekstra was dicht bij haar tweede treffer. Ajax kwam in het laatste kwart van de wedstrijd nog enkele keren goed weg. Zo haalde keepster Van Eijk een inzet van de doellijn. Toen was Groenen, onder luid gejuich, al gewisseld.

Ajax gaat door de zege aan de leiding in groep C. Bayern München speelde op eigen veld met 2-2 gelijk tegen AS Roma. Volgende week donderdag speelt Ajax in Rome de tweede poulewedstrijd.

