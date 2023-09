Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meeste Nederlanders eten vaak hetzelfde, hier komt dat door (en zo doe je er zelf wat aan)

‘s Avonds lekker eten, dat wil iedereen eigenlijk wel, toch? En van hetzelfde kostje elke keer word je snel moe. Toch blijkt uit onderzoek dat 7 op de 10 Nederlanders wekelijks hetzelfde eten, terwijl ze dat eigenlijk niet zo fijn vinden. Tips voor meer variatie in het avondeten.

De vraag ‘wat eten we vandaag?’ is in menig huishouden een worsteling. De één eet dat niet, de ander wil dat niet en weer een ander ‘eet later mee’. Wat je maakt, moet vaak dus ook nog handig op te warmen zijn. Maaltijdboxleverancier HelloFresh besloot een onderzoek los te laten op de eetgewoontes van Nederlanders.

Daaruit blijkt dat we nou niet echt tjokvol inspiratie zitten als het op het avondeten aankomt. Veel huishoudens zien wekelijks dus dezelfde gerechten op tafel, maar 83 procent vindt variatie in maaltijden wél belangrijk.

Vaak zelfde gerecht tijdens avondeten

De achterliggende reden voor een gebrek aan variatie is echter heel simpel. ‘We’ zijn vaak te moe om na te denken over wat er ‘s avonds op tafel moet verschijnen, dus grijpen veel mensen terug naar een bekend succesnummer. En waarom ook niet, als je weet hoe je ‘t moet maken én het lekker is?

Vooral deze periode, zo net na de vakantie, maakt het voor veel mensen erg lastig. Je moet terugkomen in het juiste ritme, weer wennen aan het Nederlandse weer en je vermaken in de kantoortuin in plaats van op het strand. En dan óók nog wat lekkers verzinnen voor het diner?

Veel mensen doen daarvoor hun best, maar toch krijgt 40 procent nog weleens commentaar van hun mee-eters dat ze te vaak hetzelfde eten. 75 procent van de Nederlanders heeft wekelijks geen energie om überhaupt vers te koken.

Wat eten we vanavond? Zo houd je een goed patroon vast

Julie Lootens, diëtiste en receptontwikkelaar bij HelloFresh, geeft een aantal praktische tips voor een soepele start na de vakantie. Er zijn namelijk voldoende manieren om gemakkelijk variatie toe te voegen aan je maaltijden. „Veel Nederlanders wíllen wel meer gestructureerd leven en hun maaltijden plannen, maar in de praktijk blijkt dat lastig”, zegt Lootens. „Uit ons onderzoek blijkt dat we vaak een gebrek hebben aan inspiratie (32 procent) en we het moeilijk vinden om nieuwe recepten te bedenken (25 procent).”

Zo maak je het makkelijker meer te variëren bij het avondeten:

Blijf in de vakantiesferen

Heerlijke gerechten gegeten in Italië, Spanje, of ergens buiten Europa? Pak er eens vaker zo’n soort recept bij en wissel ze af! Elke keuken heeft verschillende sterspelers, zoals bijvoorbeeld tomaat en paprika in Italië en paksoi en radijs in Aziatische gerechten.

Plan vooruit

Niets vervelender dan moe én met een lege maag de supermarkt in moeten na een lange werkdag. Nu ben je en hangry en inspiratieloos. Doe in plaats van elke dag of om de dag boodschappen, weekboodschappen. Plan in het weekend een paar uur in om een menu te bedenken en haal dat in één keer in huis. Zo stel je gebalanceerde maaltijden van tevoren samen, koop je alleen wat je gaat gebruiken en gooi je minder weg. Dat scheelt ook in de portemonnee. Hier geven we je tips voor meal preppen.

Eet met het seizoen mee

Hoe graag je ook aardbeien in de winter, pompoen in de zomer of asperges in de herfst wil eten, dat is gewoon niet handig. Dat zijn namelijk seizoensproducten die buiten het seizoen een stuk duurder, of zelfs helemaal niet te krijgen zijn. Als je je houdt aan welke groenten er per seizoen makkelijk en goedkoop te krijgen zijn, eet je vanzelf gevarieerd, het jaar rond.

Eet de regenboog

Een compleet beige bord voedsel staat garant voor weinig variatie. Maak er daarom een spel van om zoveel mogelijk kleuren te verwerken in je avondmaaltijd. Een paarse aubergine zit bomvol ijzer en vitamine C, rode bietjes zijn erg vezelrijk en gele maïs is een bron van magnesium.

Zorg voor balans

Het is natuurlijk niet zo dat je alleen maar groenten ‘mag’ eten als je wil variëren. Een goede maaltijd is namelijk gebalanceerd. Mix vis of vlees (of een andere bron van proteïne), groenten en koolhydraten. Zo krijg je verschillende (gezonde) vetten binnen én vitaminen en mineralen.

