Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wie is Delfina Chaves, die de koningin in ‘felbegeerde’ Videolandserie Máxima speelt?

Nee, geen – pak ‘m beet – Chantal Janzen mag een kroontje op haar hoofd zetten. Een voor Nederland totaal onbekende (of amper bekende) actrice kruipt in de rol van koningin Máxima in de nieuwe Videolandserie Máxima. Delfina Chaves is de naam, zo is vandaag bekendgemaakt. Maar ja, Chaves is wel een Argentijnse.

Haar man, Willem-Alexander, is wel een bekend gezicht voor de Nederlandse tv-kijker. Martijn Lakemeier neemt de rol van de koning op zich. Hij speelde onder meer in Hollands Hoop en was als tiener al hoofdrolspeler in Oorlogswinter.

Máxima in het Amstel Hotel

De presentatie van eerste twee castleden van Máxima gebeurde vandaag op een statige plek, het Amstel Hotel in Amsterdam. De belangrijkste actrice in de nieuwe Videoland Original is dus de Argentijnse actrice Delfina Chaves. Zij is 27 jaar. De charmante actrice was eerder te zien in Ringo (Star+), The Secret of the Greco Family (Netflix), Rap Battlefield (HBO Max) en Edha (Netflix).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Máxima afgeleide van twee mannen’

Delfina Chaves zegt over koningin Máxima: „Toen Máxima voet zette op Nederlandse bodem, noemde men haar de afgeleide van twee mannen. Wie ze was en wat ze van het leven verlangde, werd door de buitenwereld toegeschreven aan ofwel haar vader (Jorge Zorreguieta, minister tijdens het Argentijnse regime van dicator Jorge Videla, red.) en daarna haar prins. Ik vind het geweldig dat de serie nu haar verhaal vertelt, vanuit haar standpunt.”

Martijn Lakemeier: „Ik heb geen moment getwijfeld om de rol van Willem-Alexander te spelen. Een eer en een uitdaging om invulling te geven aan wat zich buiten het zicht van de pers afspeelde in de periode waarin Máxima en Willem-Alexander stapelverliefd op elkaar werden.”

🎬 Nu al buitenlandse interesse Nog voor de eerste scenes zijn opgenomen is er al buitenlandse interesse voor Máxima. Producent Rachel van Bommel van Millstreet Film zegt al in gesprek te zijn met partijen uit onder meer Duitsland, Spanje, Scandinavië en Latijns-Amerika. „Het is zeker de bedoeling om de serie ook aan het buitenland te verkopen”, zei Van Bommel vandaag tijdens de presentatie van de hoofdrolspelers van de dramaserie. „Er zijn veel landen waar het publiek veel interesse heeft in onze koninklijke familie. Daarnaast leent de serie zich ook goed voor de buitenlandse markt, want in de serie wordt straks voor de helft Spaans gesproken, 30 tot 40 procent in het Engels en 10 procent Nederlands.”

Volop in de schijnwerpers

De serie vertelt het fascinerende verhaal van koningin Máxima en wordt gedraaid in Argentinië, New York, Spanje en Nederland. Vanaf het moment dat Máxima Zorreguieta aan de zijde van de Nederlandse kroonprins verschijnt, staat ze volop in de schijnwerpers. Wanneer Willem-Alexander haar ten huwelijk vraagt haalt het verleden haar in als er een verhitte discussie losbarst over haar vaders politieke carrière in het Videla-regime. Een discussie die in haar eigen kringen nooit gevoerd is. Wat maakt dat deze Argentijnse uiteindelijk floreert aan een oud Europees hof? En hoe kan Máxima trouw blijven aan zichzelf zonder haar familie op te geven, of gaan die twee dingen niet samen?

De opnames gaan in juni van dit jaar van start. Máxima wordt geproduceerd door Millstreet Films en is vanaf 2024 bij Videoland te zien.