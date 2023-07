Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man is plots ‘extreem geil, agressief en moe’, blijkt sinaasappelgrote hersentumor te hebben

„Ik was de hele tijd erg geil en agressief”, zo omschrijft Shaun Turner uit Engeland zijn persoonlijkheidsveranderingen die hij plots doormaakte. Waar die vandaan kwamen wist hij niet en dus zat hij met zijn handen in het haar. „Ineens werd ik een ander mens.”

De 38-jarige Engelsman vertelt tegen The New York Post hoe hij zich in 2014 voor het eerst realiseerde dat hij veranderde. „Ik was de hele tijd erg moe, erg geil en agressief.” Maar dat was helemaal niet hoe hij daarvoor was. Normaal gesproken was hij altijd erg relaxed en gemakkelijk in de omgang.

Toen hij ook zijn zicht en reukvermogen begon te verliezen, trok zijn vrouw aan de bel. Scans onthulden dat er een tumor ter grootte van een sinaasappel in de hersenen van de 38-jarige Engelsman zat. Zijn veranderde gedrag was vermoedelijk daarvan het gevolg.

Hersentumor is inmiddels verwijderd

„Eerlijk gezegd voelde het niet als de werkelijkheid toen ik erachter kwam”, blikt Shaun terug op de diagnose. „Mijn familie en vrienden waren er allemaal zo bezorgd over dat ik niet het gevoel had enige zwakte te tonen. Ik had een positieve instelling en geloofde oprecht dat het goed zou komen, maar ik was doodsbang van binnen”, zegt hij, terugkijkend op de situatie.

De tumor werd jaren geleden al verwijderd en hij maakt het goed. Toch is Shaun er nog altijd niet gerust op. Hij denkt dat er altijd kleine kankersporen in zijn hersenen aanwezig kunnen zijn, daarom laat hij zich regelmatig controleren. Gelukkig worden de opsporingsmethodes steeds beter.

Vorig jaar schreef The New York Times nog over een experimenteel onderzoek naar kanker: een tumor zou verdwenen zijn na het gebruik van een medicijn.

🧠 Kan een hersentumor iemands persoonlijkheid veranderen? Volgens doktoren kan een hersentumor ertoe leiden dat iemand een reeks gedragsveranderingen ervaart, samen met blindheid en andere fysieke effecten. Het gaat onder meer om stemmingswisselingen, agressie en een verlies van remmingen of beperkingen voor sociaal onaanvaardbaar gedrag. Dat gebeurt vooral als de tumor aan de frontale kwab van de hersenen zit, die persoonlijkheid en emoties reguleert.

‘Dat de ziekte ons gezin twee keer trof, was schokkend’

Opmerkelijk aan het verhaal is dat zijn moeder enkele jaren na de diagnose en operatie van Shaun ook ontdekte dat ze kanker had. In 2018 stierf de moeder van Turner aan glioblastoom, een vorm van kanker die ontstaat in de hersenen en het ruggenmerg. De ziekte bleek te agressief en een behandeling mocht niet meer baten. Vier maanden na haar diagnose bezweek ze.

„Dat de ziekte ons gezin twee keer heeft getroffen, was schokkend. We hebben doktoren gevraagd of het waarschijnlijk is dat we het doorgeven aan onze kinderen, maar ze hebben gezegd dat het pure pech is”, zegt Shaun.

„Hersentumoren zijn willekeurig; ze kunnen iedereen van elke leeftijd treffen”, zegt een arts van de Britse liefdadigheidsinstelling Brain Tumor Research. „Maar het is zeldzaam dat er in zo’n korte tijd twee keer dezelfde diagnoses in dezelfde familie voorkomen.”