Hilariteit bij Kamp van Koningsbrugge-kijkers om ‘poepie doen’ in vijandelijk gebied

Hoewel Kamp van Koningsbrugge voor de deelnemers een loodzware ploetertocht is, blijken sommige momenten in het programma ook voor hilariteit te zorgen. Ook de aflevering van gisteravond werkte bij kijkers op de lachspieren. En dit keer omdat er „een poepie” gedaan werd in vijandelijk gebied.

De meeste kijkers houden tijdens het programma regelmatig hun adem in, als ze zien wat voor bizarre opdrachten de cursisten moeten doorstaan. Maar er is ook weleens ruimte voor een beetje humor. Zo besloot instructeur Ray eerder om een van de kandidaten om te dopen tot Van Piepenstein. En daar konden veel kijkers om lachen.

Loodzware opdracht in Kamp van Koningsbrugge

Maar dit keer werkt het programma wederom op de lachspieren. De cursisten in Kamp van Koningsbrugge komen steeds verder. En daarmee worden de opdrachten die zij uitvoeren van een steeds zwaarder kaliber.

De groep moet namelijk leren hoe een commando verblijft in vijandelijk gebied. En dat blijkt onder de grond te zijn. De deelnemers graven in groepen midden in de nacht, dus in het pikkedonker, een put. Om daar vervolgens tot het begin van ochtend te verblijven.

Plassen of poepen

De kandidaten mogen niet uit de put. Dat wordt ze nadrukkelijk verteld. Maar dan stuiten de cursisten op een probleem. Wat als je moet plassen of… poepen? Even naar de wc zit er niet in, dus mocht de nood hoog zijn, moeten de deelnemers toch echt hun behoefte in de put doen.

Maar dat lijkt niet iedereen begrepen te hebben. Cursist Robin waagt een poging om toch de put te verlaten. En plast terwijl de instructeurs liggen te slapen, even rustig tegen een boom aan. Maar door het slaapgebrek en harde inspanning, is Robin er niet helemaal bij met zijn hoofd en blijkt hij de put kwijt te zijn. „Dit is eigenlijk niet grappig, maar ik kan de put niet meer vinden.” Waar hij zelf en ook het kijkerspubliek om moest lachen. Volgens presentator Jeroen van Koningsbrugge begaat Robin een „doodzonde” nu hij de put verlaten heeft, maar „het goede nieuws is dat hij zo goed gecamoufleerd is, dat hij hem zelf amper terug kon vinden.”



Even een plasje doen buiten je gegraven put. En dan teruglopend je eigen put niet kunnen vinden 😂 wat een giller was dat 😆#kampvankoningsbrugge — oTTo (@ottovdb) June 29, 2023

Hilariteit bij kijkers

Cursist Sam volgt het voorbeeld van Robin, alleen moet hij de put uit voor een nummer twee. Als instructeur Ray komt vragen waarom de put open is, wordt hem verteld dat Sam „even poepen is.” Tot grote verbazing van Ray, die zich afvraagt waarom iemand in ‘vijandelijk gebied’ „even een poepie” gaat doen.

Dat de deelnemers écht heel nodig moeten, daar houdt Ray geen rekening mee. Dan poepen ze maar in een zakje. Als Sam terugkomt van zijn uitstapje, krijgt hij even flink op z’n donder van de commando. En wat Sam moet doen van de instructeur? Nou, gewoon, z’n drol opgraven.

En jawel, dan komt Sam terug met een vuilniszak die hij weer mee de put in moet nemen. Uiteindelijk ontspringt kandidaat Remi de dans niet en moet hij zijn behoefte in de put doen. En zoals Sam mooi samenvat: „Zo intiem heb ik het nog nooit gehad.”



Poepen in vijandelijk gebied…..graaf m maar op…briljant#kampvankoningsbrugge — Schaduw81 (@schaduw81) June 29, 2023



Of je gaat lekker even poepen in vijandelijk gebied #kampvankoningsbrugge — 🔸️Astrid 🙋‍♀️ & Ventje 🐈🔸️ (@itsAssie) June 29, 2023



😂😂 op een grafsteen staat: hij was even poepen, 🤣🤣🤣#kampvankoningsbrugge — Mieke Hille (@HilleMieke) June 29, 2023

Je kijkt Kamp van Koningsbrugge terug via NPO.