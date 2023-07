Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Franse overheid maakt komische vergissing: stuurt stickers voor automobilisten naar ‘Hoer’

Frankrijk heeft op eigen houtje de naam van het Nederlands-Belgisch grensdorp Putte veranderd naar ‘Hoer’. En dus mogen alle inwoners van die plaats zich vanaf nu ‘hoeren’ noemen. Althans, als het aan de Franse overheidsdienst ligt die verantwoordelijk is voor de uitgave van milieuvignetten.

Die stickers heb je in Frankrijk nodig om in bepaalde stadscentra of departementen te mogen rijden. Belangrijk om die aan te vragen dus, als je deze zomer met de auto door Frankrijk wil. Maar op hun aanvraag ontdekten de inwoners van de gemeente Putte iets vreemds. De Franse overheidswebsite veranderde de naam van hun woonplaats naar de niet-bestaande plaats ‘Hoer’.

Officiële Franse site verandert naam woonplaats naar ‘Hoer’

De Belgische autonieuwssite Gocar.be doet het opmerkelijke verhaal uit de doeken. Toen de Belg David zijn vignet wilde aanvragen, leek er niks aan de hand. Dat veranderde toen hij zag naar welk adres het vignet verstuurd zou worden. De officiële Franse overheidssite om aan de milieustickers te komen, vertaalde Putte naar Hoer.

De inwoner van het Nederlands-Belgische dorp vertelde op de Belgische radio hoe hij erachter kwam „Het is echt geen grap. Ik woon in 2580 Putte, maar de site veranderde dat dus vanzelf in Hoer. Ik heb geen vertaalfunctie van Google ingeschakeld in mijn browser.” Ook andere bewoners uit Putte stuitten op hetzelfde probleem.

Pute betekent in het Frans ‘hoer’

De oorzaak lijkt gevonden. Die ligt waarschijnlijk in het feit dat de vertaling van het Franse woord ‘Pute’, dus met één ‘t’, letterlijk ‘hoer’ is. Wie ‘Putte’ op Google Translate intikt, krijgt hetzelfde antwoord van de vertaaldienst. Mogelijk maakt de Franse overheidsdienst gebruikt van dezelfde vertaalmachine.

„Ik had toch schrik dat mijn vignet niet zou aankomen”, zegt David, die wat wilde doen aan de valse naam van zijn woonplaats. Daarom ging hij op zoek naar een oplossing. En die vond hij: als hij ‘Pu tte’ met een spatie na de u schreef, werd de naam van zijn woonplaats niet meer veranderd naar het aanstootgevende synoniem voor sekswerker.

Een paar jaar geleden vond nog een zelfde soort vergissing plaats. Toen moest Facebook zelfs excuses aanbieden toen de naam van Chinese president Xi Jinping werd vertaald naar ‘Mr Shithole’.

Dit is hoe en wanneer je een milieuvignet koopt

De milieuvignetten zijn verplicht om te mogen rijden door de lage-emissiezones (ZFE) in Frankrijk. In negen grote Franse steden worden nu permanente lage-emissiezones ingevoerd, die ook in het weekend gelden. Dit geldt voor Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Reims, Rouen, Straatsburg en Toulouse. Wie in deze steden rijdt, heeft zo’n milieusticker nodig.

De regels worden nog strenger in het land: vanaf 2025 moeten alle steden met meer dan 150.000 inwoners een permanente lage-emissiezone hebben. Alleen in Parijs blijft de al bestaande milieuzone gelden. De milieusticker is voor iedereen verplicht, dus ook voor buitenlandse voertuigen. Wie zo’n vignet niet heeft, kan een boete opgelegd krijgen van 68 euro.

Malafide websites

Overigens is bij het bestellen van een zogenoemde Crit’Air-vignet voorzichtigheid geboden vanwege malafide websites die gretig betalingen aannemen, maar geen sticker leveren. Ook zijn er websites in de lucht die woekerprijzen rekenen.

Een Crit’Air-vignet kost 4,61 euro (3,11 euro voor het vignet zelf en 1,50 euro verzendkosten). De enige officiële website waar je het vignet bestelt is www.certificat-air.gouv.fr. Al kun je daar natuurlijk ook altijd tegen een misverstand aanlopen, zoals David en zijn buren uit Putte overkwam.