Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beautiful Disaster: onvoorwaardelijke liefde bestaat, in elk geval in de bios

Eindelijk weer eens een film die zijn naam echt waarmaakt. Op een positieve manier. Beautiful Disaster is chaos, maar in de goede zin van het woord. Want hoe stroef en moeilijk de liefde soms ook kan zijn, er zit vaak iets betoverends in. In deze romantische dramafilm volgen we de relatie van twee op het eerste oog totaal verschillende types. Maar hoe anders zijn ze eigenlijk? Of misschien belangrijker nog: passen ze wel bij elkaar?

Prachtig, ontroerend en meeslepend. Dat is de glans die over Beautiful Disaster heen ligt. Een glans die benadrukt hoe bijzonder en intens de liefde kan zijn, op momenten waarbij chaos en negativiteit de overhand dreigen te nemen. In dit romantische drama zien we hoe twee jonge mensen omgaan met de uitdagingen rondom de liefde.

Met ‘ze’ hebben we het trouwens over Travis Maddox en Abby Abernathy. Twee studenten die gespeeld worden door zeker niet de minste sterren, namelijk Dylan Sprouse en Virginia Gardner. Beide acteurs hebben ze al een hoop rollen op hun naam staan. Een film met zo’n power-koppel trekt bij ons gelijk de aandacht en is daarom deze week Metro’s Filmrecensie van de week.

Beautiful Disaster-sterren op de Nederlandse rode loper

Vorige week vond in bioscooptheater Tuschinksi in Amsterdam de feestelijke première plaats. Naast heel veel bekende Nederlanders waren daar ook de hoofdrolspelers Dylan Sprouse en Virginia Gardner bij. Groepjes fans verzamelden zich voor de hekken om een glimp van ze op te kunnen vangen en dat lukte toen ze de rode loper opkwamen. Daar wachtte Metro ze op en wist ze een paar vragen te stellen. Goed nieuws, we hebben het opgenomen. Ga snel naar ons TikTok-kanaal om de video te zien. Dan zie je gelijk ook hoe schitterend de twee eruit zagen.

Voordat de uitbundige zaal de film dan eindelijk te zien kreeg kwamen Sprouse en Gardner nog één keer langs op het podium. Ze waren duidelijk onder de indruk van het theater dat in 2021 door TimeOut magazine werd uitgeroepen tot mooiste bioscoop ter wereld.

Meer dan alleen hartstocht in bed

Hartstocht in bed? Ja oké, dat ook wel. Zeker weten zelfs. Beautiful Disaster is niet zomaar je doorsnee ‘verliefd stelletje houdt van elkaar’-film. Nogmaals, dat ook wel, maar er zit meer achter en niet alles gaat vlekkeloos. De film tackelt meerdere onderwerpen in één en weet een fijne balans te vinden om het geheel stevig neer te zetten. Niet alleen maar seks, niet alleen maar klefheid en niet alleen maar ruzie. Van dat alles precies genoeg eigenlijk, alhoewel de hoeveelheid ‘gemixte signalen geven’ wel naar iets te veel neigt. Op een manier van ‘oh daar gaan we weer’. Maar dat kan door de vingers worden gezien, want de acteurs maken het met de nodige humor meer dan goed. En nog iets anders: iedereen die zoiets heeft van ‘het oog wil ook wat’, komt zeker aan zijn trekken.

Het is een film waarin de kijker op een sterk geromantiseerde, maar interessante manier te zien krijgt hoe complex relaties zijn. Welke rol vertrouwen speelt en hoe ongelooflijk moeilijk het kan zijn een ander persoon toe te laten in je leven. Eerlijk zijn naar jezelf kan lastig zijn, maar Beautiful Disaster laat zien wat er kan ontstaan als je dat wel doet.

Wat een beautiful plaatje

Op de loper zagen ze er al prachtig uit, maar ook op het doek vormen Dylan en Virginia een mooi plaatje. Daarbij komen ook zeker hun acteerkunsten kijken. Het lijkt wel alsof ze al in tien andere films hebben gespeeld samen, want de chemie spat eraf. Naadloos zijn ze op elkaar ingespeeld, dat valt vanaf het begin al op. De aanwezige fans in Tuschinski lijken het daar mee eens te zijn, als we hun gegil en gejuich mogen geloven.

Beoordeling uit 5: 4

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag rond 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Beautiful Disaster (soms ook op woensdag). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Deze week was het de beurt aan redactiestagiair Thom Voogt die de première voor Metro bezocht. Volgende week: Black Lotus, een actiefilm met het hoofdroldebuut van elfvoudig wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven.