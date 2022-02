Anne+ wereldwijd op Netflix, Hanna van Vliet is apetrots

Het is haast niet meer voor te stellen dat Anne+ ooit begon met crowdfunding om een webserie te kunnen worden. En kijk nu eens. Drie jaar verder staan twee reeksen van de serie op Netflix, was lesbische Anne in de bioscoop te zien en verschijnt de film morgen ook nog eens op Netflix. Wereldwijd. Metro schoof aan bij ‘de ster van de show’, Hanna van Vliet.

Het is 2017 als Metro al over Anne+ schrijft. Er is nog niets. Scenaririst Maud Wiemeijer en regisseur Valerie Bisscheroux vertellen dan over hun plan. „Hiermee maken we wat we vroeger zelf misten.” In maart 2020, een week voor corona de wereld in z’n greep kreeg, zei hoofdrolspeelster Hanna van Vliet (29) in een Metro-interview iets soortgelijks. Ook zij miste zoiets in haar tienerjaren: „Anne+ maken is een noodzaak.” Metro sprak haar nu weer, kort voor de film Anne+ dit najaar in de bioscoop verscheen.

Anne+ werd een wereldwijde hit

De webserie over Anne en haar vrienden kwam er. BNNVARA zag de impact en zond twee reeksen op tv uit. Via YouTube vonden meisjes wereldwijd steun aan een personage dat hetzelfde meemaakte als zij. Dát viel Netflix weer op. Anne+ verdween van YouTube, alle afleveringen zijn in Nederland en België op de streamingdienst te zien. En daar kwam de film met dezelfde titel nog eens bij, die vanaf morgen (11 februari) door de hele wereld op Netflix kan worden bekeken. Nog altijd komt de productie uit de koker van Maud Wiemeijer, Valerie Bisscheroux én de hoofdrolspeelster zelf. Tijd om bij te praten met Hanna van Vliet. In filmmuseum EYE, waar die avond de ‘wereldpremière’ van Anne+ is (in twee volle zalen tegelijk), geniet ze van een verse jus. Wat opvalt zijn haar helblauwe sneakers, die ze diezelfde avond ook op de rode loper zal dragen.

Het nieuwe verhaal van de film Anne+

In de bioscoop- en nu Netflixversie van Anne+ woont Annes vriendin Sara (Jouman Fattal) inmiddels in het Canadese Montréal. Anne is van plan haar achterna te reizen, maar hoort dan van haar uitgever (Romana Vrede) dat zij haar hele boek over eigen ervaringen moet herschrijven. „Je hoofdpersonage heeft geen doel. Het lijkt alsof je jezelf een beetje verloren bent.”

Waar het vervolgens mis gaat: communicatie, daarin is Anne niet altijd even sterk. Tegen haar vrienden draait ze om het boek (‘echt bijna af’) en de reis naar Canada heen (‘nog een paar dingetjes regelen’). Sara negeert ze. Maar dan… verschijnt de non-binaire Lou in haar leven, een werkelijk fantastische rol van Thorn de Vries (zelf ook non-binair). De liefde en het wederzijdse begrip spatten ervan af. Maakt Anne door Lou wél keuzes? Weet ze nou eindelijk wat ze wil met haar leven? En ziet zij Sara ooit nog terug?



Hanna van Vliet schitterde wel vaker

Hanna van Vliet, geboren in Gorinchem en nu Amsterdamse, is natuurlijk niet alleen maar Anne van die grote hit. Ze schitterde wel vaker. In de musical De Tweeling bijvoorbeeld (nominatie Musical Award). In de film Oh Baby en – net als Thorn de Vries – in Spangas. Zij was ook in Drijfzand te zien en dit jaar volgt Verloren Transport. Maar Anne+ is natuurlijk wel haar belangrijkste ‘ding’.

Terugkijkend naar 2018, de eerste webserie, de crowdfunding en iedereen die belangeloos meewerkte en acteerde… wat denk je dan als er nu een bioscoopfilm is?

Hanna: „Dan ben ik alleen maar heel erg trots. Het voelt een beetje als een kroon op vijf jaar heel hard werken. Daarbij vind ik het bijzonder dat het team nog altijd bijna helemaal hetzelfde is. Iedereen die ooit alles gratis deed, omdat ze het belangrijk vonden. Voor de meeste mensen is dit hun debuutfilm. Van Maud, van Valerie, van de cameraman, van de editor. Echt heel tof.”

Je noemde Anne+ in het vorige Metro-interview een noodzaak. Is die nu wat minder of nog steeds aan de orde?

„Er kan volgens mij niet genoeg representatie zijn. Er komt wel wat meer. Dat is fijn, maar we hebben nog altijd maar het topje van de ijsberg. Ik hoop dat Anne+ een voorbeeld voor distributeurs en producenten kan zijn en dat het commercieel zelfs interessant is. Daar liepen we in het begin op stuk. Té niche. Het tegendeel bleek, want de lhbtiq-scène is heel groot. En die kijken niet alleen, want ook het heteropubliek is groot. Ik kan alleen maar hopen dat al die kijkers van de serie nu ook naar de film gingen of hem op Netflix gaan zien.”

Anne+ heeft veel universele thema’s

Ben je bang dat niemand gaat kijken dan? Jullie hebben zo’n grote fanschare opgebouwd.

„Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Ik ben vooral benieuwd of er ook mensen naar de film gaan die de serie niet keken. Dat kan prima, want de thema’s zijn heel universeel. Anne+ gaat ook heel erg over eerlijk naar jezelf durven zijn. Over liefdesverdriet, vriendschap en over afscheid durven nemen van een lange relatie. Dat herkent iedereen en het speelt zich ondertussen af in een toffe arena met queermensen en drags.”

Met Thorn de Vries hebben jullie er een mooi talent bij hè?

„Jaaaa, zeker. Thorn is zelf ook een icoon in de community en een heel lief, leuk en getalenteerd iemand. Ik ben superblij dat Thorn erbij was, net als Georgina Verbaan en Romana Vrede. Grote namen, maar ze wilden graag meedoen.”

Veel mensen kennen Anne, maar niet per se Hanna van Vliet. Vind je dat een compliment?

„Juist. Anne is een personage dat we aan de wereld hebben gegeven omdat we haar belangrijk vinden. Als mensen me wel kennen, dan vinden ze het ook altijd leuk dat ik zelf geen hetero ben en dit niet alleen maar voor de serie en film doe. Maar als mensen Anne kennen en de hele serie hebben gezien, dat vind ik dat alleen maar geweldig. Of ze dan Hanna van Vliet kennen maakt me dan niet zoveel uit.”

Netflix die Anne+ oppakte en nu ook de film, net zo geweldig?

„Het blijft maar gaan voor mijn gevoel. Vanaf de première van het eerste seizoen blijven de feestelijke momenten maar komen. Als ik de afgelopen jaren overzie, dan krijg ik steeds de bevestiging dat Anne+ ertoe doet. Veel mensen vinden het superleuk, maar hebben er ook iets aan. Netflix is weer zo’n stap. Ik merk dat nog veel meer mensen het nu hebben gezien. Op straat spreken mensen me aan en ja, dan noemen ze me vaak Anne haha.”

Op de eerste serie kreeg je van veel meisjes reacties. Ging dat bij de tweede Anne+ door?

„Ja, dat ging wel door. Ook van non-binaire jongeren trouwens. De kijkers leerden in de tweede reeks de vriendengroep beter kennen, dus ook de andere acteurs kregen berichtjes. Jouman bijvoorbeeld, die zelf van oorsprong Syrisch is. Dat vinden mensen heel tof, ze is een rolmodel voor velen.”

Anne weet het even niet

In die tweede serie was Anne inmiddels jongvolwassen. Is ze daar nu een stapje verder in?

„Ze is daar heel erg mee bezig in ieder geval, met haar plekje in de wereld vinden. Dat herken ik zelf wel bij mijn generatie. Anne is misschien iéts jonger dan ik zelf ben, maar je ziet dingen als het even niet weten als je afgestudeerd bent. Dat zullen veel mensen kennen, maar dat ‘het even niet weten’ mag er ook zijn. In de film wordt Anne wel een beetje volwassener, vind ik. Lou zet haar daarbij even goed op haar nummer.”

Is Anne+ qua thema’s daarom inmiddels veel breder dan waar het ooit allemaal mee begon?

„Die kern en de herkenbaarheid van toen hebben we zeker vastgehouden. Tegelijkertijd is de film een volgende stap. Qua thema’s, maar ook voor ons als makers. Het ziet er nu veel mooier uit, echt vet. Anne+ is met ons meegegroeid, ook inhoudelijk. Net zoals we zelf bezig zijn met onze positie in de wereld, dat voel je. We zijn ook allemaal vijf jaar ouder, hè.”

Hebben jullie overwogen corona in de film te gebruiken?

„We hebben het erover gehad. Je hoort nu één keer iets van ‘lekker dat het weer mag hè?’, maar daar blijft het bij. Het is een tijdsbeeld, maar we hadden helemaal geen zin om met mondkapjes enzo aan de slag te gaan. En heeft iemand nog zin om dat te zien? Je ziet het al de hele dag om je heen. Anne+ mag een uitstapje zijn waarbij je even lekker kunt wegdromen.”

Wat Anne+ heeft opgeleverd

Je bent zelf inhoudelijk bij Anne+ betrokken. Hoe moet ik je dan noemen, co-producent?

„Co-creator. Het geeft een heel lekker gevoel dat ik er zo nauw bij betrokken ben. Zo heb ik ook nooit een tijd waarin ik als acteur even niets te doen heb. Anne+ gaat altijd door.”

Je noemde eerder het topje van de ijsberg. Heeft Anne+ wel iéts geholpen?

„Absoluut.”

Of zou je ook trots zijn als de serie maar voor twee meisjes al iets had betekend?

„Sowieso dat. Maar ik merk dat Anne+ meer doet. Ik ga wel eens langs bij bijvoorbeeld jongerenkampen van het COC. Tieners die daar zijn kennen de serie allemaal. Docenten van middelbare scholen vertellen me dat ze Anne+ als lesstof gebruiken. Het kost tijd, maar het maakt in ieder geval verschil. Daar ben ik helemaal niet cynisch over.”