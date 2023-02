Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op Toypoedel-onderwerp in Jinek: ‘Honden worden al misbruikt’

Het is harig, schattig en enorm duur: de Toypoedel. De vrolijke viervoeters nemen Instagram over, want niet alleen onze koningin Máxima is er weg van. Gisteravond zaten Milo, Pablo en Romeo, drie bekende Toypoedels, aan tafel bij Jinek. Alleen is niet iedereen daar te spreken over.

„Als baasje van twee grote poedels kan ik je zeggen dat ik niet wil dat dit ras op deze manier gepromoot wordt. Het wordt er nooit beter op. Poedels worden al misbruikt om met van alles en nog wat te kruisen om maar een doodle te krijgen”, wordt er bijvoorbeeld getwitterd.

Wel of geen erkende fokker?

„Ik zie Romeo als mijn eigen kind”, zegt Hiu Chung, baasje van Romeo aan de tafel van Eva Jinek. „Wij hebben alle drie onze poedels gehaald bij een erkende fokker, zo wisten wij zeker dat ze gezond zouden zijn.” Mo Jaspers, baasje van Milo, vertelt in dezelfde uitzending dat Milo last heeft van zwakke knietjes en boekelende tanden (slijtende, red.). Hiervoor moet zij met haar dier regelmatig naar de dierenarts. Een erkende fokker of niet, het hondenras Toypoedel is er een met een prijskaartje.



Verkeerde Toypoedel-fokker

Potentiële kopers van het hondenras moeten goed uitkijken bij welke fokker ze het huisdier kopen. Toypoedels hebben namelijk last van losse knieschijven, een erfelijke oogaandoening en zijn ze erg gevoelig voor heupafwijkingen. Sommige hondenfokkers blijven doorfokken ten koste van de gezondheid van het ras. Dit zal uiteindelijk de gezondheidsproblemen bij de nakomelingen verergeren. Naast dat de poedels duizenden euro’s kosten en de roodharige zelfs 5.000 euro, moeten ze om de zes weken naar de kapper.

Overvolle dierenasielen

„Gisteravond in #Jinek, schattige Toypoedels die iedereen vandaag wil hebben en over een paar maanden in het asiel zitten omdat het geen speelgoedhond blijkt te zijn. Beetje dom bedacht!!”, wordt er gezegd op Twitter.



Door de coronapandemie die vorig jaar tot een eind kwam, zijn mensen nu veel minder thuis. Dit gaat ten koste van het ‘coronahondje’ die ze tijdens de lockdown hebben aangeschaft. Alles is weer open, maar nu zit je opgescheept met de vrolijke viervoeter die je minimaal vier keer per dag uit moet laten. Veel baasjes kiezen er uiteindelijk voor om het huisdier naar het asiel te brengen.

„Waarom Toypoedels en geen aandacht voor overvolle asielen? #Jinek”, schrijft iemand over de uitzending van de talkshow van gisteravond.