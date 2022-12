Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van allerlei kanten geklaag over leeftijdswijziging bekende film Pietje Bell door Kijkwijzer

Zeg je kerstvakantie, dan zeg je voor de honderdste keer de film Pietje Bell kijken. Waar de film eerst voor alle leeftijden was, wordt de film nu aangepast naar twaalf jaar en ouder. En daar is lang niet iedereen het mee eens. De wijziging zou na één klacht doorgevoerd zijn.

Als gevolg hiervan heeft Kijkwijzer een „behoorlijk aantal klachten” ontvangen naar aanleiding van berichten over de nieuwe leeftijdskeuring van de familiefilm Pietje Bell. Dat heeft directeur Tiffany van Stormbroek van NICAM, de organisatie waar Kijkwijzer onder valt, vandaag gemeld.

Meerdere klachten ontvangen over Pietje Bell

Kijkwijzer meldde eerst dat over de film één klacht binnenkwam, maar zegt nu dat het er meer waren. Volgens die klachten hadden jonge kinderen nachtmerries gekregen van de scènes waarin geweld tegen kinderen te zien is. De klagers die zich vandaag meldden, stellen vooral dat het raar is dat de familiefilm nu alleen goedgekeurd is voor kijkers van 12 jaar en ouder. Dit is dezelfde keuring die recente actiefilms als No Time To Die en Spider-Man kregen.

De leeftijdskeuring werd aangepast na meerdere klachten over het geweld tegen kinderen dat in de film te zien is, meldt Van Stormbroek. „De keuring in 2002 was alle leeftijden. Maar de samenleving en de kennis over wat beelden voor invloed op kinderen hebben verandert”, legt ze uit. De leeftijdskeuring wordt uitgevoerd door rechthebbenden van films, die op basis van een checklist bepalen voor welke leeftijd een film of serie geschikt is. „Distributeurs kijken ook regelmatig opnieuw naar de classificatie van oude films en series”, aldus Van Stormbroek.

Leeftijdskeuring

Van Stormbroek kan niet zeggen welke aanbieder van Pietje Bell naar aanleiding van de binnengekomen klachten heeft besloten tot het aanpassen van de leeftijdskeuring. Pietje Bell is bij meerdere diensten te zien, zoals Netflix, Disney+ en de NPO. De oorspronkelijke distributeur, die de film in 2002 de oude keuring gaf, bestaat niet meer. De NICAM-baas kan niet zeggen hoe lang het zal duren voordat de nieuwe klachten behandeld zijn.

De NPO zendt Pietje Bell op zaterdagochtend 31 december uit. Een NPO-woordvoerder liet eerder zaterdag weten dat wordt onderzocht of dit zonder aanpassingen in de film nog wel mag nu de keuring flink verhoogd is. Producent Dave Schram is boos over de aanpassing van de leeftijdskeuring en onderzoekt of er juridische stappen tegen Kijkwijzer kunnen worden ondernomen.

‘Van de zotte’

Pietje Bell, met in de hoofdrollen onder anderen Angela Groothuizen en Katja Herbers, trok in de bioscopen destijds bijna een miljoen bezoekers, waaronder veel kinderen. Schram stelde eerder al „het van de zotte te vinden” dat zijn familiefilm „opeens op één lijn wordt gezet met gewelddadige actiefilms als James Bond of Spider-Man.” Ook deze titels zijn voor 12 jaar en ouder. Liefhebbers van de film laten van zich horen op sociale media en uitten hun onbegrip voor de leeftijdswijziging.



Maar kom @DeKijkwijzer Mijn zoontje is 12. Die kijkt echt geen Pietje Bell meer. Dit slaat echt nergens op. WTF zit er in de film wat hem 12+ maakt? pic.twitter.com/ua9biIaFlC — Martin Koolhoven (@MartinKoolhoven) December 23, 2022



Haha. Wat? Ik heb deze driemaal met groep 6 gekeken (die zijn dus 10). Ze gaven geen kik. Dit jaar keek ik deel 1 van Harry Potter. Die was aan het eind wel wat eng voor ze. Kijkwijzer: 9 jaar en ouder. Wie zitten er daar in vredesnaam aan de knoppen?

https://t.co/I32AtnPsQ3 — Wessel (@wesselivan) December 23, 2022



Pietje Bell mag niet naar z’n eigen film 😂 https://t.co/x4JeZ9sLVq — Ilona Elzinga (@ilonaelzinga) December 24, 2022