Monica Geuze lang in NOS Journaal, kijkers verbaasd: ‘En dit is nieuws?’

Dat Monica Geuze na acht jaar stopt met vloggen, kwam gisteravond ook voorbij op het NOS Journaal van 20.00 uur. Minutenlang werd aandacht besteed aan de vlogger, die het moeilijk vindt om haar hele leven te blijven delen met haar volgers. Sommige kijkers laten hun verbazing merken en vragen zich af: „Komkommertijd?”

„Grote kans dat u nog nooit van haar heeft gehoord”, begon presentator Rob Trip zijn inleiding van het item over Monica Geuze. „Ze groeide uit tot een van de populairste vloggers van Nederland. Ze werd een fenomeen. En nu stopt ze”, aldus de presentator, waarna wordt overgeschakeld naar een drie minuten durend item over de vlogger.

Kijkers snappen vrij weinig van de keuze van de NOS om aan dit nieuws aandacht te besteden. „Zolang het journaal tijd heeft om het over Monica Geuze te hebben die stopt met vloggen, valt het met de problematiek in Nederland schijnbaar wel mee”, is de tendens op Twitter.

Monica Geuze maakt stoppen bekend in video

Het lukt de 27-jarige Geuze niet meer om „alle ballen hoog te houden”. Ze vindt het moeilijk om alles te blijven delen. In een YouTube-video, die na een dag al zo’n 500.000 keer bekeken is, maakte ze maandag bekend te stoppen. Ook vertelde ze dat zij en haar vriend Robbert Kroese, met wie ze sinds 2021 samenwoonde, uit elkaar zijn.

Geuze wist overigens al langere tijd dat ze zou gaan stoppen. „Dat had ik al besloten richting het einde van het jaar”, zegt ze. „Ik had eigenlijk gewild dat mijn laatste vlog iets kon zijn van: ik ga stoppen, maar ga jullie nog een week meenemen in al het leuks wat ik ga doen. Maar het is nu even niet leuk. Het is even gewoon fucking zwaar. Dat vind ik jammer.”

NOS Journaal besteedt aandacht aan stoppende vlogger: ‘En dit is nieuws?’

Dan terug naar het NOS Journaal van gisteravond. Daarin werd vooral aandacht besteed aan de rol die Monica Geuze heeft gespeeld in het Nederlandse sociale medialandschap. „Die invloed valt niet te onderschatten”, zegt sociale media-expert Lena Bril tegen de NOS. Ook komt een andere vlogger voorbij, die vertelt dat zij en anderen zich hebben laten inspireren door de vlogger.

„En dit is nieuws?”, vragen kijkers zich af. „Komkommertijd?”, schrijven anderen die niet snappen dat de NOS een item aan de vlogger wijdt, terwijl ‘de wereld in brand staat’. „Rob Trip die in het Achtuurjournaal een item over Monica Geuze aankondigt. En het dan gek vinden dat de NOS steeds minder serieus wordt genomen.”

Afgelopen jaar keken kijkers van het journaal ook raar op. Toen had Rob Trip het ineens over Eindhoven aan zee. Om het foutje werd veel gelachen.



Nu bij NOS; vlogger stopt ermee. pic.twitter.com/ay7fGiXK6r — Arno Wellens (@ArnoWellens) January 3, 2023



En dat is nieuws? 🤨 Dat Monica Geuze stopt met vloggen. Komkommertijd? pic.twitter.com/bHvTnmDkNE — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) January 3, 2023



Rob Trip die in het Achtuurjournaal een item over Monica Geuze aankondigt. En het dan gek vinden dat de NOS steeds minder serieus wordt genomen. 🤷🏼‍♂️ — Flint (@flintstoon) January 3, 2023



Kijkers naar het 8 uur journaal @NOS gaan massaal googelen op ene Monica Geuze, want die schijnt ergens mee gestopt te zijn. Het echte nieuws was blijkbaar op en de tijd moest vol #onzin #lachwekkend — Rob de Waard (@RobdeWaard) January 3, 2023



De wereld staat in brand maar het NOS journaal vindt toch ruimte om een heel item aan Monica Geuze te wijden. pic.twitter.com/8IcLKvCZld — 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠 (@MarcoTweetz) January 3, 2023



Hoe zou Rob Trip zich voelen wanneer hij over Monica Geuze moet vertellen tijdens het nos 8 uur journaal 🥲 — Berfin (@Berfin_b_K) January 3, 2023

BN’ers halen uit naar kritische kijkers

Overigens is niet iedereen het eens met de kritiek rond Geuze. Waar Telegraaf-journalist Wilson Boldewijn op een cynische toon het bericht van de NOS met zijn Twitter-volgers deelt, deelt Diederik Jekel rake klappen uit. „Vrijwel exact even veel YouTube-abonnees als de Telegraaf.”

Als die zou stoppen, zou dat ook nieuws zijn, betoogt hij. „Denk dat we beiden niet kijken, maar nieuws is het voor ruim een half miljoen mensen wel. De reden voor het nu stoppen is ook triest voor haar. Bedoel dat dus niet stom naar de Telegraaf, want dat is een belangrijke nieuwsvoorziening, meer dat wat voor de een niet belangrijk lijkt, hoeft natuurlijk niet zo te zijn voor een half miljoen anderen. Je kunt niet objectief doen alsof ze niemand is ofzo.”

Ook columnist Sander Schimmelpenninck is kritisch op de ‘de quasi-intellectuele kneusjes’, die bij het nieuwsbericht massaal ‘Wie?’ roepen. „Monica, selfmade miljonair en rolmodel voor velen, die mag ‘Wie?’ roepen. Niet jullie, Vinexsnobs.”



En de quasi-intellectuele kneusjes hier maar weer eens ‘Wie?’ roepen. Monica, selfmade miljonair en rolmodel voor velen, die mag ‘Wie?’ roepen. Niet jullie, Vinexsnobs. https://t.co/vLt14n1fJh — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) January 3, 2023



Vrijwel exact even veel YouTube-abonnees als de Telegraaf. En als die zou stoppen zou het zeker ook nieuws zijn. Denk dat we beide niet kijken maar nieuws is het voor ruim een half miljoen mensen wel. De reden voor het nu stoppen is ook triest voor haar. — Diederik Jekel (@DiederikJekel) January 3, 2023

Monica Geuze stopt niet helemaal op social media

Fans van de 27-jarige Geuze blijven haar wel voorbij zien komen op sociale media. Haar YouTube-account wordt niet gesloten en ze blijft video’s maken. De invulling daarvan moet ze alleen nog bedenken. Ook blijft ze actief op Instagram en TikTok.

Acht jaar geleden begon Geuze met haar dagelijks vlogs, waarin ze de kijker meeneemt in haar leven. Een paar jaar later besloot de influencer om daar een wekelijkse vlog van te maken. Geuze heeft 545.000 abonnees op haar YouTube-kanaal.