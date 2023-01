Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 veelbelovende series voor 2023 om handenwrijvend klaar te gaan zitten

2023 belooft een fantastisch jaar te worden voor liefhebbers van series. De grote streamingdiensten komen allemaal met nieuwe series die je heerlijk kunt bingen. We lichten zeven veelbelovende series voor je uit.

Zo geniet je van bestaande series die lekker doorpakken met een nieuw seizoen, maar ook van enkele gloednieuwe series waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn. Dat was ook zo voor De Stamhouder van de NPO. Die werd op de eerste dag van het nieuwe jaar meteen lovend ontvangen.

Veelbelovende series die in 2023 verschijnen

Bovenaan de lijst met series een angstaanjagende Playstation-videogame die als serie op HBO Max verschijnt.

1. The Last of Us – HBO Max (15 januari)

De uiterst griezelige Playstation videogame The Last of Us verschijnt al heel snel als serie op HBO Max. Joel en Ellie trekken samen door een post-apocalyptisch Amerika, waarbij ze geconfronteerd worden met brute omstandigheden en gewetenloze moordenaars.

2. Avatar: The Last Airbender – Netflix (ergens in 2023)

De échte Avatar komt naar Netflix. We hebben het natuurlijk over Aang en zijn vrienden die we kennen van de populaire animatieserie Avatar: The Last Airbender. Netflix blaast de serie nieuw leven in met echte acteurs, net zoals de streamingdienst al deed met Cowboy Bepop.

3. The Witcher seizoen 3 – Netflix (zomer 2023)

Het derde en laatste seizoen waarin we kunnen genieten van Henry Cavil in The Witcher. Hopelijk zet zijn opvolger Liam Hemsworth net zo’n heerlijke vertolking neer van het personage als hij het stokje overneemt.

4. The Mandalorian seizoen 3 – Disney+ (februari)

We maken ons ook op voor een gloednieuw seizoen van de Star Wars-hitserie The Mandalorian. Seizoen 2 kende een knallend einde toen een jonge Luke Skywalker Mando en z’n kleine vriend Grogu redde van Moff Gideon. Skywalker nam de jonge Grogu mee om hem te trainen in de manieren van de Force (iedereen die The Book of Boba Fett heeft gezien, weet inmiddels beter.)

5. Ted Lasso seizoen 3 – Apple TV+ (ergens in 2023)

De Amerikaan die met zijn onorthodoxe technieken een Engelse voetbalclub naar de top leidt? Jawel, Ted Lasso is een ware verrijking voor de Engelse Premier League en gaat er in seizoen 3 weer vol tegenaan.

6. Three Body Problem – Netflix (ergens in 2023)

De ogen zijn ook gericht op een gloednieuwe Netflix-serie waar schrijvers David Benioff en D.B Weiss bij betrokken zijn. Deze mannen waren verantwoordelijk voor de hitserie Game of Thrones. De verwachtingen voor Three Body Problem zijn dus hooggespannen. Net als bij GOT gaat het hier om een boekverfilming. Three Body Problem is een sciencefictionroman geschreven door de Chinese schrijver Liu Cixin. De titel verwijst naar het drielichamenprobleem in de baanmechanica.

7. Only Murders in the Building seizoen 3 – Disney+ (ergens in 2023)

Ook streamingdienst HULU laat van zich horen in 2023 als het gaat om series. Met alweer het derde seizoen van Only Murders in the Building genieten we wederom van steroptredens van Steve Martin, Selena Gomez en Martin Short. De cast wordt in seizoen 3 aangevuld met nieuwe vaste leden en gastoptredens.