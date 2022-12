Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Ome Cor’: meest sympathieke (Rotterdamse) film en allergrootste bekende cast ooit

Ome Cor, ‘gaat dat zien’, zouden ze in Rotterdam zeggen. „Zo niet, ben je nou helemáál betoeterd?” Ome Cor is nu ook daadwerkelijk te bekijken en is niet zomaar een productie. In tegendeel: deze Rotterdamse titel heeft werkelijk alles, zoals de meest bijzondere en allergrootste Nederlandse cast ooit. En de Metro-verslaggever heeft nog buikpijn van het lachen.

Ome Cor roepen we hierbij uit tot meest sympathieke film van het jaar. Omdat je kunt lachen, gieren, brullen. Omdat je een traantje kunt wegpinken. Maar vooral omdat hij met een startbudget van 0 euro is gemaakt en de opbrengst naar het goede doel gaat, het Sophia Kinderziekenhuis. Je hoeft er niet voor naar de bioscoop af te reizen, maar kunt – of moet, als je de film wil zien – thuis op de bank streamen voor een bescheiden bedragje (zie kader).

Van Avatar tot Ome Cor

Ome Cor van Sodeknetters Filmproducties had een budget van 0 euro. Je las het goed. Natuurlijk hebben we morgen, nadat de eerste Avatar uit 2009 dit najaar al was afgestoft, het nieuwe spektakelstuk Avatar: The Way of Water in de bioscoop. De film van James Cameron moet minstens 2 miljard dollar opbrengen, wil ‘men’ uit de kosten komen. Maar wij, of in ieder geval Rotterdam, hebben Ome Cor (een typetje van Martin van Waardenberg dat al regelmatig in bedrijfsspotjes te zien was). Gage-bedrag voor de cast? Noppes, nul. Catering tijdens die paar enkele draaidagen? Geen. De techniek? Eén vaste camera, één cameraman en een drone. Bedenker en maker Martin van Waardenberg: „Ik had ook geen assistenten met assistenten. Omdat ik helemaal geen zin had om jaren te moeten leuren om mijn film rond te krijgen, joh. Niet lullen maar poetsen.”

Diezelfde Van Waardenberg sprak voor het draaien van de film gisteravond al de mooiste woorden over het goede doel: „Mensen met gezonde kinderen hebben heel veel wensen. Mensen met een ziek kind hebben er maar één.”

Acteur Achmed Aboutaleb

Voor de première in theater De Oude Luxor in Rotterdam was ‘de rode lopert’ uitgelegd. Tal van Nederlandse acteurs en bekende Rotterdamse koppen schreden in feestelijke kleding langs de flitsende camera’s. En eerlijk is eerlijk: ze kwamen niet uit persoonlijke belangstelling. Nee, ze spelen allemaal in Ome Cor mee. Zelfs burgemeester van Rotterdam Achmed Aboutaleb stond niet als ‘bur’ op de gastenlijst, maar als acteur.

Martin van Waardenberg zal heel wat telefoontjes gepleegd hebben om zijn cast van 45(!) personages compleet te krijgen. Maar hij leverde – met producent en regisseur Peter Verhage – een wereldprestatie. Krijg het maar eens voor elkaar om de volgende grote namen voor 0 eurocent in jouw film te laten opdraven: Frank Lammers, Gijs Scholten van Aschat, Huub Stapel, Monic Hendrickx, Pierre Bokma, Loes Luca, Jacqueline Blom, Dragan Bakema, Katja Schuurman, Egbert-Jan Weeber, Sinterklaas eh…, Stefan de Walle, Jelka van Houten, Annet Malherbe, Henry van Loon, Peter Heerschop, Ton Kas, Cees Geel, Richard Groenendijk, Gerard Cox, Joke Bruijs, Annick Boer, John Buijsman, Anne-Marie Jung, Noortje Herlaar, Thomas Acda, Plien van Bennekom, Wilfried de Jong, Jack Wouterse… Allemaal doen ze mee, ongelooflijk. En oh ja: Guus Meeuwis, Humberto Tan, Viktor Abeln, Bert Visscher, Lee Towers… Ach, laten we met de lijst maar even stoppen. Je snapt ‘m wel. Allemaal zetten deze namen zich belangeloos in voor dat mooie film-initiatief en het Sophia Kinderziekenhuis.



Ome Cor heeft ‘een tikkie gefraudeerd’

Ome Cor (Martin van Waardenberg) is een oud havenarbeider die ‘een tikkie gefraudeerd’ heeft met zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als dit aan het licht komt, zijn de gevolgen niet te overzien. Uitkering foetsie, uit huis gezet, mot met zijn dochter (de tweede grote rol, zeer verdienstelijk door zijn eigen dochter Floortje van Waardenberg), een taakstraf. Uiteindelijk belandt hij zelfs in de bak. Gaat het ome Cor lukken om zijn leven weer op de rit te krijgen? De film gaat over een vader-dochter relatie. Na het overlijden van ome Cors vrouw Lola, bleef hij achter met hun enige puberdochter Carola. Ome Cor had duidelijk andere verwachtingen van het verdere verloop van hun gezamenlijke leven dan deze dochter.

Maar de film gaat zeker ook over het lot van iemand die op straat belandt. Geen Rotterdamse kennis en een vaag persoon uit het verleden geeft de tijdelijke zwerver een ‘ja’ op zijn vragen om hulp. Ome Cor hoort alleen maar ‘nee’, behalve van de nachtopvang, en heeft dat als dwarshark vaak aan zichzelf te wijten. Of levert dat ene personage met een Ajax-sjaal (Thomas Acda) misschien iets voor Cor op? Hilarisch dat laatste, maar veel is ook schrijnend. Naast de enorme lach die deze film je gaat opleveren, zal Ome Cor iets met je doen. Zeker bij de flashbacks als zijn dochter in het ziekenhuis ligt en de ‘Rotterdammert’ radeloos dagenlang aan haar bed zit. Het levert mooie scènes met Katja Schuurman en Gijs Scholten van Aschat op.

📺 Hoe kun je Ome Cor zien? Ome Cor is alleen via streamingdiensten te zien. En nee, dat is niet gratis. Juist niet. De opbrengst van de kijkers thuis gaat naar Stichting Vrienden van Sophia en daarmee naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Dankzij schenkingen van donateurs kan de Stichting Vrienden van het Sophia voorzieningen realiseren die buiten de reguliere zorgdekking vallen. Een speciaal lichtjesdiner voor de film leverde alvast 91.000 euro op. Ome Cor kun je ‘vanaf 4,99 euro’ (meer mag uiteraard) zien via Pathé Thuis, Prime Video, iTunes, meJane.com, Google Play, KPN, Ziggo, T-Mobile en Tele2.

Leuk voor Amsterdammers?

Deze Metro-verslaggever komt uit Amsterdam en is Ajacied. Daar kan ik ook niks aan doen. Met Rotterdams gezelschap is het bij het binnentreden van de eenmalige filmzaal De Oude Luxor, het hol van de leeuw, meteen raak. „Lekker dan”, flap ik er voor de lol uit als de filmposter, Martin van Waardenberg met Feyenoord-sjaal in een lege Kuip, me aanstaart. Een vrouw hoort dat en reageert als door een wesp gestoken: „Jij… bent voor Ajax?” Ze kan het woord in ieder geval in tegenstelling tot veel van haar stadsgenoten nog uitspreken.

Maar zonder gekheid: natuurlijk is deze film ook voor Amsterdammers en anderen van buiten Rotterdam mooi. Prachtig zelfs. Boeien, dat de hoofdpersoon bijna de hele film een 010-sjaaltje om z’n nek heeft. Die typisch Rotterdamse oneliners die door de zaal en straks door jouw beeldscherm schallen, zijn heerlijk voor iedereen. „Vuile pisvlek met je puistenreet”, „ben je nou helemaal betoeterd”, „die is zo lek als de onderkant van m’n schoonmoeder”… ze komen allemaal langs.

Martin van Waardenberg had de premièrezaal in Rotterdam zo te horen kostelijk vermaakt. En voegde het gehoor toe: „Zelfs al vind je er helemaal geen ene reet aan, vertel tot in de krochten hoe geweldig dit is. Want dán komt er geld binnen voor het Sophia Kinderziekenhuis.” Wat Metro concludeert? Ome Cor is aan alle kanten geslaagd. Hij gaat erin als een lul in een weduw-vrouwtje (die hebben we maar even geleend van een scène door Richard Groenendijk).

Beoordeling uit 5: 5

4 voor de film, 1 extra voor het initiatief en het goede doel.

Ome Cor heeft een eigen website voor meer informatie.