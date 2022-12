Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Onze vrienden willen voor onze deur illegaal vuurwerk knallen, kan ik nog afzeggen?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Chelsey (38), die opziet tegen oud en nieuw, omdat haar vrienden illegaal vuurwerk willen afsteken.

„Op zich vind ik het een heerlijk feest, oud en nieuw. Lekker de hele dag oliebollen bakken, borrelplank erbij, spelletjes, muziek en dan om twaalf uur proosten met champagne. We vieren het traditiegetrouw elk jaar met een groep vrienden. Daar zitten ook een aantal grote vuurwerkliefhebbers bij. En dat vind ik weer het enige nadeel, dat vuurwerk. Ik realiseer me dat de meningen erover enorm verdeeld zijn in Nederland, maar ik hoor bij het team ‘ik vind een vuurwerkshow vanuit de gemeente wel prima’. Ik realiseer me dat het waarschijnlijk geen populaire mening is voor sommige mensen, maar ik vind het maar een hoop herrie. Én hartstikke link, want als je niet uitkijkt word je nog geraakt door een verdwaalde vuurpijl ook. Helemaal sinds ik kinderen heb, hou ik het liever bij sterretjes – net zo feestelijk als je het mij vraagt. Zelf duik ik om vijf over twaalf dan ook vaak alweer naar binnen.

Nekharen overeind

Maar goed, die vrienden dus, die wel van vuurwerk houden. Elk jaar spreken we ergens af en legt iedereen een bedrag in voor siervuurwerk – vind ik al doodzonde van het geld, maar ik wil ook niet moeilijk doen en realiseer me dat vuurwerk er voor sommigen bij hoort. Ik weet alleen niet wat het dit jaar is, maar één van die vrienden begon in onze groepsapp ineens over een aantal ‘grote klappers’. Illegaal vuurwerk, dus. Hartstikke verboden, maar dat betekent niet dat het niet wordt afgestoken. Mijn nekharen stonden meteen overeind toen ik dat berichtje las – ik wil mijn kinderen daar écht niet in hebben staan. Daarbij komt ook nog eens dat we oud en nieuw dit jaar bij ons thuis vieren, wat betekent dat het in ónze straat wordt afgeknald. Naast dat het gevaarlijk is, kost het me dus geld én vind ik het ook nog eens gênant – staan wij dadelijk te boek als die aso’s in de buurt.

Dilemma: afzeggen?

Mijn man is er iets milder in, die ziet de lol er nog wel van in – al heeft hij wel gezegd dat hij het vuurwerk zelf niet afsteekt. Maar eigenlijk zie ik die hele jaarwisseling niet meer zitten, er zit een nare bijsmaak aan. Dat is mijn dilemma, want deze avond ligt natuurlijk al maanden vast en ik wil ook niet voor verdeeldheid in onze vriendengroep zorgen. Maar ben ik een zeur als ik de avond toch afzeg, of als voorwaarde stel dat er geen illegaal vuurwerk inkomt? Het is natuurlijk mijn eigen huis, maar ik merk toch dat ik het moeilijk vind om aan te kaarten. Tegelijkertijd lig ik er wel wakker van. Alle advies is dus welkom.”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan Marlies (45), die baalt dat haar schoonmoeder haar nooit uitnodigt voor Kerstmis en twijfelt of zij het dan maar weer moet organiseren.

Ria zegt: „Je kan haar helpen door allemaal een recept te maken en bij je schoonmoeder te brengen. En dat zij alleen voor het toetje zorgt. Dan heb je die stress bij je schoonmoeder weggenomen.”

Saskia vindt: „Er hoeft toch niet per se een diner te zijn? Allemaal uitnodigen voor koffie met gebak, daarna een wandeling/spelletje/filmpje en iedereen weer lekker naar huis.”

Maurice stelt: „Ik begrijp die schoonmoeder wel, ze heeft het jaren gedaan. Maar nu is het gewoon te veel en te druk voor zo’n dame. Organiseer het onderling elk jaar bij een ander. En nodig je schoonmoeder gewoon uit. Ze zal vast niet te beroerd zijn om mee te helpen met koken of iets mee te nemen. Laat haar vooral genieten.”

Carla besluit: „Lekker met je eigen gezin genieten van de kerst. Je kan niet altijd de pleaser wezen. Dus in de afwachtende houding gaan! Fijne kerst met z’n vijven of 21-en.”

