Karin Swerink en Geraldine Kemper reageren op kritiek 'niet-inclusieve borstencover' LINDA

De cover van vrouwenblad LINDA, waarvoor bekende vrouwen uit de kleren gingen, krijgt flinke kritiek omdat het niet inclusief genoeg zou zijn. Hoofdredactrice Karin Swerink en covermodel Geraldine Kemper hebben inmiddels op de kritiek gereageerd.

De vrouwen die in het nieuwste nummer van het blad met ontbloot bovenlijf naast Kemper op de omslag staan zijn Gaby Blaaser, Fockeline Ouwerkerk, Joy Delima, Lauren Verster, Romy Monteiro Fajah Lourens, Dilan Yurdakul en Marian Mudder.

LINDA met thema Tits ‘R’ us

In het themanummer van LINDA, dat de naam Tits ‘R’ us kreeg, wordt er gepleit voor de normalisering van vrouwenborsten in plaats van seksualisering. Haaks op het thema bedekken de vrouwen op de cover de borsten met hun handen, omdat de foto anders niet op social media zou mogen.

Het idee achter de cover krijgt veel lof, maar er klinkt ook kritiek. Het zou niet inclusief genoeg zijn, omdat op de cover alleen slanke vrouwen staan. Zo schrijft schrijver Carmen Felix onder de coveronthulling op Instagram in een reactie: „Leuk statement, maar is er nou niemand die tijdens de voorbereiding van deze shoot dacht ‘oh ja, misschien ook een oude, een dikke, een beschadigde en een slappe tiet erbij doen? Naast alle perfecte, kleine, slanke, niks-aan-de-hand-tietjes?’ – pijnlijk.”



LINDA’s Karin Swerink in Spraakmakers

LINDA’s hoofdredactrice Karin Swerink was vanochtend te gast in Spraakmakers, een programma van KRO-NCRV op NPO Radio 1. Presentator Carl-Johan de Zwart brengt de kritiek ter sprake. „Nu klinken er ook kritische geluiden op jullie Instagram. De dames op de cover zouden allemaal vrijwel dezelfde maat hebben. Geen van hen heeft grote of afwijkende borsten. Kun je daar wat mee, met die ophef die dan ontstaat?”

Swerink reageert daarop: „Daar luisteren wij heel goed naar. Als ik naar de cover kijk snap ik ook wel wat men bedoelt, naast alle enthousiaste reacties, hartjes en applaus wat we krijgen. We hebben invloed op de vrouwen die we vragen, maar ik heb geen invloed op de vrouwen die wel of geen ‘ja’ zeggen. Als iemand ‘nee’ zegt, dan hebben we daar respect voor. Ik ga niet iemand aan de haren trekken naar een covershoot”, legt ze uit. „Maar het is nog goed divers”, vindt ze. „In het nummer zie je heel veel verschillende borsten. Ik kan dit niet helemaal dwingen.”

Geraldine Kemper biedt excuses aan

Ook Geraldine Kemper, een van de vrouwen die op de cover prijkt, heeft zich op Instagram uitgesproken over de kritiek. In een story laat de blonde presentatrice weten dat ze zich erin kan vinden. „Ik kan eigenlijk niet anders dan toevoegen dat ze gelijk hebben. Als ik naar de cover kijk dan zie ik 8 prachtige vrouwen naast mij staan. Maar als je aan mij vraagt, vind je dit inclusief genoeg? Dan is het antwoord nee.”

Ze trekt het boetekleed aan. „ Ik besef dat ik daar eerder over heb mogen nadenken. In alle eerlijkheid lag mijn volle aandacht bij het thema, een thema die elke vrouw aangaat. Maar ik ben mij er van bewust dat als je alle vrouwen wil aanspreken, je er ook voor moet zorgen dat alle vrouwen zich in de cover kunnen vinden.”

Kemper vraagt zich wel af of ze er echt verandering kan brengen. „Ik weet niet hoe de samenstelling van een cover tot stand komt. Al weet ik zeker dat een magazine als de LINDA hier natuurlijk over nadenkt.”

‘Ik ben nou eenmaal bekend’

Een reactie van een volger op een post van journaliste Tatjana Almuli heeft haar doen inzien dat ze absoluut invloed kan uitoefenen. „Ik ben nou eenmaal bekend. Dat is ook de reden dat ik word gevraagd voor de cover, wat ik mega eervol vind. Ik vind LINDA een prachtig magazine. Door dat privilege kan ik wel in gesprek. Wie staan er nog meer op de cover? Is het inclusief genoeg? Representeren we iedereen? En als het antwoord nee is, kan ik meehelpen met nadenken wie er dan wel op de cover naast mij komt te staan? Ik kan een gesprek openen.”

Ze sluit af. „Ik heb ervan geleerd en ik zal het in het vervolg beter doen.”