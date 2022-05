Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op Marvel-film Multiverse of Madness: leeftijdsgrens zou ‘te laag’ zijn

De relatief lage leeftijdskeuring van de nieuwe Marvel-film Doctor Strange: in the Multiverse of Madness heeft in diverse landen voor wat gefronste wenkbrauwen gezorgd. De nieuwe blockbuster van producent Marvel heeft in de VS een keuring ‘PG-13’ gekregen. Dat betekent dat het advies is om kinderen onder de 13 de film te laten kijken mét ouderlijke begeleiding.

Maar boze ouders en fans op sociale media menen dat het heel vreemd is dat deze, in hun ogen enge film, zo’n lage kwalificatie heeft gekregen. Er zouden veel beelden in de film zitten die absoluut niet geschikt zouden zijn voor kinderen onder de 13 jaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

PARENTS PLEASE BE AWARE THIS MOVIE WILL SCARE YOUR CHILDREN! The poor family next to us had two kids that were on the verge of tears in this movie! It’s definitely an MCU horror movie with kills that tiptoe the line between PG-13 and R rating! #DoctorStrange #MultiverseOfMadness — Theme Park Express (@ThemeParkExpres) May 5, 2022

Ook prijzende reacties voor Multiverse of Madness

Multiverse of Madness is de tweede film die expliciet draait om het personage Doctor Strange (gespeeld door Benedict Cumberbatch). Hij moet in de film een meisje proberen te beschermen dat de macht heeft zich tussen verschillende multiverses te verplaatsen, alternatieve werelden. De film is gemaakt door regisseur Sam Raimi. De gelauwerde filmer maakte eerder drie Spider-Man-delen, maar werd bekend met de iconische horror-reeks Evil Dead. Ook maakte hij de succesvolle horrorfilm Drag me to Hell.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I truly have no words. Sam Raimi just delivered one of the best MCU movies to date. Multiverse of Madness will satisfy both the fans of Doctor Strange AND Scarlet Witch equally. pic.twitter.com/aX7a2PSACE — Diana. (@HailEternal) May 5, 2022

Andere fans prijzen overigens het feit dat Sam Raimi een meer horror-richting is ingeslagen met deze film. In Nederland heeft de film de keuring ’12 jaar en ouder’ met de icoontjes voor geweld en schrikeffecten gekregen. NICAM, de organisatie die toezicht houdt op de Kijkwijzer, kon vanmiddag niet zeggen of er in Nederland al klachten zijn binnengekomen.

Metro mocht Doctor Strange: in the Multiverse of Madness overigens bekijken tijdens de persvoorstelling. Het kon dan ook niet anders dan dat die film de Metro-filmrecensie van de week was. „Een absoluut spektakel”, was ons oordeel. Meer weten over wat wij van de film vonden? Dat lees je hier.