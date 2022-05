Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filmrecensie: Doctor Strange in the Multiverse of Madness is een absoluut spektakel

De nieuwe Doctor Strange-film draait vanaf vandaag dan eindelijk in de bioscoop. Bioscoopgangers zullen staan te trappelen om deze film te mogen zien. Ondanks het feit dat fans doodgegooid werden met promo’s en een onverwacht fikse spoiler (geen zorgen, Metro bespaart het je), waren de verwachtingen hoog.

Zo’n grote film als deze mag Metro natuurlijk niet missen, vooral niet na Spider-Man: No Way Home en de (helaas net afgelopen) Disney+-serie Moon Knight. Daarom is Doctor Strange: in the Multiverse of Madness deze week Metro’s Filmrecensie van de week.

Enige voorbereiding is wel nodig

In Marvel Studios’ Doctor Strange in the Multiverse of Madness onthult het MCU de Multiverse en verlegt het de grenzen verder dan ooit tevoren. Met hulp van bekende en nieuwe helden verkent Doctor Strange de gevaarlijke realiteiten en uithoeken van de Multiverse.

Voor een onervaren kijker die niet bekend is met de MCU (Marvel Cinematic Universe), kan het een moeilijke film zijn om te volgen. Voordat je naar deze film gaat, is het belangrijk om voorkennis te hebben over de MCU en de karakters. Ook is het handig als je een aantal verschillende series gezien hebt. Metro heeft ze voor je op een rijtje gezet:

WandaVision: voor de oorsprong van Wanda Maximoff als de Scarlet Witch en haar liefde voor haar kinderen

Loki: voor de introductie van het multiversum

What If: om spoilers te vermijden, blijft deze informatie even buitenspel

De eerste film van Doctor Strange

America Chavez (verhalen uit de comics)

Eventueel Spider-Man: No Way Home voor de leuk

Zonder deze allemaal gezien te hebben, valt er ook zeker van deze film te genieten. Het is namelijk een spektakel van begin tot het eind ondanks het redelijk tamme begin. Ook zitten er heerlijke en grappige ‘Marvel-dingen’ in. Het is een wilde joy-ride die na Infinity War en Endgame niet meer iets nieuws zijn.

Een mix van horror en Disney

Sam Raimi, onder andere bekend van verschillende Spider-Man-films en verschillende horror-films zoals Don’t Breathe en Poltergeist, heeft een bijzondere film neergezet. Doctor Strange en eigenlijk bijna alles in de MCU zelf staat niet per se bekend als echte horror of scary.

Raimi daarentegen, staat er júist om bekend. Het was dus verrassend toen bekend werd dat Raimi de director zou worden van deze nieuwe film. Het brengt een hele bijzondere combinatie op het scherm van het liefdevolle Disney en de donkere, enge horror-effecten van Raimi.

Maar dat horror-effect wordt enorm versterkt door het personage dat Elizabeth Olsen neerzet als Scarlet Witch. Olsen zet een bijzonder goed optreden neer als het geliefde karakter. Al zal misschien anders naar het geliefde karakter gekeken worden nadat men de film gezien heeft.

In WandaVision zagen we het begin van Wanda Maximoff als Scarlet Witch. Ook zagen we voor het eerst een beeld van de ‘Darkhold’, een boek vol duistere magie en het laat je de waarheid zien, of toch niet? Maximoff is er mee gaan leren, leren en leren. Dat maakt deze film wel een tikje eng, want wat weet ze en kan ze nu allemaal?

Benedict Cumberbatch en zijn spel moeten we ook niet vergeten. Hoe hij Doctor Strange als karakter neerzet is ronduit geweldig. We kennen hem als het ‘serieuze’ karakter, maar je ziet hem in deze film ook iets losser dan dat de kijker gewend is. Dit komt vooral in beeld wanneer hij samen met Wong is.

Visueel gezien is het een prachtige film

Van de monsters tot de verschillende universums, alles is kleurrijk en bijna vernieuwend. De brede shots uit de tientallen plekken zijn zo kleurrijk en diep dat je niet weet waar je je ogen naar moet laten kijken. Eigenlijk zou de film even op pauze moeten staan om het allemaal even op je in te laten werken.

Als de magie eindelijk uit de doos wordt gehaald, is het net een soort van Marvel á la Inception (2010)-spektakel als ze onverwachts door veel verschillende dimensies hoppen. Tijdens dit spektakel is het niet handig om met je ogen te knipperen, je kunt zo twee of misschien wel drie bijzondere locaties missen.

Het hoppen van dimensies is in deze film wel beter te volgen dan dat soms het geval was in de Guardians of The Galaxy-films (2014-2017).

Bij Marvel is alles mogelijk, ook als kost het een miljoentje meer of minder. Dus kijk vooral niet raar op als er gevochten wordt met muzieknoten, een straatverkoper zich in een ander universum drie weken in het gezicht blijft slaan en er zombies zijn (ja je leest het goed).

Marvel zou Marvel niet zijn zonder een cliffhanger en twee(!) post-credit scenes. Blijf dus vooral zitten en loop niet weg want ze zijn het waard. Deze film is zeker een tripje naar de bioscoop waard, want met een looptijd van net iets meer dan twee uur, is hij ook precies lang genoeg.

Eén ding is zeker, Doctor Strange zal terugkeren. Maar op wat voor manier dat zal zijn, zullen we helaas pas over een paar jaar te weten komen.

Beoordeling uit 5: 4.

