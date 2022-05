Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Regeringscommissaris voor seksueel wangedrag spreekt ‘komende weken’ met ITV en Talpa (óók over Derksen)

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris voor seksueel wangedrag, heeft in ‘de komende weken’ een gesprek met de mediabedrijven Talpa en ITV. Hamer was al van plan om een gesprek te plannen vanwege de misstanden bij het programma The Voice of Holland, maar de recente uitlatingen van Johan Derksen over het kaarsincident „zijn natuurlijk wel mede aanleiding voor het gesprek”, zegt een woordvoerder.

Johan Derksen heeft het in het Talpa-programma Vandaag Inside gehad over een bewusteloze vrouw die hij vijftig jaar geleden met een kaars gepenetreerd zou hebben. Later veranderde Derksen zijn verhaal en zei hij dat de vrouw niet gepenetreerd zou zijn.

Gesprek met ITV en Talpa

Hamer wil inhoudelijk niks toelichten voorafgaand aan de sessie (of sessies). ITV liet eerder weten „open en constructief” in gesprek te willen gaan met de regeringscommissaris.

In januari kwamen de misstanden bij The Voice aan het licht na een aflevering van het YouTube-porgramma BOOS. Tim Hofman sprak hier met tientallen mensen over seksueel getint wangedrag bij de talentenjacht van RTL4. Inmiddels liggen er meerdere aangiften tegen coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur van het programma.

📺 Nieuwe YouTube-video over het The Voice-schandaal Dit is je misschien ontgaan in vergelijking met de mediahype van BOOS. Maar stichting Music#MeToo brengt morgen een video uit op YouTube over het The Voice-schandaal. Voorzitter Nezha Guerroui zegt dat de video nieuwe onthullingen naar voren brengt over het schandaal. Met de publicatie wil de stichting „het maatschappelijk debat over grensoverschrijdend gedrag naar aanleiding van de The Voice-affaire” bevorderen. Om 12.00 uur komt de video online.

Excuses Vandaag Inside

Het kaarsverhaal van Johan Derksen zorgde eind april voor veel boze (online) reacties. Hamer spreekt van „ontluisterende, denigrerende en kwetsende televisie”. De reacties gingen niet alleen over Derksen, maar ook over zijn tafelgenoten. René van der Gijp en Wilfred Genee werden ook niet gespaard, vanwege hun reactie op het kaarsenverhaal.

Hamer vond de poging tot excuses van de drie mannen erg teleurstellend. In het programma Met het oog op morgen vertelde ze dat de presentatoren op geen enkele blijk geven van enig inzicht hoe kwetsend hun gesprekken over seksueel geweld zijn voor slachtoffers.

„Het ging vooral over hij zwaar zij het zelf hadden, en dat ze geen foute grappen meer mogen maken. Het hele grote probleem achter hun uitspraken werd niet besproken. Ik vond het heel teleurstellend.” – Hamer

Derksen, Van der Gijp en Genee besloten twee dagen later te stoppen met Vandaag Inside. Zij baalden van alle commotie die er was. Talpa heeft nog geen toelichting gegeven over afspraken die zijn gemaakt. Of het écht voorbij is met het tv-programma is dus nog niet duidelijk.