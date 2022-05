Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marvel heeft in 2023 meer superheldenfilms dan ooit, van X-Men tot Blade

Voor fans van Marvel- en superheldenfilms wordt 2023 fantastisch. De studio gaat met Disney aankomend jaar helemaal los met enorm veel releases. En ook dit jaar komen er nog twee grote titels aan.

Filmreleases en producties moesten hard in de remmen in 2021 en 2022 vanwege corona. Studio’s konden niet draaien, of brachten geen gemaakte films uit omdat bioscopen op slot zaten. Zo ook Marvel en Disney, die enigszins de schade beperkten door enkel titels op Disney+ uit te brengen. Maar aankomend jaar gaan ze los.

Stortvloed aan Marvel-films

Nu Covid-19 enigszins onder controle is en bioscopen weer open zijn, is het produceren bij Marvel weer in volle gang. Niet alleen hebben we deze week de première van Dr. Strange into the Multiverse of Madness, maar op 8 juli kunnen we gaan genieten van Thor: Love and Thunder.

Daarnaast hebben we nog Black Panther: Wakanda Forever. Deze film staat gepland voor 11 november. Daarbij komt de eerste aflevering van Ms. Marvel uit op 8 juni op Disney+.

Bioscoopabonnement pakken

Maar als Marvel-fan kan je wellicht voor volgend jaar beter een abonnement nemen, want ze gaan helemaal los. Het aantal films dat het bedrijf en Disney uitbrengt is nog nooit zo hoog geweest.

We mogen dus alvast sparen voor volgend jaar wanneer meer Marvel-films uitkomen dan ooit tevoren. We hebben sinds Iron Man en The Incredible Hulk (en ja die telt mee, want het is officieel in de MCU) uit 2008 en daarna zo’n 27 films, nog nooit zoveel producties uit de Marvel-stal meegemaakt in één jaar.

Marvel-aankopen

Voor wie de spoilers van Dr. Strange into the Madness of The Universe nog niet hebben gezien: er komt een X-Men crossover aan. Het duidt ook op een tsunami aan Marvel-producties, nu ook Fox en Universal onder de Mickey Mouse-vlag bungelen.

Sowieso krijgen we een live-action team-up van Carol Danvers, Kamala Khan en Monica Rambeau in The Marvels. Daarnaast is Guardians of the Galaxy 3 in een afrondende fase en hetzelfde geldt voor Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Die laatstgenoemde kan qua filmrealiteit de boel omwerpen, evenals Dr. Strange.

Ook wordt de remake van Blade verwacht in 2023. De hoofdrol wordt gespeeld door Mahershala Ali die het stokje overneemt van Wesley Snipes.

Sony-samenwerking met Marvel

De samenwerking met Disney voor Spider-Man heeft voor Sony ook goed uitgepakt. Het Japanse bedrijf is druk bezig met Venom 3, heeft net Morbius uitgebracht (die schijnbaar niet al te best was) en heeft het Kraven the Hunter, Madame Web en natuurlijk Spider-Man 4 in de planning staan.

Hoewel critici vinden dat het superheldengenre uitgeput is, zeggen bioscoopbezoekers het tegenovergestelde. Met bijna 3 miljard dollar omzet door Avengers: Endgame (Disney) en bijna 2 miljard aan inkomsten voor Spider-Man: No Way Home (Sony), zijn we echt nog niet klaar. Sterker nog, als het aan de CEO van Marvel Studios Kevin Feige ligt, gaan we nog wel even door tot 2032.

Dit artikel verscheen ook bij Metro’s collega’s van Manners.nl.