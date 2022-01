Vaccinwaakhond oordeelt positief over coronapil: gaan we die nu ook gebruiken?

De coronapil is goedgekeurd door de zogeheten ‘vaccinwaakhond’ van Europa, de EMA. Die pillen zijn gemaakt door Pfizer, waarvan ook een vaccin veel gebruikt wordt. De EMA adviseert de Europese Commissie om het middel ook goed te keuren, Brussel volgt dat soort advies vaak snel op. Gaan we die pillen ook in Nederland gebruiken?

Het antwoord is kort: waarschijnlijk wel. Sterker nog: we hadden ze eigenlijk al in gebruik kunnen nemen. Toch werd er gewacht tot de officiële goedkeuring er was. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is het middel, Paxlovid, al goedgekeurd voor gebruik.

RIVM-baas Jaap van Dissel noemde de coronapil eerder al als een middel dat maatregelen overbodig zou maken.

Coronapil goedgekeurd door EMA

De coronapil is bedoeld voor mensen die net positief zijn getest op het coronavirus en die risico lopen er ernstig ziek van te worden. Het middel bestaat uit twee pillen. De ene pil bevat de stof PF-07321332, de andere ritonavir. Ze moeten twee keer per dag samen worden ingenomen en dat vijf dagen lang.

Als Brussel de pillen inderdaad goedkeurt, is Paxlovid het eerste middel in zijn soort in de Europese Unie.

Iets meer dan 2000 proefpersonen hebben de pil getest. Een helft van hen kreeg de pillen, de andere helft een zoutoplossing die niet werkt, als placebo. Van de mensen die Paxlovid slikten, stierf niemand en moesten acht langer dan 24 uur in een ziekenhuis worden opgenomen. Bij de controlegroep waren er 66 ziekenhuisopnames en negen sterfgevallen. De meesten hadden de deltavariant, maar het EMA verwacht dat de pillen ook goed werken tegen de omikronvariant, die nu het meest voorkomt.

Laag aantal patiënten op ic

Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalt nog steeds. Vandaag is het laagste aantal sinds 1 november gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen nu 233 ernstig zieke patiënten met Covid-19 op de ic’s van Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 16 minder dan een dag eerder.

Ook op verpleegafdelingen, waar minder zieke patiënten liggen, noteerden de ziekenhuizen een afname. Daar liggen 898 patiënten die besmet zijn met het coronavirus, 7 minder dan gisteren. Dit aantal schommelt de laatste week behoorlijk.

Het LCPS rapporteert 150 nieuwe opnames op verpleegafdelingen, net iets meer dan de 133 van een dag eerder. Op ic’s werden 11 nieuwe opnames gemeld.