Nieuw op Netflix in week 4: The Sinner (seizoen 4) en Mauritanian

Ook in week 4 van 2022 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar het vierde seizoen van het altijd spannende The Sinner. Dit is het allerlaatste seizoen en er vallen steeds meer puzzelstukjes op z’n plek.

Daarnaast kun je kijken naar series als Snowpiercer en Chosen, de één over een bevroren wereld, de ander over een Deens stadje dat heel wat te verbergen heeft.

1.The Sinner (seizoen 4)

Serie

Genre: drama/misdaad

De eerste drie seizoenen van The Sinner waren sowieso al om te smullen en het vierde belooft ook wat. Detective Harry Ambrose moet nog bijkomen van een trauma van een vorige zaak, wanneer hij alweer voor een nieuwe wordt gerekruteerd. Er doet zich namelijk een onverwachte tragedie voor, waarbij de dochter van een belangrijke familie betrokken is. Als je deze serie gevolgd hebt, zul je in dit laatste seizoen merken dat er steeds meer puzzelstukjes op z’n plek vallen.

2. Mauritanian

Film

Genre: drama

Een man, verdacht van betrokkenheid bij 9/11, wordt zonder eerlijk proces vastgezet in Guantanamo Bay, een van de meest beruchte gevangenissen van Amerika. Is zijn veroordeling terecht, of is hij onschuldig? Langzamerhand verliest hij alle hoop om ooit nog eens vrij te zijn, totdat advocaat Nancy hem komt helpen.

3. Snowpiercer (seizoen 3)

Serie

Genre: actie/sci-fi

Een wereld die helemaal bevroren is, met temperaturen van wel -100 graden. Dat is waar de personages van Snowpiercer mee te maken hebben. In zo’n wereld kun je natuurlijk niet (buiten) leven, dus reizen de laatste overlevenden de wereld rond in een trein. En zelfs daar hebben de ‘bewoners’ nog te maken met politiek, een klassensysteem en sociale ongelijkheid. Het derde seizoen van deze serie staat al weer op Netflix, dus je kunt lekker veel afleveringen bingen als je ‘m nog nooit gezien hebt.

4. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window

Serie

Genre: comedy/thriller

De lange titel van deze nieuwe serie met Kristen Bell moet het eerste zijn dat je opviel. In deze comedythriller (hoe kan het ook anders met Bell in de hoofdrol) zien we een vrouw van middelbare leeftijd die nogal van een wijntje houdt. En een pilletje erbij. Maar dan ziet ze opeens iets heel schokkends: iemand vermoordt één van haar buren. Althans, dat denkt ze. Of was ze gewoon lam? Niemand in haar stadje gelooft haar, maar zij raakt steeds meer overtuigd van haar eigen verhaal. Is het nou wel gebeurd of niet?

5. Chosen

Serie

Genre: mystery/sci-fi

Als je even langs het gekke taaltje (Deens) kijkt, kan Chosen je best verrassen. De Denen spreken een beetje alsof ze elk woord inslikken, maar de interessante verhaallijn van deze serie is het waard. De 17-jarige Emma woont namelijk in een klein stadje dat zichzelf profileert met een meteoriet die daar lang geleden insloeg. Maar Emma vindt het allemaal maar niks. Ze denkt zelfs dat die hele meteoriet weleens nep zou kunnen zijn. Uiteindelijk blijkt dat het echte verhaal veel dieper gaat dan een stadje dat zichzelf populair wil maken.

