Winter ver weg: genieten op zonnige zondag, want maandag wordt weer niks

Zet je wekker maar zondag, want dan belooft het de meest zonnige weekenddag te worden. Want verder weinig goed weer-nieuws: maandag wordt het niks, onstuimig zelfs, en is het weer uit met de pret.

Morgen wordt het 10 tot 12 graden en zondag ligt de middagtemperatuur rond een graad of 8. Toch is zondag de betere dag voor buitenactiviteiten, voorspeelt weerdienst Weeronline. Zondag blijft het droog, is er meer ruimte voor de zon en staat er minder wind. Morgen kan het vooral in de ochtend regenen en waait het aan zee flink.

Het weer komend weekend en maandag

Maxima van 5 of 6 graden zijn gebruikelijk eind januari, maar morgenmiddag is het 10 graden in het uiterste noorden tot 12 graden in Zuid-Nederland. Lekker weer? Nee, dat wordt het toch niet. Een groot deel van de dag is het bewolkt en uit dikkere bewolking kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Ook waait het stevig uit het westen. Boven land waait het (vrij) krachtig (windkracht 5-6). In het noordelijk en noordwestelijk kustgebied waait het hard en in het Waddengebied af en toe stormachtig (7-8). In de middag komt er ruimte voor de zon, vooral in de kustprovincies.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het droog en wisselend bewolkt. De minima liggen in het binnenland rond 3 graden. In de kustgebieden is het zachter met 5 of 6 graden.

Rustige zondag met zonnige perioden

Zondagochtend schijnt de zon van tijd tot tijd. In de middag neemt vanaf het westen de bewolking toe, maar de zon zal hier nog een tijdje doorheen kunnen schijnen. Pas in de tweede helft van de middag zal de zon op de meeste plaatsen niet meer te zien zijn. Wel blijft het droog en de wind is veelal matig.

Met een maximumtemperatuur van een graad of 8 is het enkele graden kouder dan zaterdag. Doordat het droog is met zon en duidelijk minder wind is het toch veel aangenamer weer om buiten te zijn. Zondagavond en in de nacht naar maandag neemt vanuit het westen de kans op regen toe. Ook draait de wind naar zuidwest en trekt flink aan.

Mocht je sowieso in het weer geïnteresseerd zijn, hier lees je – opgesteld door Weeronline – wat feiten en fabels over weerspreuken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onstuimige start van volgende week

En na die zonnige zondag, zet je schrap: maandag wordt een onstuimige dag. Vooral aan zee kan de wind fors uitpakken. Er is zelfs een kleine kans op noordwesterstorm. Het beeld van het weer bestaat verder uit wolken en regen. Later op de dag gaat het weerbeeld over op een mix van opklaringen en buien. Bij deze buien is ook winterse neerslag mogelijk. De maxima liggen rond 7 graden, maar door wind en buien is de gevoelstemperatuur fors lager.

De dagen daarna blijft het wisselvallig met dagelijks regen en af en toe zon. De nadrukkelijk aanwezige wind zit in de westhoek en met maxima rond 8 graden is het aan de zachte kant voor begin februari.

Ben je na dit wisselvallige weerbericht toe aan vakantie? Hier lees je over de populairste vakantiebestemmingen 2022.