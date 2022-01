Dit is het aantal stappen dat je dagelijks zou moeten zetten én waarom

Tijdens corona is wandelen volkshobby nummer 1 geworden. Niet per se omdat we massaal de voordelen van wandelen inzagen. Het kwam vooral omdat er niet heel veel meer te doen was en het was toch wel lekker om even een frisse neus te halen en af en toe op afstand samen met vrienden iets te doen. De coronaperiode is natuurlijk nog niet afgelopen, dus we blijven nog maar even door wandelen – en het is slim om het ook daarna te blijven doen.

Ben je de motivatie om te wandelen een beetje verloren? Probeer er toch het beste van te maken.

10.000 stappen per dag

Als je te weinig beweegt, heb je namelijk een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Door dagelijks te wandelen verklein je dat risico juist. Misschien heb je weleens gehoord dat je 10.000 stappen op een dag zou moeten zetten. Dat is een advies van Dr. Yoshiro Hatano uit 1964.

Voor de meeste mensen is dit bijna niet haalbaar. Volgens Thea Kooiman, die promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, is 8.000 stappen een betere richtlijn. Je zou tijdens je normale activiteiten 5.000 stappen kunnen zetten. Als je dan nog een half uurtje gaat wandelen, kun je daar 3.000 stappen bij optellen.

Verkleint de kans op allerlei ziektes

Door dagelijks dat aantal stappen te halen, verklein je het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Maar dat niet alleen. Wandelen is goed voor je longen, het verbetert je spijsvertering, het vermindert het risico op Alzheimer, het verkleint de kans op borstkanker én het verhoogt de overlevingskans bij prostaatkanker.

Een echt wondermiddel voor je lichaam dus.

Ook is wandelen heel effectief bij lage rugpijn. Die lage rugpijn komt niet zelden van te veel – achter een bureau – zitten. Om te voorkomen dat je hier dus veel last van zult krijgen, is wandelen de oplossing.

Verder draagt wandelen bij aan een goede nachtrust. En dát is supergezond voor je.

Een ommetje voor je hersenen

Wandelen heeft een positief effect op de hersenen en je mentale gezondheid. Van wandelen word je namelijk productiever en het geeft energie. Ook is wandelen de ideale manier om te ontspannen én je wordt er creatiever van. Last van een dipje of loop je even vast met je werk? Dan is wandelen misschien wel de oplossing.

Zo houd je het leuk

Ben je na bijna twee jaar corona een beetje wandelmoe? We get it, hopelijk blijf je door de voordelen van wandelen toch een beetje gemotiveerd. Enne, houd het ook een béétje leuk voor jezelf. Maak een wandelplaylist met alleen maar muziek waar jij blij van wordt, zet een interessante podcast op of maak er toch weer een uitje met je vrienden van.

Er zijn ook apps die je helpen gemotiveerd te blijven. Een stappenteller houdt natuurlijk je stappen bij en motiveert je om toch nog even een blokje om te gaan. De Ommetje-app van de Hersenstichting houdt niet alleen je activiteiten bij, maar deelt ook leerzame hersenfeitjes.