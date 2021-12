5 heerlijke kerstfilms die je nu op Videoland streamt… en méér

Nog meer dan de afgelopen jaren gaan we kerstfilms kijken tijdens deze lockdown-kerstdagen. Om toch een beetje dat kerstgevoel te vangen en omdat we tijd over hebben door een gebrek aan familieverplichtingen.

Dit is onze top 5 – in samenwerking met collega’s van Manners – van 2020 op Videoland. Mocht je geen Videoland hebben, check dan deze 17 nieuwe kerstfilms uit 2021 op Netflix. Metro tipte eerder deze week al Netflix’ De Familie Claus 2, een lieve, sympathieke en harverwarmende Nederlands-Belgische familie-kerstfilm. Onze collega’s van Famme zetten al de leukste Netflix-kerstfilms voor kinderen op een rij.

Kerstfilms op Videoland

Maar goed, Videoland dus. Dit wordt een steeds populairdere streamingdienst in Nederland. Wat vroeger de videotheek was, is nu een digitaal serie- en filmparadijs. En op de reguliere buis – zie aan het einde van het artikel – is het dit jaar wat qua aantal zenders karig als het om de kerstverhalen gaat. Daarom: dit zijn onze favoriete kerstfilms op Videoland. En ja, op zijn tijd houden we van cheesy en romantiek. En smaken verschillen…

1. The Holiday

Deze kerstfilm is wat betreft romcoms onze all time favourite. De Amerikaanse Amanda Woods en de Engelse Iris ruilen rond kerst en oud en nieuw twee weken van huis. Beide vrouwen, die een totaal verschillend leven leiden, zijn teleurgesteld in de liefde, maar vinden in hun tijdelijke woning hun geluk. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law en Jack Black gaan er ook tijdens de komende kerst weer voor zorgen dat er niets van ons testosteron overblijft. The Holiday staat sinds kort op Videoland.

2. Christmas at the Plaza

Historicus Jessica wordt ingehuurd door het überluxe Plaza Hotel in New York. Samen met etaleur Nick mag ze een tentoonstelling maken over de geschiedenis van de kerstviering in het hotel. De grote retorische vraag in dit soort kerstfilms: zou er iets bloeien tussen de twee? We gaan uiteraard niets spoileren.

3. Write Before Christmas

We blijven in de hoek van de romantische komedies met één van onze guilty pleasures. Write Before Christmas gaat over Jessica, die vlak voor kerst is gedumpt door haar partner. Ze besluit vijf mensen die haar leven hebben veranderd een kerstkaartje te sturen. Een van hen is haar oude muziekleraar. Vorig jaar een van de populairste kerstfilms op Netflix, nu staat hij op Videoland.

4. Kerst met de Kuijpers

Als je niet genoeg hebt aan kerstfilms, dan kom je uit bij een kerstserie. Ook die staat op Videoland, en wel een Nederlandse. De vijfdelige serie Kerst met de Kuijpers speelt zich in het huis van Marja Kuijpers. Haar man is drie jaar geleden overleden, en elk jaar viert ze traditiegetrouw kerst met haar zoons Frank en Casper en hun gezinnen. Dit jaar hebben de zoons andere plannen, wat Marja stiekem erg goed uitkomt. Ze heeft namelijk een nieuwe vriend waar haar zonen nog niets van afweten. Je voelt waar dit naartoe gaat. Leuke serie met een geweldige cast.

5. The Grinch

De Grinch wordt door het nabij liggende dorp verworpen en besluit uit wraak het kerstfeest te stelen. Hij komt boos van zijn berg af om het kerstfeest op meerdere manieren te saboteren maar wordt gedwarsboomd door de kleine Cindy. Deze klassieker met Jim Carrey uit 2000 behoeft ook helemaal geen uitleg. Met de familie voor de televisie en kijken maar.

Kerstfilms op televisie

En de kerstfilms op de reguliere Nederlandse televisieseries dan? Dan moeten we het deze kerst van NET 5 en RTL 8 hebben. Vandaag om 18.25 uur op NET 5, natuurlijk: Home Alone. Fans van de ultieme kerstfilm der kerstfilms konden onlangs een nachtje in het Home Alone-huis winnen. Was je niet de gelukkige? Dan naar weer kijken vanavond… Dezelfde zender brengt om 20.30 uur die andere heerlijke kersttitel, Love Actually. De NET 5-avond sluit om 23.15 uur af met Last Christmas, met de gelijknamige kersthit van Wham! als uitgangspunt. RTL 8 heeft de hele eerste kerstdag alléén maar kerstfilms, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Check de (digitale) tv-gids zullen we maar zeggen.

Ook morgen is het op RTL 8 één groot kerstfilms-feest. Ga je om 07.10 uur ‘s morgens voor Christmas Miracle zitten en sluit je tweede kerstdag af met A Song for Christmas, dan ben je alleen maar kerstfilms en ruim 18 uur verder. Ook NET 5 gaat de hele dag los. Achtereenvolgens zijn The Man Who Invented Christmas, Get Santa, Fred Claus, (jawel!) Home Alone 2: Lost in New York, The Holiday en A Princess for Christmas te zien.