Kijkers krijgen flashbacks na het zien van aftrap B&B Vol liefde: ‘Wat een seizoen, nu al’

Het was een groot succes afgelopen zomer, het nieuwe datingprogramma B&B Vol liefde. Tenminste, als je naar de kijkcijfers keek, want de zoektocht naar de ware liefde liep voor alle zes bed and breakfast-eigenaren uit op helemaal niets. In seizoen twee doen maar liefst elf eigenaren een nieuwe poging de liefde te vinden. De aftrap gisteravond belooft weer wat. „Wat een seizoen. Nu al.”

Gisteravond zagen we hoe elf kandidaten in B&B Vol liefde: De Aftrap zich voorstelden (aanmelden kan vanaf nu). Acht van de b&b-eigenaren (afhankelijk van de animo) zullen voor de camera op zoek gaan naar de liefde. We zetten de elf kandidaten inclusief de leukste reacties voor je op een rij.

Dit zijn de elf kandidaten uit seizoen 2 van B&B Vol liefde

1. Hans (54) uit Pistoia, Italië

Wie: Hans, een handelaar in tuinplanten. Runt samen met zijn Italiaanse ex – flashback naar Jacob uit seizoen 1 – een gerestaureerde bed & breakfast.

Zoekt: Een leuke, vlotte vrouw tussen de 35-50 jaar. Hans: „Ik voel me hier hartstikke gelukkig. Maar er is een iemand die ik de laatste zes, zeven jaar echt mis. Affectie, een compliment, samen iets leuks kunnen doen; dat mis ik echt.”

Verder: Is een romanticus. „Ik vind het heerlijk om samen te kokkerellen. Dat ze achter me staat en een uitje gaat snijden. Je kent het wel uit films.”



Nu al Jacob 2, ook al heet ie Hans ? #benbvolliefde — Loek Frederiks (@loekf) December 24, 2021

2. Denise (30) uit Orgiva, Spanje

Wie: Denise, runt een complex van zeventien appartementen. Is nu een jaar vrijgezel en is het afgelopen jaar „alleen maar bezig geweest met werk”. Wil aankomend jaar graag de liefde vinden.

Zoekt: „Een man om het leven mee te delen.” Vindt ambitie belangrijker dan uiterlijk en intelligentie en sport staan ook hoog op de wensenlijst. „Als je sportief, ambitieus bent en betrouwbaar, geef je dan maar gewoon op.”

Verder: „Ik ben heel zorgzaam, kan veel liefde geven en ben een goede huisvrouw. Maar geen goede chef, dus als je zou kunnen koken…”



Denise: “Ik ben ondernemer in hart en nieren”. Ik krijg flashbacks #benbvolliefde pic.twitter.com/omvT04eixW — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) December 24, 2021

3. Ted (67) uit Estreito da Calheta, Madeira

Wie: Ted, een vrouw die positief in het leven staat en woont in „haar droompaleisje” op Madeira. Ze heeft twee kamers, een derde is aantocht.

Zoekt: Ted weet wat ze wil: „Ik zoek een man die outgoing is, houdt van het leven en van reizen. Een man die lief voor mij is en ik wil graag lief voor hem kunnen zijn. Gewoon een gezellige kerel.” Qua leeftijd mogen ze „een stukkie jonger zijn”. „Niet heel oud, want ik ben heel actief.”

Verder: Verloor in tien jaar tijd twee partners, maar is opgewekt. „Ik heb geen zin in zwaarmoedige toestanden en dergelijke, ik heb genoeg achter mijn kiezen gehad. Nu doorgaan.”



Ted en breakfast, ik maak hem vast even, ik kijk nu al uit naar het nieuwe seizoen #benbvolliefde — Kees Schalk (@schalke2011) December 24, 2021

4. Astrid (48) uit St. Michael im Lungau, Oostenrijk

Wie: Astrid, woont nu vijf jaar in Oostenrijk met haar twee kinderen van 8 en 10 jaar.

Zoekt: „Een Nederlandse man die een beetje tegengas kan geven en durft te geven.” Lacht: „Maar ik ben ook best aardig.” Verder: „Nederlandse man, met open uitstraling, mooie ogen en heerlijke glimlach.”

Verder: Ze verwacht van de mannen die in Oostenrijk komen dat ze „weten waar ze aan beginnen”. „Ik ben dit seizoen heel druk en dat zal ik dan ook zijn. Als ze kunnen helpen: met alle liefde en plezier, maar het hoeft niet. Ik red het wel.”



5. Noes (69) uit Oliva, Spanje

Wie: Noes, was dansleraar en heeft sinds een jaar een bed and breakfast in Spanje. „Er is nog steeds veel werk te doen, maar we schieten op.”

Zoekt: Een leuke man die positief in het leven staat. „Ik heb geen eisenpakket. Alles moet mogelijk zijn. Een man die in beweging is en het avontuur wil aangaan, samen met mijn hondje Buddy. Mijn hond hoort erbij, dus je moet honden wel leuk vinden.”

Verder: Zit naar eigen zeggen nooit stil. Wil iemand die hij „mee kan trekken, het avontuur in”. Ex-partners hebben tot nu toe te veel op hem „geleund”. „Het zou ontzettend fijn zijn als ik nu een partner zou krijgen waarbij ik mijn hoofd op zijn schouder kan leggen.”



M’n sportschool leraar(eigenaar) en ex buurman Noes bij #benbvolliefde

Zoveel meegemaakt met hem in de liefde 💔

Verschrikkelijk lieve man, apart bijzonder maar zooo vreselijk goed hart! — Daan (@daantjeRdam) December 24, 2021

Kijkers B&B Vol liefde kunnen niet wachten

6. Hans (59) Dégagnac, Frankrijk

Wie: Hans (nr. twee), is muzikant en heeft naast een b&b ook een manage. Werkte als ridder in kinderpark Het Land van Ooit, maar vertrok twintig jaar geleden naar Frankrijk. Is naar eigen zeggen een vrijbuiter en dol op humor en zelfspot.

Zoekt: Een open vrouw, die eventueel wil deelnemen in het bedrijf. Een vrouw die charmant is, zelfstandig, en affiniteit heeft met honden en paarden. „Waar ik absoluut niet op val zijn vrouwen die houden van André Hazes of De Toppers. Ook geen diva, want het shoppen is hier naast de deur. En als het even kan een redelijk algemene ontwikkeling heeft. Waar ik op afknap, is een domme vrouw.”

Verder: Hans is een ondernemer en muzikant. Zijn band bestaat veertig jaar, volgend jaar wordt het tiende album gelanceerd.



Oh wat handig. Er zijn twee mannen van in de 50 die Hans heten… #benbvolliefde Dat wordt extra lachen op den twit. — Mirjam Hommes #anderhalve-meter-graag (@MirjamHommes) December 24, 2021

7. Mireille (54) uit Marrakech, Marokko

Wie: Mireille, die haar rust vindt in Tibetaanse klankschalen en ademhalingsoefeningen. Heeft over de hele wereld gewoond en woont sinds kort in Marrakech. Hoopt in maart 2022 haar bed and breakfast te openen.

Zoekt: „Een leuke, avontuurlijke man die dit project met mij wil delen.”

Verder: Haar b&b heeft een „filosofie”. „De verbinding tussen lichaam en geest herstellen en het immuunsysteem versterken. Ik ben daar zelf heel veel mee bezig, maar ik vind het ook heel leuk om andere mensen daarmee te helpen.”



Mireille is een 'breathwork instructor'. 'Als je heel snel ademhaalt, gaat je middengedeelte zo lekker tintelen…' Wij noemen dat gewoon hyperventilatie.#benbvolliefde pic.twitter.com/enluyJUrOE — Dreamer (@MCnotHamm3r) December 24, 2021

8. Martijn (30) uit Deixa o resto, Portugal

Wie: Martijn, runt samen met zijn ouders een authentieke bed and breakfast met negen kamers. De b&b staat op naam van Martijn, zijn ouders zijn bij hem in dienst. Maar: „Zo zien we het niet, we runnen het echt samen.”

Zoekt: „Een lieve en actieve vrouw. Mag iets jonger of ouder zijn, dat vind ik allemaal niet erg.” Ogen zijn voor hem het allerbelangrijkst, het liefst zijn ze licht van kleur. „Ogen veranderen als enige de rest van je leven niet meer.” Zijn moeder bevestigt deze ‘eis’.

Verder: Omschrijft zichzelf als een „mensenmens”. „Ik heb in de zorg en horeca gewerkt, dus mensen verzorgen, wat je hier ook doet, dat is wie ik ben. Ik denk dat ik dat ook als partner ben.”



#benbvolliefde Ik vond Martijn de eerste leuke, normale persoon in dit programma. Tot hij het woord "mensenmens" gebruikte. pic.twitter.com/SDJ93rDiql — Ken_je_mij (@wiebenikdan_) December 24, 2021

9. Herman (62) uit Killaloe, Ierland

Wie: Herman, had een eigen lasbedrijf, maar werd achttien jaar geleden na een vakantieweek verliefd op Ierland. Nu heeft hij een bed & breakfast en verhuurt hij visbootjes aan zijn gasten.

Zoekt: Een vrouw die sportief is. „Ik ga graag wandelen of met de fiets weg, dus als ze mee kan, zou dat helemaal geweldig zijn, want de wandelingen zijn schitterend. Ze hoeft niet met hoge hakken aan te komen of met lange nagels en nagellak.” En: houdt van „knuffelen tot seks”.

Verder: Wil graag het totaalpakket als het gaat om een vrouw. Lachend: „We gaan niet voor half.”



Herman is Familie van Jacob….van sex tot knuffelen…da wilde toch🤣🤣#benbvolliefde — Lieke (@liekedeman1) December 24, 2021

10. Natasja (48) uit Blèves, Frankrijk

Wie: Natasja, die in Nederland werkte als Business Relationship Manager. Ze kreeg de behoefte aan een simpeler leven. „Hier woon ik met negentig inwoners. Ik denk dat ik de jongste inwoner ben.” Ze heeft vier kamers, er komen nog twee kamers bij.

Zoekt: „Een man die charismatisch is en een sprankeling in zijn ogen heeft. Een actieve man, maar niet te sportief, dat ben ik zelf ook niet. Een zware rugzak vind ik niet per se prettig. En iemand die stevig in het leven staat en mij niet per se nodig heeft om gelukkig te zijn, maar mij ziet als een kers op de taart.”

Verder: Vindt het leuk om de bed and breakfast samen te runnen, maar juicht het „alleen maar toe als een toekomstige vriend zijn eigen ding doet”.



11. Richard (50) uit Portimāo, Portugal

Wie: Richard, was 37 jaar handmatig kokkelvisser. Gooide het roer letterlijk en figuurlijk om toen de liefde van zijn leven vier jaar geleden overleed. Hij kocht een „tipitenten-camping” met villa, die hij in voorjaar van 2022 hoopt te openen.

Zoekt: Een vrouw die „warmte” kan geven. „Iemand die me aanvoelt en me af en toe afremt. En iemand om ’s nachts tegen aan te kruipen, lekker lepeltje-lepeltje. Dat zijn dingen die ik mis.”

Verder: Richard over zichzelf: „Ik ben niet de makkelijkste om mee te leven. Maar ik weet van mezelf dat ik redelijk goed onderbouwd ben, ik houd van een goed gesprek en ga niet een discussie uit de weg.”



Toch heel raar om twitterend Nederland over mijn vader te zien praten… #benbvolliefde anyways wie wil mijn vader daten? Richard heeft geen kale plek, draagt zijn petjes zo al jaren en okay, ja, hij praat best wel snel 😉 — Demelza stans Emma 🌻 (@FoolForTheTide) December 24, 2021

‘Complimenten aan het castingbureau van B&B Vol liefde’

Wie we deze zomer terug zullen zien in B&B Vol liefde seizoen 2, is dus afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Veel kijkers kunnen nu al niet wachten.



Complimenten aan het casting bureau van #benbvolliefde ze hebben weer een fraai stel uitgezocht — Kees Schalk (@schalke2011) December 24, 2021



Ik denk dat Yvon Jaspers onze @artrooijakkers even moet helpen om alle brieven samen naar Martijn te brengen. #BenBvolLiefde pic.twitter.com/0oYuuOEJH2 — NOZEM (@N0Z3M1) December 24, 2021



De deelnemers van seizoen 2 lijken wel kopietjes van seizoen 1 🤣🤣🤣 #benbvolliefde pic.twitter.com/cAscZWGDps — GT (@geerttepper) December 24, 2021

Ben je geïnteresseerd in een van de kandidaten uit B&B Vol liefde? Aanmelden doe je hier. Wil je de aftrap van gisteravond terugkijken? Dat kan hier.