Dit zijn de 17 nieuwe kerstfilms op Netflix van 2021

Het is december en dan begin je uit te kijken naar kerst. Omringd door familie de hele dag door eten, drinken en films kijken. Dit zijn de nieuwe kerstfilms die in 2021 op Netflix verschijnen.

Er was ooit een overzichtelijke tijd dat er een of twee nieuwe kerstfilms bijkwamen. En voor de rest moest je het doen met klassiekers. Nu is de markt volledig doorgeslagen lijkt het wel, met Netflix voorop in de strijd.

Zeventien nieuwe kerstfilms op Netflix in 2021

Vorig jaar kwamen er zeven grote nieuwe kerstfilms bij en een aantal minder noemenswaardige kinderfilms. In 2021 komen er zeventien nieuwe titels bij voor de feestdagen. We lichten de belangrijkste uit.

Father Christmas Is Back

Father Christmas Is Back is een Britse comedy, geregisseerd door Philippe Martinez en Mick Davis. De cast is verbluffend. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Elizabeth Hurley, John Cleese, Kelsey Grammer en Nathalie Cox. Het plot: vier ruziënde zussen krijgen een snelcursus familieleven als hun lang verdwenen vader ineens op de stoep staat van hun chique ouderlijke landhuis.

Father Christmas Is Back is sinds 7 november 2021 te zien op Netflix.

Love Hard

Geen lijstje met nieuwe kerstfilms is compleet zonder een romantische komedie. Dit jaar is de must-see in dat kader Love Hard, een film die jou tijdens kerst de broodnodige portie feel good bezorgt. Gaat over een schrijfster die voor kerst 5.000 kilometer is afgereisd om iemand te ontmoeten die ze heeft leren kennen via een dating-app. Eenmaal aangekomen op de bestemming, blijkt ze te zijn genept.

Love Hard is sinds 5 november 2021 te zien op Netflix.

The Princess Switch 3: Romancing the Star

Een van de meest bekeken kerstfilms op Netflix in 2018 was The Princess Switch, met Vanessa Hudgens in de hoofdrol. Vorig jaar kwam er met The Princess Switch: Switched Again een opvolger. En nu is er met The Princess Switch 3: Romancing the Star een derde deel. Koninklijke evenbeelden Margaret en Stacy vragen dappere dubbelganger Fiona en haar knappe ex om hulp als er een kostbare kerstrelikwie wordt gestolen. Vanessa Hudgens speelt in deze film drie verschillende rollen.

The Princess Switch 3: Romancing the Star is vanaf 18 november te zien op Netflix.

Het volledige overzicht voor kerst 2021

Een overzicht van alle nieuwe kerstfilms op Netflix in 2021. Met How To Ruin Christmas seizoen 2 is er dit jaar ook weer een kerstserie te bewonderen.

Love Hard – 5 november

Father Christmas is Back – 7 november

Christmas Flow – 17 november

The Princess Switch 3: Romancing the Star – 18 november

Blown Away: Christmas – 19 november

Wafeltje en Mochi: Feestmaalfestijn – 23 november

Elves – 28 november

Robin Robin – 24 november

A Castle For Christmas – 26 november

Single All The Way – 2 december

Shaun het Schaap: De Vlucht voor Kerstmis – 3 december

The Great British Baking Show: Holidays, seizoen 4 – 3 december

David and the Elves – 6 december

A Naija Christmas – 6 december

StarBeam: Beaming in the New Year – 15 december

A California Christmas: City Lights – 16 december

How To Ruin Christmas, seizoen 2 – 10 december

Check ook dit overzicht met klassieke kerstfilms op Disney+.

Wil je toch liever ‘gewoon’ naar de bios, ook al is het voorlopig alleen overdag? Metro zag nog geen kerstfilms, maar werd voor recensies wel warm van House of Gucci en Captain Nova.