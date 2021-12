#228 ‘Waar ben ik eigenlijk mee bezig?’

Maud is in de zevende hemel door de geboorte van haar halfbroertje Kai. Maar het is niet alleen Kai waardoor Maud op een roze wolk zweeft. Ze denkt non-stop aan Gio, een jongen die ze heeft ontmoet tijdens de persreis in Duitsland. Ondertussen begint ze steeds meer te twijfelen over haar gevoel voor Tommy. Terwijl Tommy juist serieuze stappen wil maken en haar heeft gevraagd om mee te betalen aan de kinderkamer voor Noa. Maud heeft zin in afleiding en ze besluit om Gio uit te nodigen om iets te gaan doen…

Ik ben in tijden niet zo zenuwachtig geweest! Pff, ik heb ongeveer vijf keer van outfit gewisseld voor mijn date met Gio. Maar wat doe je aan als je ergens gaat lunchen? Ik moet er vooral niet over the top uit zien. Gewoon nonchalant. En Gio moet vooral niet door hebben dat ik ruim een uur voor de spiegel heb gestaan. Van een leren rokje tot aan een wijde broek met coltrui, ik heb het allemaal aangehad. Uiteindelijk ben ik voor een casual outfit gegaan en heb ik net wat extra tijd gestoken in mijn make-up.

Als ik aankom bij een nieuw lunchtentje in Amsterdam-Oost, zie ik Gio al zitten. Het is al ruim een maand geleden dat ik hem heb gezien, maar ik krijg gelukkig weer direct een kriebel in mijn buik. Ik wilde eigenlijk gelijk gaan zitten, maar Gio geeft me een knuffel. Het valt me gelijk op hoe lekker hij ruikt. Gio begint te vertellen dat hij het zo leuk vond dat ik op zijn bericht was ingegaan en dat hij blij is om me te zien. Ik weet niet wat het is, maar door Gio zijn enthousiasme verdwijnen de zenuwen en voel ik me al snel op mijn gemak.

We kletsen aan een stuk door en hebben de hele tijd de slappe lach om onze eigen stomme grapjes. Ik vind het altijd zo suf als mensen dit zeggen, maar het is echt alsof ik Gio al veel langer ken. We hebben na het eten nog twee wijn besteld en het is zo gezellig dat we de tijd helemaal vergeten en om 16.55 uur krijgen we het verzoek naar buiten te gaan, want de tent gaat zo sluiten.

Het liefst had ik nog de rest van de avond met Gio gespendeerd, maar ik bedenk dat het al veel te laat is en dat ik naar huis moet. Ik heb immers beloofd om voor Noa en Tommy te koken. Gio heeft ook nog een afspraak en geeft me een dikke knuffel. „Ik vond het leuk, Maud. Jij bent leuk. Zie ik je snel weer?” Ik word rood en weet niet wat ik nu moet doen. Hij weet toch ook dat ik een relatie heb. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? „Ja, ja vond ik ook”, stamel ik en daarna geef ik hem snel een knuffel en ren ik naar mijn fiets.

Als ik mijn fietsslot losmaak, zie ik dat Gio nog achterom kijkt om te zien of ik naar hem kijk. Eenmaal op de fiets voel ik een gevoel dat ik in maanden, misschien wel jaren niet meer heb gevoeld. „F*ck, waar ben ik nou aan begonnen?”

Thuis probeer ik zo normaal mogelijk te doen, maar dat lijkt niet echt te lukken. „Zo, wat ben jij vrolijk! Je straalt helemaal”, zegt Tommy. Oh nee, hij heeft het dus door. „Ahh ja ik heb vanmiddag gefacetimed met mama en Kai, hij is zo schattig!”, lieg ik. Of nouja, ik heb wel echt gefacetimed met mijn nieuwe broertje, maar dat vrolijke gevoel komt vooral door Gio.

Noa blijft vanavond weer bij ons slapen en ik had verwacht dat Tommy wel over de kinderkamer zou beginnen, maar hij heeft er niks meer over gezegd. Ik denk dat hij de bui al voelt hangen. Ik ben nog maar net begonnen met freelancen en dan moet ik gaan meebetalen aan de kamer van zijn kind, ik snap het nog steeds niet.

De volgende dag werk ik thuis en tijdens mijn pauze bel ik uitgebreid met Jessie om mijn date met Gio te bespreken. Jessie onderwerpt mij gelijk aan een heel vragenvuur. „Oké en hoe nu dan verder? Want jij woont samen met Tommy? Ga je vaker met Gio afspreken? En hoezo heeft hij niet verder gevraagd naar je relatie? Misschien heeft hij ook wel een relatie.” Haar reactie is gelijk een reality-check en ik leg haar uit dat ik daar nog geen antwoord op heb. „We hebben gewoon geluncht, verder niets bijzonders. Ik was gewoon benieuwd of het na de persreis nog net zo gezellig zou zijn. En ja, dat was het.” Ik probeer haar uit te leggen dat we hier beter in real life over kunnen praten.

Als ik ophang zie ik dat ik 6 nieuwe berichtjes heb van Gio met als laatste een vraag: „Wanneer zie ik je weer?”