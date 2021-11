Nieuw op Netflix in week 46: opvolger van Tiger King

Ook in week 46 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de opvolger van Tiger King, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Zou ‘ie net zo goed zijn als het eerste, razendpopulaire deel?

Verder kun je kijken naar Inglourious Basterds en voor de mensen onder ons die graag griezelen, staat The Purge: Election Year klaar. Voor 24 uur lang zijn alle misdaden, ook moord, legaal. De presidentsverkiezingen komen eraan en veel mensen weten waar ze willen toeslaan.

Nieuw op Netflix in week 46

1. Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Serie

Genre: misdaad/docu

En excentrieke eigenaar (of is het ex-eigenaar?) van een dierentuin belandt in de gevangenis omdat hij een huurmoordenaar inhuurde. In Tiger King zagen we het begin van het opborrelende conflict tussen hoofdpersoon Joe Exotic en heel wat andere mensen, zoals kattenliefhebber Carole Baskin, dit tweede deel borduurt daarop voort. Als je dacht dat het niet gekker kon worden, moet je dit eens zien.

2. Inglourious Basterds

Film

Genre: drama/oorlog

Eigenlijk is elke film met Brad Pitt goed, maar dit is misschien één van zijn beste. Je volgt in deze film een groep Joodse soldaten, die wraakaanvallen op de nazi’s organiseren. Door ze op zo bruut mogelijke wijze te vermoorden, proberen ze angst te zaaien. Samen met een geheim agent en een vrouw die getuige was van de moord op haar familie, willen ze de leiders van het Duitse regime uitschakelen.

3. The Mind, Explained (seizoen 2)

Serie

Genre: docu

Wat gebeurt er nou eigenlijk in ons hoofd? We doen alles met onze hersenen, maar veel mensen weten niet de details van hoe alles in z’n werk gaat. In The Mind, Explained leggen de makers op een leuke manier uit wat er omgaat in je koppie. Van creativiteit naar hersenspoeling en hoe je je moet focussen. Explained heeft overigens nog een hoop andere delen, van tijd naar plastische chirurgie en suiker. Zo leer je nog eens iets.

Nieuwe titels op Netflix

4. The Purge: Election Year

Film

Genre: horror

24 uur lang is elke misdaad legaal. Zelfs moord en verkrachting. Die regel is ingesteld zodat mensen eens per jaar zichzelf helemaal kunnen ‘ontdoen’ van hun zonden (en de mensen die ze niet mogen). Mensen met geld bouwen zichzelf helemaal in met een duur veiligheidssysteem, armen en daklozen zijn vaak een makkelijk doelwit. Maar deze keer vindt The Purge plaats tijdens de verkiezingen. En heel wat mensen hebben al snel een idee over wie ze moeten pakken: de presidentskandidate met het voornemen om The Purge af te schaffen.

5. The Bourne Identity

Film

Genre: actie

Alle drie de delen van The Bourne staan op Netflix. Identity, Surpremacy, Legacy en Ultimatum. Identity is de eerste, daarin volg je het verhaal van Jason Bourne, die gewond is en niet meer weet wie hij is. Hij gaat dus op zoek naar zijn identiteit, maar komt erachter dat hij niet zo geliefd is. Sterker nog, een hoop mensen zien hem liever dood dan levend.

Vorige week op Netflix

Bekijk hier de vijf nieuwe series en films op Netflix die we vorige week uitlichtten.