Nieuw op Netflix in week 45: de duurste Netflix-film tot nu toe

Ook in week 45 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de duurste Netflix-film tot nu toe: Red Notice. De film met Gal Gadot, Dwayne Johnson en Ryan Reynolds belooft heel wat spektakel te bevatten. Netflix had voor de film namelijk een budget van maar liefst 130 miljoen dollar.

Daarnaast kun je kijken naar Passing, een film die je mee terug in de tijd neemt. Het is een verhaal over vriendschap, identiteit, maar ook over racisme. En voor de dierenliefhebbers onder ons is er Animals.

Nieuw op Netflix in week 45

1. Red Notice

Film

Genre: actie/comedy

Dit is ‘m dan: de duurste Netflix-film ooit gemaakt. Met een budget van maar liefst 130 miljoen dollar gooide Netflix een hele hoop tegen het productieteam aan. Het verhaal: een dief die een dief probeert te vangen. De term ‘Red Notice’ slaat namelijk op een wereldwijd alarm dat Interpol uitgeeft. Gal Gadot speelt ‘s werelds meest gezochte kunstdief. Dwayne Johnson en Ryan Reynolds, respectievelijk een FBI-agent en ‘s werelds grootste kunstdief (klein verschil met Gadot) proberen haar op het spoor te komen.

2. Bastille Day

Film

Genre: actie

Ooit weleens een echte ongeluksdag gehad? In Bastille Day overkomt precies dat zakkenroller Michael. Hij rolt namelijk een terrorist, die een bom op zak heeft. Die bom gaat vlak daarna af en Michael is op dat moment de enige verdachte van de CIA. Een agent krijgt hem al snel te pakken, maar het is duidelijk dat Michael niet de man is waar ze naar op zoek zijn. Maar er is een lichtpuntje: hij kan ze helpen met hun zoektocht naar de dader.

Nieuwe films en series op Netflix

3. Animal

Serie

Genre: documentaire/natuur

Bijna iedereen is gek op dieren, toch? Voor de echte dierenliefhebbers onder ons is Animal sinds deze week te zien op Netflix. In deze docuserie wordt elke aflevering een ander indrukwekkend dier in de spotlights gezet. Denk een octopus, grote katten of buideldieren. Zo leer je ook nog wat.

4. Passing

Film

Genre: drama

Een indrukwekkend verhaal over een zwarte vrouw in het Amerika van de jaren 20 van de vorige eeuw, die een jeugdvriendin tegenkomt. Maar die vriendin is wel heel erg veranderd. Ze gaat tegenwoordig namelijk door het leven als witte vrouw, en is zelfs getrouwd met een man die, naar eigen zeggen, zwarte mensen haat. Hun beide levens staan op hun kop na hun ontmoeting.

