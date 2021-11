Nu op Netflix: Tiger King 2 met Joe Exotic overtreft zichzelf in absurditeit

Tiger King 2 is nu te zien op Netflix. Joe Exotic en Carole Baskin zijn terug, de tijgers zitten nog achter de tralies. Ook de louche Jeff Lowe is er nog en die heeft weer een blik vrouwen opengetrokken.

Waar gaat dit naartoe? Afgaande op de eerste beelden en nieuwe personages (we hebben nog lang niet alles gezien) lijkt het er alleen maar absurder op te worden.

Docuserie werd in coronatijd een monsterhit

Even terug naar het verhaal van Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Tijdens het begin van de pandemie, toen veel mensen noodgedwongen thuis zaten, werd deze documentaireserie een monsterhit. Seizoen 1 draaide vooral om Joe Exotic, de excentrieke eigenaar van een dubieuze particuliere dierentuin met tijgers en andere katachtigen. Daarbij stond zijn jarenlange vete met Carole Baskin, CEO van Big Cat Rescue in Tampa, centraal.

Baskin presenteert zichzelf als een dierenrechtenactiviste met een missie om katten die in gevangenschap zijn grootgebracht te redden. Joe Exotic beweert echter dat ze gewoon een rivaliserende dierenverzorger is, die als doel heeft haar concurrentie uit te schakelen. Klinkt nog redelijk normaal, maar Tiger King is een tamelijk bizarre docu-serie.

Tiger King 2 op Netflix

Gaandeweg kwamen er steeds meer personages bij. Zoals Jeff Lowe, de überfoute dude die als een slang het leven van Joe Exotic binnenkwam, langzaam zijn hele dierentuin overnam en de tijgers als slachtvee behandelde. Zijn rol in Tiger King 2 is een stuk groter. Samen met Tim Stark runt hij de particuliere dierentuin, al schijnen ze behoorlijk wat mensen tegen zich in het harnas gejaagd te hebben. Vooral zijn kompaan Stark is behoorlijk paranoïde geworden.

Joe Exotic zelf zit nog steeds in de gevangenis, maar heeft wel een prominente rol in Tiger King 2. Mensen roepen om zijn vrijheid, hij wil zelf vooral zijn tijgers terug. Carole Baskin zit er ook nog middenin, en dan is er nog een rits aan nieuwe personages en excentrieke figuren uit seizoen 1 die afgaande op eerste beelden zijn gegroeid in hun rol. Hebben we het nog niet eens over die Mexicanen of Colombianen, die wel wat logische verklaringen hebben voor de vermissing van Don Lewis, de echtgenoot van Baskin. Ja, het wordt er nog absurder op.

Tiger King 2 is nu te zien op Netflix. Nog een kijktip: de documentaire over Joe Exotic van Louis Theroux.