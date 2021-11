5 tips om tijdens een sollicitatiegesprek je zenuwen te beheersen

Ben je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Dan is het logisch dat je daar zenuwachtig voor bent. Maar hoe zorg je ervoor dat die zenuwen niet de overhand nemen en een nieuwe baan in de weg zitten?

HR Nasty-oprichter Ringo Nishioka en Octavia Goredema, carrièrecoach en oprichter van Twenty Ten Agency, delen tips om je zenuwen onder controle te houden tijdens een sollicitatiegesprek.

Zenuwachtig voor een sollicitatiegesprek?

De allereerste les van beiden: je kunt zenuwen niet wegstoppen en vervolgens negeren. Vijf tips om je zenuwen tijdens je volgende sollicitatiegesprek te beheersen.

1. Accepteer je zenuwen

Vaak denken we dat we de zenuwen moeten wegstoppen om het gesprek te nailen. Maar de zenuwen horen er nou eenmaal bij. Maar het zou juist verkeerd zijn als je niet zenuwachtig bent. Sterker nog, ze maken je alerter en energieker, waardoor ze juist een handje helpen tijdens het sollicitatiegesprek.

De truc is daarom niet om ‘zo weinig mogelijk zenuwachtig’ te willen zijn, maar om je zenuwen te accepteren als part of the deal. Ironisch genoeg zorgt dat er dan weer voor dat je kalmer en vastberadener het gesprek in stapt. Op deze manier zijn de zenuwen er wel, maar zijn ze meer op de achtergrond aanwezig.

2. Voorbereiding is key

Dit lijkt een inkoppertje, maar lang niet iedereen blijkt te snappen wat voorbereiden is. Een goede voorbereiding helpt je niet alleen de baan te bemachtigen, het zorgt er ook voor dat je minder zenuwachtig bent.

Een sollicitatiegesprek duurt tussen de 30 en 60 minuten. Als we de small talk en je eigen vragen hiervan aftrekken, blijft er niet veel tijd over voor interviewers om vragen te stellen. Daarom worden er tijdens een sollicitatiegesprek vaak dezelfde vragen gesteld. Je kunt je voor deze vragen dus gewoon voorbereiden.

Maar let op: er is een verschil tussen over de vraag nadenken en over het antwoord nadenken. Vaak weten sollicitanten de eerste twee zinnen van het antwoord (omdat ze over de vraag hebben nagedacht), maar gaan ze daarna van de hak op de tak verder. Schrijf je antwoorden dus echt uit. Je hoeft ze niet uit je hoofd te leren, maar denk over het hele antwoord na.

3. Zij willen jou ook

Vaak voelen we ons tijdens een sollicitatiegesprek zenuwachtig, omdat we het gevoel hebben dat het gesprek niet gelijkwaardig is. Jij wil de baan immers graag hebben en moet hiervoor tegen andere kandidaten ‘strijden’.

Maar vergeet niet dat je de eerste eliminatieronde al voorbij bent. Je bent uitgenodigd voor een gesprek. Dat betekent dat ze je gekwalificeerd vinden en hopen dat jij hun nieuwe werknemer wordt. Zij willen een lege vacature vullen, dus willen ze jou net zo graag aannemen als jij de baan wil.

4. De persoon tegenover je is ook een mens

Het is niet erg om een fout te maken, even niet uit je woorden te komen of een stilte te laten vallen. De persoon tegenover je is ook een mens en snapt dat je zenuwachtig bent. Hij of zij verwacht niet dat je foutloos bent, maar verwacht wel dat je je na zo’n fout of verspreking kunt herpakken.

Het is dus niet het einde van de wereld als je een fout maakt. Neem diep adem en vervolg je verhaal.

5. Accepteer het drankje tijdens het sollicitatiegesprek

Tijdens een sollicitatiegesprek wordt altijd gevraagd of je iets te drinken wil. Zeg hierop altijd ja. Ook als je daar door de zenuwen geen zin in hebt of als je geen dorst hebt. Vraag desnoods om een glaasje water.

Waarom? Als je ja zegt, laat dat zien dat je jezelf comfortabel voelt. Bovendien is het een handige tool tijdens het gesprek zelf. Wordt er een vraag gesteld waarbij je even over het antwoord moet nadenken? Dan neem je gewoon een slokje. Op deze manier heb je meer controle over jouw zenuwen én de snelheid van het sollicitatiegesprek.

Ten slotte is het vasthouden van een drankje de ideale manier om zenuwachtig getik met je vingers tegen te gaan. Kort gezegd: accepteer het drankje.