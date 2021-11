Voeding onder de loep: hoe zorg je zelf voor een sterk en gezond gebit?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt deze informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: hoe zorg je zelf voor een sterk en gezond gebit?

We beginnen de dag met een kop koffie en een stevig ontbijt, eten vervolgens een snack, en rond het middaguur staat de lunch klaar om te nuttigen. En dan zijn we pas op de helft van de dag. Kortom: we eten de hele dag door. Hoe goed, of juist slecht, is dat eigenlijk voor onze tanden?

Metro sprak met Iris Groenenberg, expert op het gebied van voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

Groenenberg: „Als je vaak kiest voor producten met suiker zoals frisdranken en vruchtensappen, dan is de kans op gaatjes in je tanden en kiezen groot.” Er zijn tegenwoordig genoeg suikervrije drankjes op de markt. Is dat een betere keuze? Volgens Groenenberg niet per se, want „ook de zuren in light-frisdranken kunnen zorgen voor tanderosie”.

Gezond gebit? Vermijd tanderosie en tandcariës

Wanneer er tanderosie plaatsvindt, dan wil dat zeggen dat het tandglazuur oplost door de zuren uit dranken. Gebeurt dat te vaak, dan kan het glazuur zelfs helemaal verdwijnen. Groenenberg wil benadrukken dat tanderosie niet hetzelfde is als het ontstaan van tandcariës, oftewel gaatjes. „Light-frisdranken bevatten zoetstoffen, die spelen geen rol bij het ontstaan van gaatjes. Suikerhoudende frisdranken wel. Gaatjes ontstaan doordat bacteriën in de mond elke keer als je iets eet of drinkt, suikers uit de voeding omzetten in zuur.”

Maximaal zeven keer per dag eten of drinken

Om gaatjes en tanderosie te voorkomen, raadt Groenenberg daarom aan om maximaal zeven keer per dag iets te eten of drinken. „Dat houdt dus in: maximaal vier keer iets tussendoor naast de grote maaltijden als het ontbijt, de lunch en het avondeten. Elk eet- of drinkmoment geeft namelijk een zuuraanval die het tandglazuur beschadigt, en daardoor kunnen gaatjes ontstaan. Door niet de hele dag door te eten en te drinken, krijgt het tandglazuur de tijd om te herstellen.”

Dit kan je bijvoorbeeld doen door eet- en drinkmomenten tussendoor te combineren. „Als je bijvoorbeeld om 10.00 uur koffie met suiker drinkt, eet dan meteen ook je tussendoortje zoals een stuk fruit of een cracker. Dan heb je maar één keer een zuuraanval.”

Drink in één keer je glas leeg

Naast de hoeveelheid eet- en drinkmomenten, laat Groenenberg ook weten dat de tijd hoe lang je over het eten of drinken doet van invloed is op je tanden. „Hoe vaker het tandglazuur met zuur in aanraking komt, hoe sneller het wordt aangetast. Het is daarom beter voor de tanden om een glas in één keer leeg te drinken.” Wil je hier geen rekening mee houden, dan kun je het beste water en koffie en thee zonder suiker drinken. Dat zijn volgens Groenenberg de beste drankjes voor de gezondheid van je tanden.

Wat vooral belangrijk is voor het behoud van een sterk gebit: eet niet te veel tussendoor, en eet en drink niet te veel suiker. En poets elke dag netjes je tanden, want de laatste tip van Groenenberg luidt: „Als je elke dag je tanden goed poetst met een tandpasta met fluoride en je regelmatig naar de tandarts gaat, dan is de kans op tandbederf minder.”

In de rubriek ‘Voeding onder de loep’ bespreken we elke week een stelling over voeding en gezondheid. Heb jij ook een vraag die je graag voor wilt leggen aan onze experts? Stuur dan een mail o.v.v. ‘Voeding onder de loep’ naar [email protected] en we nemen contact met je op. Het vorige artikel uit deze rubriek vind je hier.