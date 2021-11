Film: als je smartphone tijdens het eten op tafel moet en je elk bericht móet voorlezen (de hel)…

Héél origineel idee, slechte tot dramatische uitwerking en afloop… Laten we zo de film Alles op Tafel in een paar woorden omschrijven.

Je smartphone een diner lang open en bloot op tafel leggen, waarbij je ieder berichtje dat binnenkomt – mail, Facebook, whatsapp, álles – verplicht moet voorlezen. Hmmm, misschien leuk, zal de een zeggen. „De hel!”, zal een ander roepen. Dat laatste is het geval in de nieuwe Nederlandse film Alles op Tafel, die vanaf morgen (donderdag 4 november) in de bioscoop draait. Hoewel, de hel… Nou ja, daarvoor moet je de film van Will Koopman zelf maar gaan kijken natuurlijk.

Verhaal Alles op Tafel

Gaat er een belletje rinkelen bij Will Koopman? Juist, de vrouw / regisseuse van Gooische Vrouwen. In Alles op Tafel zien we Linda de Mol en Peter Paul Muller (kunnen we het nog meer Gooische Vrouwen krijgen?) als het stel Margot en Vincent. Zij krijgen op een avond dat het hele land in de ban is van een naderende maansverduistering vijf vrienden te eten, twee stellen en een vrijgezel die zijn nieuwe vriendin zou meenemen. De laatste verschijnt niet. Iets met ziek, al blijkt al snel dat er misschien iets anders aan de hand is. Zoals gezegd: iedereen moet zijn telefoon op tafel leggen en voorlezen als er iets binnenkomt. Scenarioschrijver Frank Houtappels wist daar wel raad mee, want het loopt heerlijk (of tenenkrommend) uit de hand. De vrienden leren totaal andere kanten van elkaar kennen, zelfs als ze partners zijn. Onderlingen spanningen stijgen gedurende de gangen van Vincent, de kok van de avond. Tot grote hoogten durven we bij Metro wel te zeggen.

Cast met allen maar mooie namen

De cast die Will Koopman verzamelde is een topcast, stellen we net zo hard. Het zijn alleen maar mooie namen. Naast Linda de Mol en Peter Paul Muller krijg je Lies Visschedijk, Ramsey Nasr, Eva Crutzen, Waldemar Torenstra en Diederik Ebbinge op het grote witte doek. In Alles op Tafel zien we verder nog Aiko Mila Beemsterboer, die onlangs nog zo schitterde als Anne Frank, als dochter van Margot en Vincent.

Verschillende landen gingen Alles op Tafel voor

De eerste ‘Alles op Tafel‘ verscheen in 2016 in Italië. Perfetti Sconosciuti (Perfect Strangers) heette hij toen. Het werd een enorm succes en er volgden meer internationale eigen versies dan van welke film ook. Tot aan Mexico, Rusland en Zuid-Korea aan toe. Linda de Mol werd over de successen getipt door broer John en dacht: „Wat een briljant gegeven is dit.”

Het begin van Alles op Tafel is in tegenstelling tot briljant nog wat weifelend. Daar zijn we weer met Gooische Vrouwen, maar als je Peter Paul Muller meteen in beeld ziet die ordinair door tietenfoto’s aan het scrollen is, dan moet je daar toch aan denken. Grappig echter: hij bleek plastisch chirurg op het gebied van borsten. Na die weifelende start gaat het overigens goed los, daar aan de dinertafel. We willen er eigenlijk zo weinig mogelijk over verklappen, maar vermaken doe je je met Alles op Tafel wel. Let wel op: met ruim 100 minuten is het geen James Bond, maar nog altijd een behoorlijke zit. Voor de een zal het einde van de film overigens een tegenvaller zijn, terwijl de ander ook dat gegeven origineel vindt.

Wie weet brengt het je op een ideetje voor een avond met je vrienden… Of houd een wijze les uit de film, ‘het beste geheim van een goed huwelijk, is een slecht geheugen’, je misschien toch tegen?

Alles op Tafel deelt z’n nieuwtjes via Facebook en Instagram.