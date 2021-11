Tips voor je vakantie op Curaçao: eten, activiteiten en verblijf

Als je naar Curaçao gaat en de hele tijd bij het zwembad van je resort of hotel ligt, doe je iets goed fout. Een all-inclusive’je kan zo nu en dan lekker zijn, natuurlijk, maar je doet jezelf echt tekort als je niet buiten de gebaande paden wandelt. Curaçao is iets dat je ziet, maar, en de locals zullen het beamen, vooral iets dat je voelt. Metro mocht het eiland verkennen en vertelt hoe je eindelijk kan (en mag) zeggen dat je het eiland het gezien. We geven je een paar tips voor je vakantie op Curaçao.

Voor veel Nederlanders is Curaçao een ideale bestemming. Veel mensen praten Nederlands, het is lekker warm, ze betalen er met guldens (fijn voor de oudere generaties) en het is voor Nederlanders niet een heel duur land. En als je met die beredenering naar het eiland gaat, geven we je zeker geen ongelijk. Maar het land zit werkelijk bomvol met hotspots, prachtige gebieden en verrassende ervaringen.

Vakantie op Curaçao: tips voor een topverblijf

Eten

Als er één ding is dat ze op Curaçao goed doen, is het eten. Of het nou traditioneel, modern, ouderwets, veel, precies genoeg of wat dan ook is: het is sowieso goed. Bij bijvoorbeeld Number Ten, gerund door een Curaçaos/Nederlandse familie, kun je goed ontbijten. Bijkomend voordeel: door de vele planten en muurschilderingen is deze plek een aanwinst voor je Instagram. Tip: neem een stuk taart mee, daar staan ze bekend om.

In Willemstad vind je BRKLYN, een hippe zaak waar ze verzot zijn op 90s hiphop. Biggie, Tupac en Eminem zingen je toe terwijl je heerlijke hapjes voorgeschoteld krijgt. Denk: kleine gerechtjes, die ideaal zijn om te delen. Tonijn, gefrituurde okra, heerlijke sliders en bijzondere cocktails. Eten met een geweldig uitzicht doe je bij Blue view. Je zit op een soort balkon, met een uitkijk over de Caraïbische Zee. Even verderop zie je mensen rotsduiken, terwijl jij geniet van conch, leguaan (ja, serieus, het smaakt naar kip) of een tonijnsteak, bijvoorbeeld.

Maar je hoeft echt niet naar een semi-fancy restaurant om lekker te eten. Wandel Willemstad in en op elke straathoek vind je wel een goede snack. Een batido, bijvoorbeeld, iets typisch Antilliaans. Ga voor plain, of met melk en suiker (zoals het eigenlijk hoort). Kala is ook een aanrader. Dat is een hartige snack die qua vorm doet denken aan een madeleine. Maar qua smaak lijkt het op een bara, alleen dan gemaakt van opgeklopte black-eyed beans.

Verder vind je in de stad meerdere markten en kraampjes, waar uiteraard ook eten te vinden is. Kokoswater bij de ronde markt, bijvoorbeeld, of allerlei verschillende stalletjes bij de oude markt. Als je zin hebt in leguaansoep, is dat de place to be.

Sportieve activiteiten op Curaçao

Als er één actief ding is dat je onderneemt op Curaçao, laat dat dan snorkelen zijn. Of dat nou bij de blue room is, waar je met de juiste lichtinval in een helderblauwe ‘kamer’ belandt, of bij de tugboat: de onderwaterwereld is iets dat je niet onontdekt kunt laten. De tugboat, letterlijk vertaald ‘sleepboot’, is een gezonken schip op vijf meter diepte. In en rond het schip zwemmen allerlei tropische vissen, die je stuk voor stuk van je must see-lijstje kunt strepen.

We blijven even bij het water, maar dan erop. Een fijne zeilboot, de zonsondergang, lekkere hapjes en een Amstel Bright: alles dat je nodig hebt voor een heel fijne afsluiting van je dag. Metro mocht meezeilen met Maxie Sailing, een Nederlands stel dat op Curaçao woont. Zij verzorgen de hapjes, varen je het open water op en staan paraat voor een fijn gesprek. Of je nou wil helpen zeilen of als een zeemeermin op het dek wil liggen, het kan allemaal.

Ook aan kunst geen gebrek op Curaçao. En een leuke bijkomstigheid: je kunt het zelf maken. Bij Global Paint Curaçao krijg je van Judeska (ja, zo heet ze echt) een dotting-cursus. Door het zetten van allerlei kleine en grote(re) stippen kleur je een houten uitsnede van Curaçao in tot je eigen, unieke eiland.

En voor de echte strijders onder ons: beklim de Christoffelberg, het hoogste punt van Curaçao. De berg is ongeveer 375 meter hoog en biedt een geweldig uitzicht over het eiland. Begin wel vroeg aan je klim (zo rond 06.00 uur), want anders is het echt te heet. Hoe lang je erover doet, ligt aan je eigen tempo. Sommige mensen doen het binnen een half uur, anderen nemen de tijd en zijn pas na twee uur boven.

Vakantie-tips voor Curaçao

Hotels en hostels op Curaçao

Niet geheel onbelangrijk wanneer je naar Curaçao op vakantie gaat: waar slaap je? Het eiland barst van de luxueuze hotels, maar zijn er ook fijne hostels voor wanneer je portemonnee iets minder groot is.

Wil je gaan voor de ultieme combinatie van comfort en luxe, kies dan voor het Marriott. Daar vind je ruime kamers, twee fijne zwembaden, een heerlijk ontbijt (tip: laat de vriendelijke dames in de keuken een custom omelet voor je maken) en je loopt zo je privéstrand op. Als je echt geluk hebt, heb je ook nog eens uitzicht over de Caraïbische Zee vanuit je kamer. Bijkomend voordeel: je bent binnen een kwartiertje op het vliegveld, maar van overvliegende toestellen heb je geen last.

Vooral voor de jongeren onder ons zal iets als het Marriott niet de eerste optie zijn (vanwege budgetoverwegingen). Maar er zijn ook genoeg hostels op Curaçao. Bijvoorbeeld het Bed & Bike-hostel, waar je weliswaar slaapt in een stapelbed, maar met veel privacy. Je bed ligt namelijk in een soort ‘pod’, waardoor je eigenlijk je eigen mini-kamertje hebt.

Met deze tips haal je gegarandeerd het meeste uit je Curaçao-vakantie (als je ze opvolgt, dan). Mocht je het gevoel hebben dat je nog iets mist, check dan onze tips voor de natuur en cultuur op het eiland.