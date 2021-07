Crimineel opgepakt nadat ze op Facebook reageert op eigen opsporingsbericht

Je hebt slimme criminelen, domme criminelen en je hebt écht domme criminelen. Een vrouw, Lorraine Graves,uit de Amerikaanse staat Oklahoma, werd door de politie opgepakt nadat ze op Facebook reageerde onder haar eigen opsporingsbericht.

De politie van Tulsa, een stad met zo’n 400.000 inwoners in Oklahoma, had op Facebook aandacht voor Graves in de rubriek Weekly Most Wanted. Daarin wordt elke week een gezochte misdadiger uitgelicht.

Gezocht

Graves werd gezocht voor medeplichtigheid aan moord op Eric Graves eerder dit jaar. Onduidelijk is wat de exacte relatie is tussen de twee. Lorraine Graves las overduidelijk mee, want een kleine twee uur later plaatste ze een comment onder haar eigen opsporingsbericht.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🚨WEEKLY MOST WANTED – Accessory to Murder Suspect🚨The Tulsa Police Department is looking for information about the… Posted by Tulsa Police Department on Wednesday, July 14, 2021

Graves dacht grappig te zijn en reageerde: „What’s where’s the reward money at.” Oftewel: „Waar is de beloning?” Een kapitale fout, die anderen opmerkten. Zo schreef iemand: „Je kunt beter van social media wegblijven, ze kunnen je namelijk volgen.” Een ander merkte op: „Zo grappig zal het niet meer zijn als je wordt vervolgd.”

Graves opgepakt

Een dag na de post werd Lorraine Graves ’s middags opgepakt door de politie en in hechtenis genomen. Daarmee heeft de politie alle betrokkenen bij de dodelijke schietpartij opgepakt. Jayden en Gabriel Hopson worden aangeklaagd voor moord en waren eerder al opgepakt.

Het lijkt Graves niet zo veel te doen. In een foto waarop ze opgepakt is lijkt ze te lachen. Inmiddels gaat haar domme actie viraal en zijn mensen op social media niet mals: „Wat een idioot”, „Hoe dom kun je zijn?” en „ze ziet er net zo slim uit als ik verwacht had”.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🚨Weekly Most Wanted arrested after commenting on our post about her🚨On Wednesday, we posted Lorraine Graves as the… Posted by Tulsa Police Department on Friday, July 16, 2021

Of ze uiteindelijk haar beloning heeft gekregen voor het helpen opsporen van zichzelf? Hmm, dat wagen we te betwijfelen.