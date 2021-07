Ilse ‘Juf Ank’ Warringa mist première Luizenmoeder door corona in gezin

„Halló allemaaaalll”, klinkt vanavond niet uit de mond van Juf Ank. Actrice Ilse Warringa zit in quarantaine door positieve coronatesten in haar gezin. Zij mist daardoor de première van ‘haar’ Luizenmoeder – De Film.

Een drama voor Ilse Warringa, kunnen we wel stellen. Zij is zowel actrice, schrijfster als regisseur van Luizenmoeder – De Film. De onder tv-kijkers geliefde ‘Juf Ank’ moet vanavond de première van ‘de film in Pathé Tuschinski in Amsterdam missen vanwege corona.

Ilse Warringa in quarantaine, weg feestje

Leden van het gezin van Ilse Warringa testten gisteren positief op corona. Daardoor moet de atrice noodgedwongen in quarantaine. De première gaat wel door en zij zal de avond volgen via een livestream.

De pijnlijke beslissing om thuis te blijven, nam Ilse Warringa deze morgen samen met de producent van Bing Film & TV/Nijenhuis & Co en distributeur Dutch FilmWorks. Warringa zegt er zelf over: „Tot mijn grote teleurstelling kan ik vandaag niet aanwezig zijn bij de première van Luizenmoeder – De Film. Gisteren werd duidelijk dat leden uit mijn gezin positief zijn getest op corona. Ondanks dat ik zelf negatief getest ben en me goed voel, zijn de maatregelen helder en daarom moet ik thuisblijven. Het is ontzettend zuur omdat ik zo trots ben op de film, de cast, de crew en alle andere betrokkenen. Dat had ik heel graag eindelijk samen gevierd. Maar we leven in rare tijden en het grotere belang prevaleert. Ik hoop dat iedereen in Nederland de film gaat zien en ik wens mijn geliefde collega’s een geweldige avond toe. Only together we can make this light!” Met die laatste zin refereert Warringa aan de titelsong van de film.

Op Twitter deelde zij onlangs nog hoeveel zin zij in het uitbrengen van Luizenmoeder – De Film had.



Samen met Jan-Albert de Weerd heb ik @DeLuizenmoeder bedacht en opgezet en na het schrijven van de serie mocht ik nu ook @LuizenMoeder-De Film schrijven en zelfs regisseren. Zo enorm veel zin in! Deze zomer in de bioscoop! pic.twitter.com/s3C1GKDS7P — Ilse Warringa (@ilsewarringa) April 28, 2021

Over Luizenmoeder – De Film

Hallo allemaal, wat fijn dat je er weer bent … Juf Ank en de andere welbekende gezichten van basisschool De Klimop zijn terug in hun eerste bioscoopfilm. Twee reeksen als serie op televisie werden een groot succes en trokken een miljoenenpubliek. Na het wegvallen van directeur Anton (Diederik Ebbinge) proberen Ank en haar collega’s de school weer op de rails te krijgen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Overigens is ook de wat vreemde conciërge (Henry van Loon) er in de film niet bij. Er is onderbezetting op de Luizenmoeder-school. De corona-crisis heeft alles op scherp gezet en de ouders zijn nog veeleisender dan voorheen. Met een groot themafeest voor de deur komen alle onderhuidse spanningen bovendrijven. Een nieuwe interim-directeur lijkt wat lucht te geven, maar zijn diens verregaande plannen voor digitalisering wel het beste voor de leerlingen? Wanneer de kinderen in opstand komen, bloeit er onverwacht ook nog een nieuwe liefde op. Een film vol humoristische- en herkenbare situaties op- en rondom het schoolplein van Nederlands bekendste basisschool. Kortom: bekende grappig en soms ook schurende kost. Maar dan op het grote witte doek van de bioscoop.

Records voor De Luizenmoeder

De twee seizoenen van de tv-serie De Luizenmoeder braken in 2018 en 2019 record na record. Naar de best bekeken aflevering keken destijds 5,1 miljoen Nederlanders. De serie werd bekroond met de Zilveren Nipkowschijf en een Zilveren Krulstaart (beste script) en werd genomineerd voor de Gouden Televizierring. Ilse Warringa won voor haar rol als Juf Ank zowel een Zilveren Televisiester als een Gouden Kalf.