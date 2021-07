Dijkdoorbraak in Limburg, ziekenhuis in Venlo wordt ontruimd

Een dijk langs het Julianakanaal bij Meerssen in Limburg, net ten noorden van Maastricht, is vanmiddag doorgebroken. In Venlo wordt met spoed gereageerd op de watersnood. Alle patiënten van een ziekenhuis worden geëvacueerd.

Ook al was er vandaag enigszins geruststellend nieuws over het hoge water in de Maas – Metro schreef er vanmorgen over – is op verschillende plaatsen in Limburg de nood nog aan de man.

Water slaat groot gat in dijk Limburg, alles loopt onder

Het water heeft volgens de veiligheidsregio bij Meerssen een groot gat geslagen. Omwonenden in Limburg kregen een NL Alert met de boodschap dat iedereen onmiddellijk het gebied moet verlaten.

Mensen in Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle moeten het gebied zo snel mogelijk verlaten, aldus de veiligheidsregio. In de buurt van de dijkdoorbraak gaan meerdere sirenes af om mensen te waarschuwen. „Dit gebied komt onder water te staan”, aldus de woordvoerder.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

SITUATIE GEWIJZIGD: Groot gat in dijk Julianakanaal, inwoners Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden) moeten 𝘇𝗼 𝘀𝗻𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗴𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗵𝗲𝘁 𝗴𝗲𝗯𝗶𝗲𝗱 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗮𝘁𝗲𝗻. Op https://t.co/dp9341LqJu vind je een kaartje van het getroffen gebied. — Veiligheidsregio Zuid-Limburg (@VRZuidLimburg) July 16, 2021

De veiligheidsregio drukt mensen die weg moeten op het hart eerst gas en licht af te sluiten om kortsluiting en brand te voorkomen. Ook moet de hoofdkraan van het water dicht, voordat ze de deur achter zich dichttrekken.

Na de dringende oproep om weg te gaan en het afgaan van het luchtalarm renden veel mensen naar hun auto’s. Anderen probeerden hun dieren waaronder paarden naar een veilig onderkomen te brengen. Er ontstond een stroom van verkeer naar hoger gelegen delen. De weg bij het Julianakanaal is afgezet.

Ziekenhuis Venlo helemaal leeg, blijft in het weekend dicht

Het ziekenhuis VieCuri in Venlo wordt vandaag volledig geëvacueerd. Op die manier probeert het vlak bij de Maas gelegen ziekenhuis een eventuele overstroming voor te zijn, meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het ziekenhuis blijft zeker tot en met maandag gesloten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We krijgen inmiddels veel aanmeldingen om ons te helpen met de #evacuatie. Bedankt voor jullie medeleven en aanbod. Vooralsnog maken we een planning met ons huidig medewerkers en professionele teams. Indien we jullie hulp toch nodig hebben doen wij een oproep via onze website. — VieCuri Med. Centrum (@VieCuri) July 16, 2021

140 patiënten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Spoedpatiënten worden vanaf 18.00 uur naar andere ziekenhuizen geleid. Zwangere vrouwen worden naar andere geboortecentra verwezen. Vanaf 18.00 uur gaan ook de huisartsenpost en de ggz-afdeling bij het ziekenhuis dicht. VieCuri zoekt samen met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding naar geschikte alternatieven voor patiënten.

Nationaal Rampenfonds stelt ‘giro 777’ open voor Limburg

Het Nationaal Rampenfondsen heeft vandaag het bankrekeningnummer 777 opengesteld. Geld zal worden besteed aan particulieren, bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Limburg.

Vanuit de landelijke overheid is al duidelijk gemaakt dat in de noodsituatie een belangrijke rol voor de rijksoverheid is weggelegd. Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt. Maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden. Juist voor die initiatieven wil het Nationaal Rampenfonds een financier zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

GIRO 777 https://t.co/rLuVa1NUWO — Yolanda van het Zand-Buter (@HoiYolanda) July 16, 2021

Volgens voorzitter van het Nationaal Rampenfonds, Clémence Ross-van Dorp, gaat het hierbij om steun voor kleinschalige projecten. Die moeten ertoe dienen dat de ‘samenleving weer op gang komt’. Zij benadrukt dat er geen directe steun aan particulieren en ondernemingen wordt gegeven. „Het gaat ons om burgerinitiatieven, nadat de modder is weggeschept. Het geld wordt verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties ter plekke.”